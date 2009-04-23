ГЛАВНОЕ на 23 апреля (вечер)

Финансовый рынок

По предварительным данным, дефицит платежного баланса Украины в первом квартале текущего года составил 5,227 млрд. долл. (в марте – 1,289 млрд. долл.), отрицательное сальдо текущего счета – 0,882 млрд. долл. (в марте – 0,434 млрд. долл.).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

В своем сообщении НБУ отмечает, что в целом ситуация во внешнем секторе экономики в марте несколько улучшилась. Так сокращение отрицательного сальдо текущего счета против февраля обусловлено уменьшением дефицита торгового баланса до 626 млн. долл. (в феврале 2009 года - 1 млрд. долл.) в результате превышения темпов прироста объемов экспорта товаров над импортом (18,5% и 3%).

По информации НБУ, за первый квартал т.г. отрицательное сальдо по финансовому счету оценивается в 4,345 млрд. долл. (в марте – 0,855 млрд. долл.), что на 24% меньше показателя первого квартала 2008 года (5,7 млрд. долл.), в первую очередь, за счет уменьшения прироста наличной валюты вне банков в марте (за квартал прирост составил 4,2 млрд. долл. против 5,1 млрд. долл. в первом квартале 2008 года).

В январе-марте т.г. объемы чистого притока прямых иностранных инвестиций в Украину составили 717 млн. долл., что на 14,4% меньше, чем в первом квартале 2008 года (838 млн. долл.), в марте – 281 млн. долл.

Также сообщается, что в январе-марте т.г. отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора составляло 0,8 млрд. долл. (против 1,3 млрд. долл. в первом квартале 2008 года).

Европейская комиссия не исключает, что Украине придется увеличить пенсионный возраст и ограничить привилегированные пенсии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в докладе относительно прогресса Украины в выполнении Плана действий в рамках Европейской политики соседства, представленном сегодня.

В документе отмечается, что в 2008 году Украина ввела ряд изменений в пенсионной системе, которые, среди прочего, включали в себя увеличение коэффициента пенсий за каждый год трудового стажа для всех нынешних и будущих пенсионеров с 1 до 1,35, и одновременно – перерасчет текущих пенсионных выплат. Эта политика могла привести к увеличению среднего уровня пенсий на 43%.

“С взрывом пенсионных расходов дополнительные сильные мероприятия, такие как уменьшение коэффициента пенсионных отчислений, увеличение пенсионного возраста и уменьшение привилегированных пенсий, могут быть необходимыми для возобновления стабильности системы”, - отмечается в докладе.

Европейская комиссия считает, что в 2009 году Украина должна усилить внимание к банковскому сектору и обеспечить независимость Национального банка Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в докладе о прогрессе Украины в выполнении Плана действий в рамках Европейской политики соседства, представленном сегодня.

“Рамочное законодательство для решения банковских трудностей было изменено в рамках антикризисного законодательства, одобренного в ноябре 2008 года, и его имплементация остается главным приоритетом для власти в 2009 году”, - подчеркивается в документе.

В докладе также отмечается, что на протяжении 2008 года, несмотря на то, что эти положения содержались в Плане действий, Украина не осуществила мероприятия по усилению независимости Национального банка, однако пообещала это сделать до 2009 года в рамках обязательств перед Международным валютным фондом.

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении в среду, 29 апреля, специального аукциона для поддержки заемщиков – физических лиц и малого бизнеса, на котором будут реализовываться доллары.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

«Общая сумма покупки иностранной валюты по указанным платежам не может превышать 50 тыс. долл. за один календарный месяц по одному кредитному соглашению», – говорится в сообщении НБУ.

Минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту остались на текущем уровне.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США на межбанке открылись котировками 8,0450/8,0925 грн., к 11:00 сузился спрэд – 8,05/8,09 грн., и к 12:00 цены установились на значениях 8,0710/8,0795 грн. К закрытию ценовые уровни снизились до 8,0615/8,0775 грн.

В 15:10 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,90 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2373/0,2393 грн., к 11:00 цены поднялись - 0,2376/0,2396 грн. К закрытию торгов цены достигли верха - 0,2392/0,2400 грн. В России курс доллар-рубль упал – 33,66 рублей (-0,2800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3012/1,3014 долл., а к 15:20 выросли до 1,3053/1,3055 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4660/10,5340 грн., к 11:00 цены установились на уровне 10,4715/10,5295 грн., а к 12:00 ушли вверх – 10,5190/10,5360 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений 10,5380/10,5650 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 24 апреля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770,0000 (на 23 апреля – 770,0000);

100 EUR – 1004,8500 (на 23 апреля – 996,9190);

10 RUR – 2,2791 (на 23 апреля – 2,2607).

Новости ТЭК

Министерство угольной промышленности прогнозирует непокрытые убытки при реализации товарной продукции государственными угледобывающими предприятиями в текущем году на уровне 9,1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ на расширенном пленуме ЦК профсоюзов работников угольной отрасли.

По его словам, по расчетам Министерства, средняя себестоимость добычи энергетического угля составит 708 грн. за тонну, что в среднем на 55% превысит цену его реализации. Убытки по реализации энергетического угля прогнозируются на уровне 5,4 млрд. грн.

По словам министра, средняя себестоимость добычи коксующегося угля на госшахтах составит 1166 грн. за тонну, что в 2 раза превысит цену его реализации. Убытки от реализации коксующегося угля составят 3,7 млрд. грн.

Министерство экономики Украины разработало проект постановления Кабмина о введении квотирования на импорт коксующихся углей.

Об этом УНИАН сообщил министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ.

По его словам, проект документа уже готов и в ближайшее время будет передан на утверждение в правительство.

Министр не уточнил объемы квотирования, отметив только, что его планируется ввести до конца текущего года.

Он также сообщил, что, по данным Госвнешинформа, с начала года в Украину было импортировано 1,235 млн. тонн коксующегося угля.

При этом, отметил министр, цена импортных углей на 40-60% превышает цену угольной продукции, предлагаемой государственными угледобывающими предприятиями.

Назначенные на завтра, 24 апреля, аукционные торги по продаже 25,02%-ного госпакета акций ОАО "Прикарпатьеоблэнерго" на фондовой бирже ПФТС не состоятся из-за отсутствия заявок. Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

В Фонде также отметили, что следующие торги по этому пакету состоятся, ориентировочно, через неделю.

Как сообщал УНИАН, назначенный на 22 апреля аукцион по продаже 25%-ного госпакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже также не состоялся из-за отсутствия заявок.

Информация для киевлян

Депутаты Киевского городского совета отменили мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве и предоставили полномочия по осуществлению тарифной политики в городе Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение отдали свои голоса 63 депутата Киевсовета.

В частности, соответствующий проект решения был внесен во время доклада главой Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ Юрием БОНДАРЕМ (фракция ГАК). За внесение его в повестку дня проголосовали 67 депутатов Киевсовета.

По словам Ю.БОНДАРЯ, проект этого документа предусматривает признать утратившим действие решение Киевсовета №562 от 30 октября 2008 года и исключить пункт первый из решения №1052/1052 от 25 декабря 2008 года. Названия отмеченных решений он не озвучил. После голосования по существу заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ объявил, что таким образом теперь исполнительный орган, то есть Киевская городская государственная администрация, «имеет все полномочия по реализации, выполнению обязанностей по отношению к введению тарифной политики».

Заместитель лидера фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА после этого в интервью журналистам объяснила, что «исполнительный орган теперь может самостоятельно решать вопрос повышения тарифов».

Также она показала документ под №1052/1052, который называется «Об установлении моратория (запрета) на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве», в котором пункт 1 гласит, что Киевсовет решил установить мораторий на повышение Киевским городским советом цен (тарифов) на ЖКУ для населения с даты принятия этого решения и до принятия Киевсоветом отдельного решения по этому вопросу.

Таким образом, по словам Т.МЕЛИХОВОЙ, теперь мораторий отменен.

Киевский городской совет удовлетворил протест прокуратуры Киева на решение горсовета от 22 января этого года, которым перевозчики разных форм собственности были обязаны заключать соглашения о возмещении расходов на содержание и ремонт дорожных объектов: остановок, дорожных знаков, парковочных площадок, дорожной разметки.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» удовлетворение протеста проголосовали большинство депутатов Киевсовета.

Сегодняшним решением депутаты отменили решение от 22 января «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование организации дорожного движения и улучшение экологического состояния в г. Киеве».

В пояснительной записке идет речь о том, что сегодняшнее решение принято и учитывая протест прокуратуры, и с целью приведения в соответствие с законодательством Порядка проведения конкурса на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.

В пояснении отмечается, что в Законе Украины «О Государственном бюджете на 2009 год» предусмотрено, что налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, зарегистрированных в Киеве, засчитывается в размере 70% в городской бюджет, а территориальный дорожный фонд направляет суммы этого налога на финансирование расходов, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, относящихся к коммунальной собственности.

НА САЙТЕ УНИАН-ЭКОНОМИКА ЧИТАЙТЕ НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

Новшества Минтранссвязи: сложности «почтовых» билетов

http://economics.unian.net/rus/detail/10155

С кого спросить, если машина провалилась под асфальт…

http://economics.unian.net/rus/detail/10089

Колл-сервис по-украински: не звони нам, ради Бога!!!

http://economics.unian.net/rus/detail/10128

(УНИАН)