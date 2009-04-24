ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» в материале «Металлургию спасет закон» пишет о том, что Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Верховной Рады готовит законопроект об оптимизации налогообложения и тарифов для компаний горно-металлургического комплекса. По информации «Дела», депутаты попытаются узаконить меморандум о взаимопонимании, который ранее подписало правительство с собственниками меткомбинатов и ГОКов. Поскольку эти договоренности фактически не выполняются, металлурги хотят с помощью закона решить проблемы с возвратом НДС и добиться снижения транспортных тарифов. В свою очередь Кабмин рассчитывает внести в закон норму, обязывающую металлургов снизить цены для внутреннего рынка…

http://delo.ua/news/105446/

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Также «Дело» в статье «Наполнение стабфонда за счет приватизации - под угрозой срыва» пишет, что в условиях кризиса государство не может продать даже те активы, на которые ранее делало наибольшую ставку. В частности, Фонд госимущества переносит уже вторые подряд биржевые торги по продаже блок-пакетов акций энергопоставляющих компаний. Участники рынка комментируют ситуацию.

http://delo.ua/news/105445/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Мобильные операторы ждут счета из Евросоюза» пишет о том, что удешевление роуминга для мобильных абонентов в странах Евросоюза с 1 июля может обернуться подорожанием этой услуги для украинских пользователей. Так уже было в 2007 году, когда ЕС также вынуждал операторов снизить тарифы. Тогда ряд украинских операторов, предлагавших дешевые роуминговые звонки, лишились своего преимущества. В материале аналитики оценивают ситуацию.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1160390

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Также «Коммерсантъ «Украина» в материале «Государство разбавит спирт водкой» пишет о том, что госконцерн "Укрспирт" планирует стать серьезным игроком водочного рынка. Как стало известно изданию, сейчас рассматривается идея возобновления производства водки на 23 спиртзаводах. Потеснить существующих игроков рынка планируется главным образом за счет низкой цены, а также выпуска водки, не требующей продвижения, в том числе легендарной "Столичной"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1160371

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Издание «Экономические известия» подает материал «Великий переход», в котором говорится, что с 23 апреля коммерческие банки должны начать продажу валюты из своих резервов. По оценкам чиновников Нацбанка, в течение двух месяцев на межбанковский рынок поступит около 3 млрд долл., что должно привести к укреплению курса гривни. Однако банкиры утверждают, что продавать валюту на межбанке они не будут. Максимум на что они готовы пойти - это перекредитовать своих клиентов из валюты в гривню…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4178837

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Аграрии исчерпали финансы» в котором говорится, что недофинансирование и погода угрожают будущему сбору зерновых. Эксперты комментируют ситуацию…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4178855

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Газета «Сегодня» публикует материал «Первый национальный может прекратить вещание из-за нехватки средств», в котором пишет, что Национальная телерадиокомпания Украины может прекратить ночное вещание из-за недофинансирования…

http://www.segodnya.ua/news/14047378.html

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«Газета по-киевски» в материале «Доллар выходит из моды» пишет о том, что спрос населения на валюту падает. Эксперты ожидают установления стабильности минимум к концу весны…

http://mycityua.com/articles/country/2009/04/23/130631.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Подал на кредиты» пишет о том, что cегодня ЦБ России снизит ставку рефинансирования с 13% до 12,5%. Но экономике это мало поможет. Банкиры не готовы вслед за ЦБ снижать стоимость кредитов. Предприятия же хотят привлекать деньги вдвое дешевле нынешних ставок…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/24/192881

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Издание «Известия» подает материал «Новостройки на помойке», в котором пишет о том, что отсутствие трущоб и национальных гетто - признак здорового развития большого города. Но эксперты прогнозируют, что жилые кварталы Москвы неизбежно ждет социальная сегрегация. Проще говоря, процесс разделения столицы на "богатые" и "бедные" районы идет полным ходом. В городе уже есть территории, где по доброй воле люди селиться не хотят. Причем речь не только о кварталах со старой и обветшавшей застройкой, но и о совсем новых микрорайонах, где возводят жилье для очередников и муниципальных льготников. "Известия" посетили два из них - Некрасовку и Кожухово…

http://www.izvestia.ru/moscow/article3127826/

(УНИАН)