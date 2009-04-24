Гостиницы Харькова готовы к Евро-2012

Гостиничное хозяйство Харькова готово принять участников, гостей и болельщиков Евро-2012.

Об этом говорится в официальном письме, адресованном вице-премьер-министру Ивану ВАСЮНИКУ и президенту Федерации футбола Украины Григорию СУРКИСУ, которое подписали председатель Харьковской областной госадминистрации Арсен АВАКОВ, председатель облсовета Сергей ЧЕРНОВ, мэр Харькова Михаил ДОБКИН и президент компании DCH (ключевой инвестор) Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в Харьковском областном совете, письмо содержит отчет о работе по выполнению требований УЕФА по размещению участников и гостей финальной части Евро-2012. В частности, в письме говорится о том, что владельцы харьковских гостиниц предоставили Агентству по размещению TUI Travel PLC подписанные договоры на гостиничное обслуживание в рамках требований УЕФА. На сегодня необходимые документы передали уже 30 гостиниц региона, общий фонд которых превышает 1400 номеров, что составляет 51% от объема, который требует УЕФА. Работа, связанная с подписанием договоров с другими субъектами гостиничного хозяйства, продолжается и будет завершена в 5-дневной срок, подчеркивает руководство Харькова и области.

Согласно нормам Союза европейских футбольных ассоциаций, к чемпионату необходимо предоставить 2 тыс. 765 номеров, в то же время, как информируют власти региона, они договорились с субъектами гостиничного хозяйства и получили гарантии о предоставлении 3 тыс. 851 номера для размещения участников и гостей Евро-2012, то есть на 40% больше норматива. «Дополнительно будут задействованы для размещения дома отдыха промышленных предприятий (на 250 номеров с трех- и четырехзвездочным обслуживанием), которые большей частью расположены в живописных уголках региона, а доставка болельщиков с мест размещения будет организована дополнительно городским автотранспортом, - говорится в письме. – Кроме того, в студенческих общежитиях города, пансионатах, санаториях, базах отдыха, кемпингах, мотелях можно разместить до 35 тысяч участников, гостей и болельщиков».