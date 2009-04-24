АНОНС на 24 апреля 2009 г.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин посетит с рабочей поездкой Кировоградскую область.

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10-00 - Состоится расширенное заседание Коллегии ГНА Украины при участии председателя ГНА Украины Сергея Буряка, руководителей структурных подразделений ГНА Украины и председателей ГНА в областях. Заседание посвящено итогам работы органов государственной налоговой службы за І квартал 2009 года и заданиям по обеспечению поступлений средств в бюджеты всех уровней в І полугодии.

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10-30 - Пресс-конференция на тему: “Профессиональный техосмотр - безопасность на дорогах”. В работе примут участие представители ГАИ, МВД Украины и специалисты Укрметртестстандарта.

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11-00 - Пресс-конференция начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Бондаренко, посвященная внедрению нового порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов.

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12-00 - Состоится брифинг на тему: «В какой валюте лучше копить средства на отпуск: прогноз курсов основных валют (евро, доллар, английский фунт стерлингов, швейцарский франк) на летний период». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб».

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13-30 - Пресс-конференция председателя Федерации профсоюзов Украины, народного депутата Украины Василия Хара на тему: "По результатам рассмотрения коллективного трудового спора между Федерацией профсоюзов Украины и Кабинетом министров трудовой арбитраж принял решение в пользу ФПУ"

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14-30 - Состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Украины Виктора Ющенко. Вопросы: „О состоянии преступности в государстве и координации деятельности органов государственной власти в противодействии преступным проявлениям” и „О Стратегии международной миротворческой деятельности Украины”.

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17-30 - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса Богатырева проведет брифинг.

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Собрания акционеров:

* "Кредобанк"

* "Родовидбанк"