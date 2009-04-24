ЕК: Украина продвинулась в реформе таможни и регуляторной системы

Еврокомиссия отмечает незначительный прогресс Украины в реформах таможни и регуляторной системы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в докладе по поводу прогресса Украины в выполнении Плана действий в рамках Европейской политики соседства, представленной 23 апреля.

Еврокомиссия, в частности, отмечает, что в течение 2008 года Украине не удалось ратифицировать Измененную Киотскую конвенцию по упрощению и гармонизации таможенных процедур, а также принять новый Таможенный кодекс, проект которого был подан на рассмотрение украинского парламента.

В области свободного движения товаров и технического регулирования Еврокомиссия отмечает ограниченный прогресс в вопросе подготовки соглашения о соответствии оценки и признания промышленных продуктов, даже в трех приоритетных сферах, определенных Украиной (машины и механизмы, электрическое оборудование, контейнеры низкого давления для хранения газа под давлением от 0,5 до 30 бар).

Еврокомиссия также обращает внимание на то, что никакого прогресса в течение 2008 года не было достигнуто в области реформирования институтов, ответственных за качество промышленной продукции, не осуществлены реформы Государственной метрологической системы.

В числе других вопросов, которые имеют непосредственное отношение к двусторонней торговле, Еврокомиссия обратила внимание на то, что с момента присоединения к Всемирной организации торговли Украина смогла одобрить лишь шесть из десяти законодательных актов, которые пообещала принять в соответствии с Протоколом о вступлении.

Как сообщал УНИАН, План действий является практическим инструментом сотрудничества ЕС с третьими странами в рамках Европейской политики соседства. Ежегодно Еврокомиссия готовит отчеты о прогрессе в реализации Плана действий.