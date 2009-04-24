Тимошенко и Путин встретятся 29 апреля

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 29 апреля осуществит однодневный визит в Москву, где совместно с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ проведет четвертое заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии.

В пресс-службе правительства Российской Федерации УНИАН подтвердили, что заседание комитета главы правительств двух стран проведут 29 апреля.

Напомним, ранее планировался двухдневный визит Ю.ТИМОШЕНКО в Москву – на 28-29 апреля.

Заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии переносилось дважды – с 27 марта на 8 апреля, а затем на неопределенный срок.

Первый перенос заседания и визита Ю.ТИМОШЕНКО, по версии украинской стороны, был вызван техническими причинами, второй – по версии Кремля, газовой декларацией Украины и ЕС, подписанной 23 марта в Брюсселе по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.