ГЛАВНОЕ на 24 апреля (день)

Хроника дня

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Тимошенко и Путин встретятся 29 апреля в Москве

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 29 апреля осуществит однодневный визит в Москву, где совместно с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ проведет четвертое заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии.

В пресс-службе правительства Российской Федерации УНИАН подтвердили, что заседание комитета главы правительств двух стран проведут 29 апреля.

Напомним, ранее планировался двухдневный визит Ю.ТИМОШЕНКО в Москву – на 28-29 апреля.

Заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии переносилось дважды – с 27 марта на 8 апреля, а затем на неопределенный срок.

Первый перенос заседания и визита Ю.ТИМОШЕНКО, по версии украинской стороны, был вызван техническими причинами, второй – по версии Кремля, газовой декларацией Украины и ЕС, подписанной 23 марта в Брюсселе по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

Рынки

В Украину теперь можно ввезти только два мобильных телефона

С сегодняшнего дня в Украину без разрешения Украинского государственного центра радиочастот можно ввезти не более двух мобильных телефонов.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) от 19 марта 2009 г, которым располагает УНИАН.

Кроме мобильных телефонов, без разрешения можно ввезти в Украину: не более десяти радиомикрофонов; одну радиостанцию СВ-диапазона (26.975...27.405) МГц, в том числе, если она установлена на транспортном средстве; один абонентский терминал глобальной системы подвижной спутниковой связи; не более двух телефонных аппаратов для проводной (фиксированной) связи в сочетании с беспроводной трубкой стандарта DECT со средней мощностью излучения до 10 МВт, кроме офисных Радио-АТС; не более двух приемников для определения местонахождения (GPS), в том числе установленных на транспортном средстве; не более четырех средств охранной сигнализации, которая используется в моторных транспортных средствах, в том числе установленных на транспортном средстве, в состав которого входит радиопередающее устройство с мощностью излучения до 10 МВт включительно.

Кроме того, разрешен ввоз не более четырех детских радиопереговорных средств; не более четырех детских радиоуправляемых игрушек, которые работают в диапазоне 26,975...27,283 Мгц, с мощностью излучения до 10 МВт; не более четырех транспондеров системы мониторинга письменной корреспонденции в рамках системы РЕЙМС; не более двух цифровых портативных машин автоматической обработки информации массой до 10 кг (ноутбук); не более четырех адаптеров радиодоступа для применения в персональных компьютерах; не более четырех USB-адаптеров радиодоступа для применения в персональных компьютерах; не более двух микротелефонных гарнитур, которые соединяются с помощью радиоинтерфейса (WiFi, Bluetooth) с другими устройствами (радиотелефон, компьютер и тому подобное); один комплект средств радиосвязи УКВ-диапазона для обеспечения работы судейских коллегий при проведении спортивных соревнований; не более четырех беспроводных наушников с мощностью излучения до 10 МмВт; не более двух карманных машинок для записывания, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями, которые содержат в своем составе передатчик или передатчик и приемник; не более двух видеокамер покадрового изображения и других записывающих цифровых видеокамер, которые содержат в своем составе передатчик или передатчик и приемник; не более двух аппаратов с приборами на основе микропроцессора с вмонтированным модемом для доступа в Интернет и с функцией интерактивного обмена информацией, способных принимать телевизионные сигналы (цифровой декодер с функцией связи), который содержит в своем составе передатчик или передатчик и приемник.

На остальные радиоэлектронные средства (или их количество, отличающееся от определенного решением НКРС №1405) требуются разрешения ГП "Украинский государственный центр радиочастот", необходимые для таможенного контроля и таможенного оформления товаров.

Финансы

ЕБРР отрицательно оценивает постановление НБУ о запрете формировать резервы в инвалюте

В Европейском банке реконструкции и развития отрицательно оценивают постановление Национального банка Украины №№107 и 109 о запрете формирования коммерческими банками резервов под задолженность в иностранной валюте.

Как сообщил УНИАН работник ЕБРР в Киеве, эти постановления были предметом обсуждения представителей банка с центральными органами власти Украины. По словам собеседника агентства, “постановления НБУ могут очень негативно повлиять на деятельность банков, которые имеют значительный портфель кредитов в иностранной валюте, причем к таким можно отнести практически все банки в Украине".

“Мы надеемся, – сказал представитель ЕБРР, – что эти решения будут пересмотрены регулятором с целью полномасштабной оценки возможных последствий”.

По словам собеседника, представители ЕБРР обсудили постановление НБУ также с руководством коммерческих банков, с представительством МВФ в Украине и другими финансовыми организациями.

Как сообщал УНИАН, постановление НБУ №108 от 28 февраля 2009 г. (вступило в силу 19 апреля 2009 года) запрещает обмен иностранной валюты с целью формирования резервов под задолженность в инвалюте для возмещения возможных потерь по кредитным операциям. Постановление НБУ №109 предусматривает формирование резервов под валютные кредиты в гривне, в результате чего у банков возникнет необходимость продавать валюту в объеме сформированного резерва на межбанковском рынке. Кроме того, НБУ запретил покупать валюту на межбанке для обеспечения договоров по операциям купли-продажи ценных бумаг украинских эмитентов, отменив соответствующий пункт постановления Нацбанка №36 от 29 января 2003 года «Об осуществлении операций с ценными бумагами украинских эмитентов».

НБУ продаст на спецаукционе швейцарские франки

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении 6 мая специального аукциона для поддержки заемщиков - физических лиц и малого бизнеса, на котором будут реализовываться швейцарские франки.

Об этом говорится в письме НБУ №13-421/2794-7522, текстом которого располагает УНИАН.

Минимальная сумма заявки - 10 тыс. швейцарских франков. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. швейцарских франков комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. швейцарских франков может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Кроме того, Нацбанк обязал банки, которые намерены участвовать в спецаукционе, привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», - говорится в письме НБУ.

«Общая сумма покупки иностранной валюты по указанным платежам не может превышать 50 тыс. швейцарских франков за один календарный месяц по одному кредитному соглашению», – сообщает Нацбанк.

«Правэкс-Банк» завершил первый квартал с убытками в 42 млн. грн

В I квартале 2009 года «Правэкс-Банк» получил убыток в сумме 41,726 млн. гривен, в то время как в первом квартале 2008 года чистая прибыль составляла 3,024 млн. гривен.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

За январь-март активы банка сократились на 3% и на 1 апреля 2009 года составили 7,062 млрд. грн., обязательства – на 3% – до 5,771 млрд. грн., собственный капитал - на 3% - до 1,291 млрд. грн. Размер уставного капитала за указанный период не изменялся и на конец квартала составил 991,499 млн. грн.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций "Правэкс-Банка".

«Сведбанк Инвест» снизил прибыль в I квартале в 6 раз В I квартале 2009 года «Сведбанк Инвест» (Киев), по сравнению с первым кварталом 2008 года, сократил чистую прибыль более чем в 6 раз – до 3,099 млн. гривен. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, с начала т.г. активы банка сократились на 3% и на 1 апреля 2009 года составили 5,332 млрд. грн., обязательства – на 3% - до 4,711 млрд. грн. За январь-март размер собственного капитала банка существенно не изменялся и на конец первого квартала составил 621,380 млн. грн., уставный капитал оставался на уровне 381,997 млн. грн.

100% акций ЗАО «Сведбанк Инвест» владеет ОАО «Сведбанк», которое принадлежит Swedbank AB (Швеция).

Валютный рынок

В обменных пунктах банков сегодня курс покупки доллара составляет 7,95-8,06 грн/долл., продажи – 8,07-8,15 грн./долл.

Наличный евро банки покупают по 10,20-10,55 грн/евро, продают по 10,60-10,85 грн/евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,0-2,38, продажи – 2,40-2,70 грн за 10 рублей.

Национальный банк оставил на сегодня без изменений официальный курс гривни относительно доллара - на уровне 7,70 грн/долл. В то же время регулятор почти на 8 копеек понизил курс отечественной валюты по отношению к евро – до 10,0485 грн/евро. Курс российского рубля установлен на уровне 2,2791 грн за 10 руб.

ТЭК

Татарстан вывел инвестицию из «Укртатнафты»

Совместное предприятие ЗАО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская обл.) официально заявляет о выведении татарскими акционерами их взноса из уставного фонда СП, сообщил начальник юридического отдела «Укртатнафты» Валерий Корнеляк.

«Предметом инвестиций в уставный фонд СП были акции ОАО «Татнефтепром» в размере 73% уставного фонда данного ОАО. Однако, в соответствии с решениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 05.09.2008г. и 11-ого Арбитражного Апелляционного суда Республики Татарстан от 24.11.2008 г. внесенные в уставный фонд «Укртатнафты» акции ОАО «Татнефтпром» были арестованы по иску ООО «Сувар-Казань». А согласно постановлению Федерального Арбитражного суда Поволжского округа РФ от 19.03.2009 г. 73% акций ОАО «Татнефтепром» списаны с баланса «Укртатнафты» в пользу ООО «Сувар-Казань», которое аффилировано с татарскими акционерами «Укртатнафты». Таким образом, взноса «Татнефти» в уставный капитал ЗАО «Укртатнафта» больше не существует, он в полном объеме выведен в пользу татарских акционеров «Укртатнафты»» - заявил В.Корнеляк.

Согласно действующему законодательству Украины выведение участником совместного предприятия своего взноса в данное СП автоматически ведет к ликвидации этого предприятия.

В свою очередь, 22 апреля министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан заявил, что Минтопэнерго выступает против ликвидации ЗАО «Укртатнафта». «В сегодняшней ситуации мы выступаем против ликвидации «Укртатнафты», но все будет зависеть от того, какое решение примет суд», - сказал он.

Как сообщалось, в сентябре 2008 года Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины вынес решение о ликвидации ЗАО «Укртатнафта». ОАО «Татнефть» обжаловало это решение в апелляционной инстанции. Принявший к рассмотрению апелляцию «Татнефти» Апелляционный хозяйственный суд Киева 16 апреля 2009 года объявил перерыв в деле о ликвидации ЗАО «Укртатнафта» до 28 апреля - для более детального изучения судебных материалов и позиций сторон.

СБУ: Облгазы пытаются приватизировать иностранные посредники Служба безопасности Украины призывает правительство предотвратить приватизацию иностранными посредниками 20 облгазов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня в Киеве в интервью журналистам.

«Вчера от СБУ пошло письмо премьер-министру Украины о том, как иностранные посредники пытаются приватизировать, пытаются действовать вопреки экономическим интересам Украины в облгазах», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО. По его словам, в этом письме перечисляются около двух десятков облгазов.

«Кабинету Министров Украины предоставлена серьезная информация для того, чтобы правительство на упреждение защитило интересы государства и наши с вами интересы как потребителей газа», - добавил председатель СБУ.

При этом он отметил, что оплата за газ осуществляется, «но через такие структуры, которые полурейдерским путем присутствуют в облгазах». “Проплаты остаются у них, а долги остаются в государстве, на государственном бюджете. Чтобы сломать эту схему, СБУ помогает правительству», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Строительство

Прибыль ГИУ выросла на треть Чистая прибыль Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) по итогам первого квартала 2009 года составила 4 млн. 452 тыс. грн., что на 30% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в сообщении ГИУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, общий доход ГИУ за первый квартал 2009 года составил 59 млн. 133 тыс. грн., что на 76% больше, чем в январе-марте прошлого года.

За первый квартала 2009 года ГИУ уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды в размере 4 млн. 118,3 тыс. грн.

В целом в первом квартале 2009 года ГИУ осуществило рефинансирование на общую сумму 67,1 млн. грн.

Столица

Рост квартплаты в Киеве вызовет массовые неплатежи

Повышение жилищно-коммунальных тарифов в три раза, которое готовит команда мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, вызовет массовые неплатежи населения, прогнозирует директор «Института города» Александр СЕРГИЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Института города", по словам А.СЕРГИЕНКО, «после отмены моратория на рост тарифов, которое провело большинство Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в Киевсовете, стоимость отопления вырастет в 2 раза, водоснабжения – в 2,7 раза, канализации – в 4 раза, а квартплата в отдельных случаях увеличится в 10 раз. В сумме плата за жилье и коммунальные услуги возрастет, минимум, в три раза».

Соответственно, по расчетам специалистов «Института города», плата за 1-комнатную квартиру превысит 400 грн. в месяц, 2-комнатную – 600 грн., 3-комнатную – 850 грн., а содержание 4-комнатной квартиры превысит сумму 1200 грн.

«Сопоставление размера тарифов и суммы задолженности населения в урбанизированных регионах страны свидетельствует: чем выше тарифы, тем выше задолженность», – объясняет А.СЕРГИЕНКО.

"Институт города" приводит цифры: размер задолженности за ЖКУ жителей Днепропетровской области – 1,6 млрд. грн., Донецкой, – 1,8 млрд. грн., Харьковской, – 1,1 млрд. грн., в то же время в Киеве задолженность всего 0,5 млрд. грн. Соответственно, в вышеназванных регионах уровень тарифов в 1,7–2,3 раза выше, чем в столице.

«Повышение тарифов в условиях кризиса закономерно вызовет рост неплатежей населения, ведь эффективного принудительного механизма для взимания оплаты за ЖКУ не существует, – продолжает эксперт. – С другой стороны, многим семьям просто несем платить – средняя заработная плата в Киеве, по сравнению с прошлым годом, упала на 25%».

По словам А.СЕРГИЕНКО, неэффективность грубого повышения тарифов ярко продемонстрировал пример метрополитена – после повышения стоимости проезда в три раза за первые месяцы 2009 года количество пассажиров в метро сократилось на четверть, при этом заработная плата работников фактически не увеличилась.

«Прошло два года после последнего роста тарифов, а никаких изменений в системе работы ЖКХ столицы не произошло. Например, счетчиками тепла и горячей воды оснащены по прежнему всего треть домов. Фактически ни одно предвыборное обещание команды Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не выполнено. Единственным последствием очередного увеличения тарифов будет рост задолженности населения и усиление социальной напряженности в Киеве», – подытоживает А.СЕРГИЕНКО.