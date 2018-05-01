Баланс недели: успех украинских евробондов, скандал в "Нафтогазе" и заминка с пенсионной реформой

Ключевым для Украины экономическим событием на уходящей неделе и в новейшей истории нашей страны стало привлечение ресурсов на 3 миллиарда долларов посредством размещения 15-летних еврооблигаций по ставке 7,375% годовых. О проведении сделки сообщил президент Петр Порошенко поздно вечером в понедельник.

«Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 миллиарда долларов на рекордные сроки. До этого наша страна никогда не получала такого объема на срок 15 лет», - написал в Facebook глава государства, подчеркнув, что это событие является свидетельством чрезвычайно положительной оценки инвесторов.

Важно, что проведенная сделка стала первым самостоятельным выходом Украины на внешние рынки капитала после Революции достоинства и без гарантий Соединенных Штатов Америки, как это было в 2014-2016 годах, и без политических договоренностей - в противовес 2013 году при получении «кредита Януковича». Кроме того, одновременно с получением денежных средств, что ожидается 25 сентября, правительство выкупит бумаги двух выпусков евробондов 2015 года на общую сумму 1,6 миллиарда долларов, снижая долговую нагрузку на 2019-2020 годы.

По информации Министерства финансов, новый выпуск может получить международный рейтинг не ниже «B-» от агентств Standard&Poor's и Fitch, а разница между полученными средствами и расходами на выкуп ранее выпущенных облигаций будет направлена на финансирование общего фонда госбюджета.

«Поразил интерес к Украине как эмитенту. Пиковая сумма заявок в книге составила 9,5 миллиарда долларов от примерно 350 инвесторов. Финальная локация состоялась среди порядка 300 инвесторов, из которых 78% - менеджеры по управлению активами, 15% - инвестиционные фонды. 46% локации - инвесторы из США, 36% - Великобритания, 16% - континентальная Европа», - прокомментировал итоги сделки замминистра финансов Юрий Буца.

Эксперты назвали проведенное размещение успешным, однако не избавляющим от необходимости оставаться в программе с ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом. «Общий объем выплат по внешним долгам госсектора в 2018-2019 годах составит более 10 миллиардов долларов, в том числе 7,6 миллиарда долларов необходимо будет выплатить из бюджета. Кроме того, в ближайшие два года будут погашаться валютные ОВГЗ на 3 миллиарда долларов. Чтобы справиться с растущими выплатами в предвыборный период, властям необходимо оставаться в программе МВФ», - подчеркивает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Выражают обеспокоенность успешным выходом Украины на внешние рынки и кредиторы, опасаясь замедления темпов реформ в стране.

«На этой неделе были очень успешно размещены евробонды. Это означает, что положение стало более выгодным, и это означает, что ослабится давление на реформы. Скоро власти перейдут в режим предвыборной борьбы, и придет зимний период. А в таком случае зима может затянуться дольше, чем на три месяца, аж до следующих выборов, а они через 18 месяцев», - заявил директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж.

Для опасений у ключевых спонсоров украинских реформ есть веские основания.

МВФ и бюджетно-пенсионные баталии

Очередная миссия МВФ, прибытие которой в Украину ожидалось 19 сентября, пока не приехала. «Время прибытия в Украину очередной миссии европейского департамента МВФ для четвертого пересмотра программы еще не определено», - сообщили в представительстве Фонда в среду.

Неделей ранее директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне сообщил, что миссия может приехать в ближайшем будущем, но точная дата пока не определена.

В правительстве рассчитывают на позитивный пересмотр программы с Фондом по итогам миссии и получение очередного транша еще в этом году, но также не называют конкретных сроков приезда миссии.

«Вопрос, который зависит от Кабинета министров непосредственно, – это бюджет. Тут мы чувствуем себя совершенно уверенно, потому что подготовили бюджет, который соответствует целям программы», - заявила первый замминистра финансов Оксана Маркарова.

Казалось бы, нам есть чем похвастаться перед кредиторами. В понедельник Верховная Рада обнародовала утвержденный Кабинетом министров проект госбюджета на 2018 год, предполагающий рост доходов на 13,8% - до 877 миллиардов гривен, расходов – на 12,7%, до 948 миллиардов гривен, при этом дефицит снизится до 2,4% ВВП с 3% с текущем году. Уже в среду руководство Минфина представило проект главной сметы страны на заседании Комитета Рады по вопросам бюджета, а в пятницу – в сессионном зале.

Презентуя проект бюджета, министр финансов Александр Данилюк назвал его реалистичным, сбалансированным и рассчитанным на перспективу.

«Мы формировали бюджет не от расходов и пожеланий, а от доходов и возможностей. Потому все расходы подтверждены расходами. Бюджетные доходы реально отображают то, что может обеспечить в 2018 году национальная экономика без повышения налогов. Правительство однозначно против повышения налогов, поскольку мы заинтересованы в развитии экономики», - подчеркнул он.

В то же время, представитель профильного парламентского комитета Василий Омельченко отметил, что у комитета есть ряд вопросов к проекту.

«В процессе обсуждения традиционно наиболее уязвимыми оказались вопросы предложенных в законопроекте показателей межбюджетных отношений», - сказал он, критикуя правительственные инициативы о передаче местным бюджетам финансирования льгот по ЖКХ, значительных расходах на ремонт дорог отдельных территорий при наличии централизованного госфонда, продолжении таможенного эксперимента, сокращении субвенций местным бюджетам на первичную медпомощь до принятия медицинской реформы. Кроме того, депутат высказал опасение относительно достаточности средств на реформу образования и реалистичности плановых доходов по акцизам до принятия изменений в законодательство.

С критикой правительственного проекта выступили и другие парламентарии. Так, депутат от фракции «Самопомич» Татьяна Острикова отметила, что есть вопросы по макропоказателям, поскольку правительство не предоставило их обоснования, а также заявила, что проект не соответствует Бюджетному кодексу, так как построен на еще не действующих нормах законодательства. «Правительство должно бы нам сейчас пояснить девальвацию гривни с 26 до 30 грн за доллар. Эта цифра вызывает вопросы у парламентариев и панику у людей», - сказала она.

Судя по всему, бюджетный процесс обещает быть традиционно длительным и напряженным, при этом помимо бюджета у кредиторов есть еще ряд вопросов к украинским властям. Неделей ранее в МВФ сообщили, что Украина для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Между тем, пенсионная реформа и анонсированное правительством повышение пенсий уже с 1 октября на грани срыва. В четверг, 21 сентября, народные депутаты проигнорировали предложение спикера парламента Андрея Парубия работать без перерыва до завершения рассмотрения судебной и пенсионной реформ. Не помогло и присутствие премьер-министра Владимира Гройсмана, который переложил ответственность за невыполнение обещаний повысить пенсии на депутатов.

«Сегодня украинский парламент имел все возможности принять решение относительно новой пенсионной системы, которая позволит пенсионерам получить высокие пенсии. Пенсионеры ждут это годами. Но сегодня это не произошло, - сказал он. - Мы к этому (перерасчету) готовы. Но если решение будет и дальше затягиваться парламентом, мы не сможем сделать это в октябре. Поэтому призываю депутатов объединиться и принять решение на следующей пленарной неделе - в начале октября. Мы свою работу сделаем - 9 миллионов пенсионеров получат большие пенсии. Призываю всех подготовиться и принять решение».

«Нафтогаз» ждет реформ

В начале уходящей недели пресс-служба Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» сообщила, что последние независимые члены наблюдательного совета холдинга - Пол Уорвик и Маркус Ричардс - заявили о своем намерении уйти в отставку, мотивируя это свертыванием реформ со стороны правительства и вмешательством государства в работу компании.

«Уровень политического вмешательства в работу «Нафтогаза» продолжает расти и стал, к сожалению, очевидной нормой», - процитировали в пресс-службе письмо подавших в отставку независимых членов набсовета.

Ранее, в середине апреля, в отставку ушла представитель государства в набсовете – Юлия Ковалив, а в начале сентября - Чарльз Проктор. И все это происходит в канун отопительного сезона и в преддверии важных судебных разбирательств Украины с российским «Газпромом», с которого «Нафтогаз» пытается взыскать через Международный трибунал в Гааге (Нидерланды) 5 миллиардов долларов убытков в результате незаконного захвата Россией активов в Крыму и еще 12 миллиардов долларов по транзитному иску в Стокгольмский арбитраж.

Комментируя происходящее, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о рисках дальнейшего получения холдингом дешевого кредитного ресурса от международных банков, сохранения транзита газа через территорию Украины после окончания действующего контракта с «Газпромом» и угрозе невыполнения планов по наращиванию добычи газа до 2020 года.

«Без наблюдательного совета – единственного органа, который может принимать такие решения как утверждение определенных транзакций, например, на сумму более 0,5 миллиарда гривен, - это все сейчас переходит на Кабинет министров», - пояснил он, добавив, что правительству будет сложно разобраться во всех тонкостях работы дочерних компаний «Нафтогаза» и их сделок.

Коболев подчеркнул, что правительству нужно передать набсовету холдинга полномочия по утверждению важнейших документов и назначению топ-менеджеров, чтобы новый состав этого совета мог эффективно выполнять свои функции.

Опасения Коболева относительно замедления реформирования государственного энергохолдинга разделяют и кредиторы.

«ЕБРР с сожалением отмечает, что сложилась ситуация, в которой у независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза», по их мнению, не осталось иного выбора, кроме, как уйти в отставку. Мы хотим поблагодарить их за добросовестность, профессионализм и компетентность», - заявили в Европейском банке реконструкции и развития. Кредитор подчеркнул, что эффективное управление позволило компании вернуться к прибыльности и устранить возможности для коррупции, но второй этап трансформации «Нафтогаза» должен был начаться уже давно. Речь идет о разделении монополиста, модель которого обсуждается с 2014 года, однако Минэнергоугля как профильное министерство и Минэкономразвития как основной куратор компании имеют разное видение этого процесса.

Реакцией украинских властей на скандал в «Нафтогазе» стало заверение Гройсмана о продолжении и ускорении реформы холдинга. «Я гарантирую, что будут продолжены реформы и ускорены для того, чтобы «Нафтогаз» был современной, качественной компанией, в которой внедрены необходимые принципы корпоративного управления, а также, чтобы «Нафтогаз» перестал быть монополистом в стране, чтобы демонополизировать рынок», - сказал глава правительства. Премьер пообещал обновить состав набсовета холдинга публично и совместно с международными партнерами.

Рост экономики и промпроизводства

На уходящей неделе Государственная служба статистики незначительно ухудшила оценку роста ВВП Украины во втором квартале текущего года до 2,3% в годовом выражении с 2,4%, обнародованных в августе. Негативной реакции на уточнение показателей со стороны экспертов и украинских властей не последовало.

«Мы не просто выстояли, не просто избежали дефолта, а заложили основу для устойчивого роста», - заявил в ходе выступления на финансовом форуме президент Петр Порошенко, подчеркивая, что наихудшее в экономике позади, и подтверждением этому является рост ВВП шесть кварталов подряд после 14 кварталов падения.

Вторит главе государства и Национальный банк, по оценкам которого текущая динамика в экономике свидетельствует о повышении вероятности, что рост ВВП по итогам года будет выше прогнозов регулятора, ожидавшего 1,6%, однако незначительное замедление роста экономики продолжится и во втором полугодии.

Министр финансов и вовсе оптимистично заявил, что ожидает роста ВВП Украины в течение 2018-2019 годов на 6-7%, благодаря притоку в Украину иностранных инвестиций в результате успешной приватизации.

«Я поговорил более чем с сотней инвесторов и почувствовал, что приближается цунами. В хорошем смысле этого слова. Есть интерес к Украине, и мы должны использовать эту возможность», - отметил он.

Оптимизм украинских властей подтверждается свежей статистикой от промышленности, согласно которой промпроизводство в Украине в августе 2017 года выросло на 1,2% в годовом выражении после падения на 2,6% в годовом выражении месяцем ранее.

Наибольший рост зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 62,7%, а также химической промышленности - на 33%. В то же время, продолжается падение в добыче каменного и бурого угля, объемы снизились на 24,8%, а также в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад на 13,6%.

Следующая неделя, хотя и не является пленарной для украинского парламента, обещает быть не менее интересной: обсуждение госбюджета-2018 в экспертных кругах продолжится, как и пенсионной реформы и прочих инициатив правительства из домашнего задания от МВФ.

Вполне может быть, что президент Петр Порошенко, наконец, подаст в парламент кандидатуру на пост главы Национального банка, ведь как анонсировала в конце августа представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко, это запланировано до конца сентября.

Ольга Гордиенко