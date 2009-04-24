Курс НБУ на 27.04.09

Официальный курс НБУ на 27.04.09100 USD США – 770,0000 (24 апреля – 770,0000) 100 EUR – 1018.8640 (24 апреля – 1004,8500) 10 RUR – 2.3041 (24 апреля – 2,2791) Учетные курсы банковских металлов на 27.04.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-69993.00 (24 апреля-68876,50) 961 XAG 10 Серебро-984.06 (24 апреля-957,11)962 XPT 10 Платина-90937.00 (24 апреля-90629,00) 964XPD10 Палладий-18018.00(24 апреля-17787,00)

Официальный курс НБУ на 27.04.09 100 USD США – 770,0000 (24 апреля – 770,0000) 100 EUR – 1018.8640 (24 апреля – 1004,8500) 10 RUR – 2.3041 (24 апреля – 2,2791) Учетные курсы банковских металлов на 27.04.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-69993.00 (24 апреля-68876,50) 961 XAG 10 Серебро-984.06 (24 апреля-957,11) 962 XPT 10 Платина-90937.00 (24 апреля-90629,00) 964XPD10 Палладий-18018.00(24 апреля-17787,00)

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