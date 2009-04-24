ГЛАВНОЕ на 24 апреля (вечер)

Новости рынка недвижимости

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерена с конца мая т.г. начать продажу жилья в рассрочку и путем аренды с правом выкупа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый вице-президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

По его словам, сейчас компания заканчивает разработку положения о порядке реализации жилья по этим двум программам.

«Я думаю, что в мае правление проголосует это положение, и будут применены эти процедуры», - добавил В.МОЖАР.

Предварительно, условия приобретения квартиры в рассрочку включают выплату 60% стоимости жилья в течение строительства, остальную часть – в течение 2-3 лет после ввода квартиры в эксплуатацию.

Схема аренды жилья с правом выкупа будет реализовываться в готовых домах, право собственности на квартиры в которых будут принадлежать «Киевгорстрою». Квартиры планируется передавать в аренду с правом выкупа в течение трех лет.

«При аренде с правом выкупа придется применять инфляционный коэффициент, который нужно компенсировать, проживая в квартире. Это будет стимулировать инвесторов быстрее выплачивать стоимость жилья», - добавил он.

При этом в случае рассрочки никаких дополнительных коэффициентов применяться не будет.

В компании намерены реализовать путем аренды с правом выкупа ряд квартир, которые планируются к сдаче в эксплуатацию в первом полугодии т.г.

Государственное ипотечное учреждение будет размещать свои финансовые ресурсы на банковских счетах только по коллегиальному решению правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании правительства.

«К сожалению, Государственное ипотечное учреждение в предыдущие время допускало такие неприятные решения, когда деньги, которые сегодня очень нужны строителям, просто перечислялись на депозиты в знаменитые банки «Надра» и «Родовид». Это категорически недопустимо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что Государственное ипотечное учреждение имеет государственные финансовые ресурсы, которые должны направляться на льготное кредитование населения под строительство жилья.

«Именно поэтому сегодня мы будем принимать решения о порядке функционирования Государственного ипотечного учреждения и все порядки, связанные с тем, что любые решения о распоряжении деньгами Государственного ипотечного учреждения, которые в это трудное время должны поддержать антикризисную программу строительной отрасли, а это миллиарды гривен, будут приниматься исключительно на заседании правительства, исключительно коллегиально», - объяснила она.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня на заседании правительства планируется принять решение о выделении средств для погашения кредиторской задолженности за жилье, приобретенное в 2008 году для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Выделение этих денег и проплата средств позволят в ближайшее время предоставить квартиры тем чернобыльцам, которые находятся на учете и по закону имеют право на такие квартиры, сообщила премьер-министр.

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерено создать строительные компании для работы в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе собрания акционеров компании.

«Таких предприятий может быть не одно, а несколько. У нас есть желание, чтобы в каждом областном центре Украины работали общества «Киевгорстроя», которые будут разворачивать и осуществлять строительство жилья», - сказал первый вице-президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

Он пояснил журналистам, что компания намерена создать в регионах общества с ограниченной ответственностью с более 50% капитала «Киевгорстроя».

В.МОЖАР уточнил, что создание обществ необходимо для того, ««чтобы оптимизировать процесс». «Потому что происходит перетягивание средств с одного региона во второй. И в этом отношении возникают коллизии», - добавил он.

В то же время глава Наблюдательного совета ХК «Киевгорстрой» Анатолий ЧУБ отметил, что вопрос ликвидации и создания дочерних предприятий снят с повестки дня, поскольку сегодня нецелесообразно изменять структуру компании.

Финансовый рынок

На специальном аукционе, который состоялся сегодня, Национальный банк Украины продал 479 тыс. евро по курсу 10,17 грн./евро. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно предоставленной информации, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие 17 банков.

Кабинет министров разрешил направлять добровольные благотворительные взносы и пожертвования от юридических и физических лиц на выплату заработных плат работникам бюджетных учреждений и учебных заведений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, науки, спорта и физического воспитания.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №368 от 14 апреля, размещенном на сайте правительства.

Этим постановлением вносятся изменения в постановление Кабмина от 4 августа 2000 № 1222 о порядке получения благотворительных взносов и пожертвований бюджетными учреждениями.

«Райффайзен Банк Аваль» в I квартале 2009 г. получил убыток 368,969 млн. грн., в сравнении с 335,578 млн. грн. чистой прибыли в первом квартале 2008 года. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, за январь-март активы банка сократились на 9%, и на 1 апреля 2009 года составили 59,808 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 3% - до 53,783 млрд. грн., обязательства – на 9% – до 52,698 млрд. грн., собственный капитал - на 4% - до 7,110 млрд. грн. Размер уставного капитала за указанный период не изменялся и на конец квартала составил 2,420 млрд. грн.

ОАО «Ощадбанк» в первом квартале текущего года увеличило прибыль в 5 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 439,279 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, за январь-март т.г. активы банка сократились на 6%, и на 1 апреля 2009 года составили 54,797 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 6% - до 37,155 млрд. грн., обязательства сократились на 9% – до 38,668 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 3% - до 16,129 млрд. грн.

Размер уставного капитала за указанный период не изменялся и на конец 1-го квартала т.г. составил 13,892 млрд. грн.

ЗАО "Альфа-Банк" в первом квартале т.г. получило убыток в 161,443 млн. грн. против 19,050 млн. грн. чистой прибыли в первом квартале 2008 года. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, за январь-март т.г. активы банка сократились на 9%, и на 1 апреля 2009 года составили 30,387 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 2% - до 28,075 млрд. грн., обязательства – на 6% - до 27,217 млрд. грн., собственный капитал - на 4% - до 3,171 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка за указанный период не изменялся и на конец 1-го квартала т.г. составил 2,977 млрд. грн.

В Луцке КБ "Захидинкомбанк" функционирует в нормальном рабочем режиме. Об этом сообщила УНИАН временный администратор банка Валентина МАЛЮТИНА.

Она отметила, что непосредственно на работу банка задержание председателя Наблюдательного совета КБ "Захидинкомбанка" Василия ГАВРИЛИШИНА никак не повлияло. (В.ГАВРИЛИШИН является основным владельцем "Захидинкомбанка" - на 1 января 2009 года он владел 89,81% акций финучреждения – УНИАН).

"Все работы продолжаются, банковские операции выполняются. Но, если на функционировании банка это не отразилось, то в моральном плане такая ситуация является неприятной. Такое большое количество негативной информации, которая появилась в прессе в связи с инцидентом, все-таки отрицательно может повлиять на имидж банка", - сообщила В.МАЛЮТИНА.

Также В.МАЛЮТИНА напомнила, что 12 февраля 2009 года в "Захидинкомбанке" была введена временная администрация Национального банка Украины с целью защиты интересов кредиторов и вкладчиков, обеспечения сохранности капитала и активов, детальной оценки его финансового состояния, возобновления его платежеспособности и ликвидности, стабилизации деятельности, улучшения финансового состояния банка.

Напомним, что 23 апреля 2009 года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для председателя Наблюдательного совета "Захидинкомбанка" В.ГАВРИЛИШИНА в виде содержания под стражей. Он будет находиться в СИЗО до завершения расследования возбужденных в отношении него уголовных дел, связанных с мошенничеством и злоупотреблением служебным положением.

По информации газеты "Сегодня", В.ГАВРИЛИШИНА в начале марта задержали по подозрению в хищении 3 млн. долл. из своего банка. Неделю назад Генеральная прокуратура Украины возбудила в отношении него дело по подозрению в преступной растрате. Следствие допускает, что банкир незаконно оформлял многотысячные валютные кредиты на охранников своего офиса, а деньги тратил на свои потребности. В окружении В.ГАВРИЛИШИНА говорят, что тот не виноват и намекают, что это месть политических конкурентов, пишет газета.

23 апреля банкир был переведен из Луцкого милицейского ИТТ в столичное СИЗО, где он будет ожидать суда. Ему грозит наказание - до 8 лет заключения.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,03 грн., продают – по 8,08 грн. По сравнению с 23 апреля курс покупки-продажи американской валюты не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,068 грн., по продаже – 8,06-8,10 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,46 грн. - на 0,7% дороже, чем 23 апреля, продают по 10,71 грн. - на 0,9% дороже. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,25-10,645 грн., по продаже – в пределах 10,57-10,85 грн.

Курс наличного рубля в комбанках сегодня незначительно изменился по сравнению с 23 апреля и составляет в среднем 0,2219/0,2455 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,235 грн., по продаже – 0,236-0,268 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,04 грн., продают – по 8,09 грн. (курсы почти не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,52 грн., на 0,9% дороже, чем вчера, продажи – 10,72 грн., на 1% дороже.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам немного повысился по сравнению с 23 апреля и составляет 0,2214 грн., курс продажи незначительно понизился – до 0,2481 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,00/8,06 грн., евро – 10,40/10,70 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,15 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,00/8,10 грн., евро – 10,40/10,70 грн., рубль – 0,198/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 24 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,0485, к российскому рублю – 0,22791.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке колебания цен на американскую валюту завершились ростом котировок. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Так, сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0525/8,0845 грн., к 12:00 цены поднялись до 8,0870/8,0970 грн. К закрытию ценовые уровни достигли максимума – 8,09/8,11 грн. В 12:00 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре EUR/UAH – 10,17 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2402/0,2419 грн., к 12:00 цены выросли до 0,2418/0,2427 грн. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2418/0,2428 грн. В России курс доллар-рубль упал и составил 33,3150 рублей (-0,3450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3186/1,3188 долл., а к 15:20 выросли до 1,3240/1,3242 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6160/10,6640 грн., к 12:00 цены ушли вверх – 10,7060/10,7250 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений 10,7115/10,7440 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 27 апреля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770,0000 (на 24 апреля – 770,0000);

100 EUR – 1018.8640 (на 24 апреля – 1004,8500);

10 RUR – 2.3041 (на 24 апреля – 2,2791).

Приватизация

Конституционный суд Украины (КСУ) отказал в открытии производства по представлению Президента Украины относительно соответствия Конституции отдельных положений распоряжения Кабинета Министров «Об утверждении перечней хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций (доли) которых подлежат продаже, государственных предприятий, холдинговых компаний и открытых акционерных обществ, которые подлежат подготовке к продаже в 2009 году» от 3 декабря 2008 года № 1517-р.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КСУ.

Как отметили в пресс-службе, в открытии производства отказано на основании пункта 3 статьи 45 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» - неподведомственность Конституционного суда Украины вопросу, поднятому в конституционном представлении.

Как сообщал УНИАН, данное конституционное представление Президента поступило в КСУ в декабре прошлого года.

Львовский апелляционный хозяйственный суд признал незаконной передачу имущества ОАО “Сахарный завод «Подилля» к ЗАО "Тернопольский агропромышленный комплекс".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Тернопольской области, суд удовлетворил апелляционную жалобу регионального отделения ФГИУ на решение Тернопольского хозяйственного суда и признал недействительным протокол собрания акционеров ОАО “Сахарный завод “Подилля” от 21 января 1999 года в части вхождения общества в ЗАО “Тернопольский агропромышленный комплекс” и передачи имущества в его уставный фонд.

В пресс-службе регионального отделения ФГИУ уточнили, что поводом для судебного спора стало протокольное решение собрания акционеров ОАО “Сахарный завод “Подилля» от 21 января 1999 года. В ходе собрания был рассмотрен вопрос о целесообразности входа ОАО “Сахарный завод “Подилля” в ЗАО «Тернопольский агропромышленный комплекс», однако само решение относительно внесения недвижимого имущества в уставный капитал ЗАО в качестве уставного взноса ОАО не было принято.

«Вместе с тем, заинтересованные лица подделали протокол собраний акционеров, после чего завладели имуществом сахарозавода, изготовив инвентарные дела на все объекты ОАО «Сахарный завод «Подилля», - отметили в пресс-службе регионального отделения ФГИ.

29 января 2008 года после 5-летнего перерыва было проведено собрание акционеров завода, решение которого подтвердило недействительность решения собрания акционеров от 21.01.1999 года в части внесения имущества ОАО “Сахарный завод “Подолья” в качестве взноса в уставный фонд ЗАО “Тернопольский агропромышленный комплекс”.

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует достижение важного практического результата в рамках Краковской инициативы – утверждения Технико-экономического обоснования (ТЭО) Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе нефтепровода «Одесса-Броды», которое состоялось 24 апреля 2009 года на Общем собрании акционеров СП «Сарматия».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что данное решение является официальным подтверждением эффективности и коммерческой привлекательности маршрутов ЕАНТК.

“Сегодняшнее событие является очередным шагом в направлении реализации избранной Украиной стратегии на интеграцию в европейское сообщество в энергетической сфере”, - отметил В.ЮЩЕНКО, комментируя утверждение ТЭО.

Президент Украины также высказал убеждение, что утверждение обоснования позволит в ближайшее время провести презентацию проекта в Брюсселе, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению Европейской комиссии и международных инвестиций к его реализации.

Информация для киевлян

В Киеве с 1 июня 2009 года состоится первый этап повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Вчера было принято решение об отмене моратория (на повышение тарифов на услуги ЖКХ – УНИАН). То есть депутаты Киевсовета сказали: да, можно приводить тарифы к экономически обоснованным – приводите, власти, пожалуйста, тарифы к экономически обоснованным», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, добавив, что это будет происходить «замедленно, поэтапно, с одновременным обеспечением социальной защиты населения».

В связи с этим он сообщил, что в ближайшее время выйдет соответствующее распоряжение КГГА о поэтапном приведении тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным.

«Но оно будет очень взвешенно, очень мягко и будет иметь несколько этапов: три или четыре – и обязательно будут выделены особые пункты по социальной защите», - заверил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как он объяснил, распоряжение будет издано до 1 мая, дальше в течение одного месяца оно будет размещено на официальном сайте КГГА, вступит в силу с 1 июня, а, соответственно, квитанции с новыми тарифами к потребители получат уже в июле.

Он также уточнил, что этапы повышения тарифов будут продолжаться в течение текущего и первой половины следующего года.

Говоря о конкретных коэффициентах повышения, А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что это будет происходить для разных потребителей по-разному.

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 апреля, депутаты Киевского городского совета отменили мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве и предоставили полномочия по осуществлению тарифной политики в городе Киевской городской государственной администрации.

Международные новости

Инфляция за первый квартал 2009 годав странах ЕС составила 0,2%, тогда как в России рост потребительских цен составил 5,4%, в марте инфляция в ЕС составила 0,3%, в России - 1,7%, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), сообщает РИА Новости.

При этом примерно в трети стран Евросоюза в первом квартале 2009 года была отмечена дефляция.

"Снижение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось в Бельгии, Болгарии, Германии, Люксембурге, Словакии, Эстонии (на 0,1-0,6%), по сравнению с декабрем 2008 года - в Бельгии, Германии, Ирландии, Испании, Италии, на Кипре, в Португалии, Эстонии (на 0,1-1,5%)", - говорится в сообщении.

С начала года потребительские товары и услуги более всего подорожали таких странах ЕС, как Латвия (3,3%), Литва (2,9%), Румыния (2,6%), Нидерланды (2,2%). В марте 2009 года среди рассматриваемых стран наибольшее увеличение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено в Греции (2%), на Мальте (1,5%), Кипре (1,4%). Для сравнения: инфляция в Беларуси составила 6,1%, в Украине - 5,9% за I квартал 2009 года.

В странах ЕС в I квартале продукты питания стали дороже на 0,6%, в России - на 5,3%. В марте рост цен на продукты в России составил 1,7%, в ЕС наоборот наблюдалась дефляция в размере 0,1%

За период с начала года потребительские цены на продукты питания в наибольшей степени возросли в Венгрии и на Кипре - на 4,9%, на Мальте - на 4,3%, в Польше - на 3,8%, в Финляндии - на 2,1%. В то же время уровень цен на продовольствие в Испании, Эстонии, Португалии, Ирландии, Дании, Словакии, Австрии снизился по сравнению с концом 2008 года (на 0,3-1,2%).

В марте 2009 года во многих странах ЕС было зафиксировано снижение потребительских цен на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольшее удешевление продовольствия отмечалось в Латвии, Словакии, Австрии, Дании - на 0,8-1,3%. Однако в отдельных европейских государствах цены на продукты заметно увеличились: на Кипре - на 2,6%, в Польше и на Мальте - на 2% и 1,9% соответственно.

За первый квартал в странах ЕС среди наблюдаемых групп продуктов питания заметно подорожали овощи, увеличились цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты, фрукты, а также мясо и мясопродукты. В России более всего выросли цены на фрукты - на 19,5% (в среднем по странам Европейского союза - на 1,1%), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 11,8% (на 1,3%) и овощи - на 9,0% (на 4,8%).

В марте по сравнению с предыдущим месяцем в странах Европейского союза наблюдалось снижение потребительских цен на целый ряд продуктов питания. Наиболее заметно подешевели рыба и морепродукты, масла и жиры, а также овощи.

Дефицит бюджета Польши в текущем году может составить 4,6% ВВП при запланированном 2,5%, что ставит под угрозу правительственные планы уже в этом году присоединиться к системе ERM2, необходимой для введения евро в стране с 2012 года.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

Согласно опубликованным данным Евростата, бюджетный дефицит неожиданно резко вырос в прошлом году до 3,9% ВВП при прогнозируемом 2,7%.

«Мы надеялись, что дефицит будет свыше 3%, но не ожидали около 4%», - сказал газете экономист крупнейшего польского банка PKO BP Ремигиуш ГРУДЗЕНЬ.

Rzeczpospolita отметила, что одним из условий вступления страны в зону единой европейской валюты, которая сегодня объединяет 16 из 27 стран Европейского Союза, является удерживание дефицита бюджета на уровне 3%.

«Это плохая новость с точки зрения польской дороги к евро», - сказала изданию Тимоти ЭШ из Royal Bank of Scotland.

По мнению экономистов, такой высокий дефицит делает невозможным присоединение Польши к системе ERM2, которая является необходимым подготовительным этапом для введения общей евровалюты, в текущем году.

В то же время, по данным издания, Польша пока еще выполняет другое условие, необходимое для принятия евро, а именно: уровень государственного долга по отношению к ВВП, который в прошлом году составил 47%. Согласно правилам вступления в зону евро, долг не должен превышать 60% ВВП страны-кандидата.

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