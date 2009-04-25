27 гостиниц Днепропетровской обл. заключили соглашенияя с УЕФА

В Днепропетровской области 27 владельцев гостиниц подписали с агентством УЕФА «TUI Travel Plc» соглашения о размещении болельщиков во время финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления по вопросам подготовки к Евро-2012 Днепропетровской облгосадминистрации Вадим ШЕБАНОВ.

По его словам, к отмеченному соглашению также приобщились владельцы четырех гостиниц в Запорожье.

В ШЕБАНОВ отметил, что в настоящее время в Днепропетровской области есть девять 5-звездочных и 4-звездочных гостиниц, три 3-звездочные гостиницы, которые готовы разместить представителей УЕФА, футбольные команды, болельщиков. Другие гостиницы, в том числе несколько гостиниц, которые обеспечат по требованиям УЕФА необходимое количество номеров категории 5-звезд, активно строятся.

Для увеличения количества номеров 4-звездочной категории Днепропетровские облгосадминистрация и городской совет намерены использовать три теплохода, пришвартованных на Днепре в центральной части областного центра. «Плавучие гостиницы» насчитывают 144 номера.

Согласно информации В.ШЕБАНОВА, в общей сложности Днепропетровская область рассчитывает иметь к чемпионату 868 гостиничных номеров категории «5 звезд», 1537 номеров категории «4 звезды», 654 номера категории «3 звезды».