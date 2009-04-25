Канада продолжит оказывать Украине помощь по Чернобылю

Канада продолжит оказывать Украине помощь в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила Генерал-губернатор Канады Микаэль ЖАН после посещения Музея Чернобыля в Киеве.

По словам М.ЖАН, ее очень тронуло увиденное в музее. По словам Генерал-губернатора Канады, сотрудники музея проводят очень важную работу, прилагая все усилия для сохранения памяти об аварии на ЧАЭС.

М.ЖАН сообщила, что во время посещения музея ей рассказали о многочисленных жертвах катастрофы, о людях, которые, несмотря на смертельную опасность, выполняли свою работу. При этом, подчеркнула она, большинство из них даже не знало об опасности, которая им угрожала.

Генерал-губернатор Канады констатировала, что сегодня, к сожалению, продолжают ощущаться последствия Чернобыльской катастрофы, многие люди до сих пор болеют из-за распространения радиации.

Но, по ее словам, работа по преодолению последствий аварии продолжается, в частности, продолжается строительство нового защитного объекта на АЭС. М.ЖАН отметила, что Канада, со своей стороны, также продолжает оказывать Украине необходимую помощь.

Как сообщал УНИАН, Генерал-губернатор Канады М.ЖАН находится в Украине с государственным визитом с 23 апреля.