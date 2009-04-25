В Египте упал воздушный шар с иностранными туристами

Воздушный шар с иностранными туристами упал во время прогулочного полета в Египте, пострадали 16 человек, сообщает в субботу РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Прогулочный аэростат, облетавший древнеегипетский храм Луксора, задел провода телефонных линий рядом с деревней Гоурна на западном берегу Нила. Пострадали туристы из Франции, Англии, Дании, США, Канады и Южной Кореи. Пострадавшие были доставлены в больницу города Луксора. Полеты на воздушных шарах устраивают для туристов, чтобы они могли насладиться панорамными видами окрестностей с памятниками древней истории. В апреле 2008 году семь туристов пострадали при аналогичном падении воздушного шара в Египте.