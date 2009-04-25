Президент Эстонии перепутал Францию с Италией

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью финской газете Uutispaiva Demari допустил географическую ошибку, перепутав Францию с Италией, сообщила в субботу эстонская газета Postimees со ссылкой на финское издание Helsingin Sanomat. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает финская газета, Ильвес в интервью затронул вопрос об открытии паромного сообщения между финским городом Турку и эстонским островом Сааремаа. "Это дорого, но ведь для проезда по туннелю из Италии через Пиренеи в Испанию тоже надо платить", - сказал Ильвес. Helsingin Sanomat с иронией отмечает, что президент Эстонии прав: туннель из Италии в Испанию обошелся бы в круглую сумму, так как между этими двумя странами лежит французская территория протяженностью около 500 километров. Газета отмечает, что Ильвес, по всей видимости, имел в виду существующий туннель между Испанией и Францией