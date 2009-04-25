26 апреля исполняется 23 года со дня аварии на ЧАЭС

Краткая история

В конце 60-х годов советские плановики решили, что территория Полесья, попавшая в книгу рекордов Гиннеса, как самое большое торфяное болото в Европе, и никак не вписывающаяся в определение “житница страны”, лучше всего подходит для строительства первой украинской атомной станции. Плотность населения на тот момент была 24 человека на 1 кв. км.

Советский Союз очень любил масштабы, видимо, поэтому по начальному проекту ЧАЭС должна была стать самой крупной АЭС в мире и состоять из шести 1000 MVe блоков типа РБМК, и шести 1500 MVe блоков типа ВВЭР. Город Припять специально планировался для строителей и работников Чернобыльской станции, причем предусматривалось, что в нем будет проживать от 150 тысяч до 200 тысяч человек.

Итак в 1970 году были заложены первые булыжники Чернобыльской АЭС и города Припять, а в 1977 энергоблок №1 был сдан в эксплуатацию. В 1978 году был пущен блок номер два, а в 1983 и 1984 блоки номер три и четыре соответственно. В 1981 в 1,5 километрах к юго-востоку от станции началось строительство 5-го и 6-го блоков, а вдоль реки Припять был построен охладительный бассейн 21,4 км2, глубиной 5 метров, для первых четырех блоков (сейчас там плавают здоровенные сомы и толстолобики - своеобразная достопримечательность ЧАЭС).

26 апреля 1986 года “была война”. Единого мнения о причинах аварии нет и до сих пор, но самая распространенная говорит о водородном взрыве.

На момент аварии реактор блока номер четыре был при полной загрузке, т.е. внутри реактора находилось около 180 т топлива. Взрывом сорвало крышку реактора весом почти в 3 тыс. т , полностью разрушило крышу, практически полностью снесло западную и северную стены. По примерным оценкам от 30 до 100 т топлива раскидало по “округе”. Уровни радиации вокруг разрушенного блока достигали нескольких тысяч рентген в час (для справки: допустимая норма - 5 рентген в год).

К 26.04.1986 года в г.Припять проживало почти 49 тысяч человек, а строительство 5-го и 6-го энергоблков было завершено на 80 %, но после аварии строительство заморозили, а людей эвакуировали и... навечно.

800 тысяч строителей возводили над разрушенным энергоблоком спасительное укрытие - “Саркофаг” и ликвидировали последствия взрыва. Одной из крупнейших ошибок было то, что возникший в результате взрыва пожар начали тушить водой. Насыщенные радиацией пары поднимались вверх, в результате чего 26 пожарников погибли от облучения в очень короткие сроки. После пожар тушили песком, сбрасываемым в мешках с вертолета и всевозможной другой трехомудией, что только подворачивалась под руку. Ликвидаторы бегом добегали до Саркофага, в течение 5-ти минут делали какую-либо работу и за этот отрезок времени они “выбирал дозу” на всю оставшуюся жизнь.

30 ноября 1986 года объект “Укрытие” или “Саркофаг” был сдан в эксплуатацию.

После того, как слегка “разгреблись” с 4-ым блоком - начали пускать в эксплуатацию остальные три. В октябре и ноябре 1986 года заработали турбины 1-го и 2-го энергоблоков, а в декабре 1987 года - третьего.

Но, как это не увы, проработали они не долго. В октябре 1991 года на турбине 2-го блока случился пожар, в результате которого реактор “повесили” в режим ожидания, где он и провисел до 2000 года. В декабре 1995 года был подписан “Меморандум о взаимопонимании” со странами “Большой Семерки”, где Президент Украины, низко кланяясь пообещал закрыть ЧАЭС, что в ноябре 1996 года частично и сделал, остановив блок №1. Ну а из останова реактора третьего энергоблока было сделано грандиозное шоу, которое весь мир наблюдал 15.12.2000г.

Срок эксплуатации РБМК составляет 30 лет, причем во всем мире практикуют модернизацию оборудования с последующим продлением срока эксплуатации еще на 10-15 лет. Таким образом, все блоки ЧАЭС (кроме 4-го) принципиально могли еще работать и работать...

Один работающий энергоблок ЧАЭС “питал” электроэнергией городишко типа Киева. Сегодня Государственное Специализированное Предприятие “Чернобыльская АЭС” не производит ни МегаВатта электроэнергии, вися на плечах государства тяжелейшим финансовым и социальным грузом.

Нерадостное настоящее

Как пояснила BBCRussian.com главный консультант комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Елена Кутовая, "процесс снятия с эксплуатации АЭС занимает в общей сложности 100 лет".

"После того, как в Чернобыле рванул четвертый реактор, - рассказывает Кутовая, - на АЭС была масса отходов. Среди них не только отработанное, но и свежее ядерное топливо. 15 декабря 2000 года президент Кучма дал команду закрыть станцию и вывести из сети остававшийся на тот момент рабочим третий блок. Семь с половиной лет - до прошлой среды - длилась только выгрузка топлива".

По словам Кутовой, отработанное ядерное топливо сгрузили во временное мокрое хранилище. Следующим важным этапом будет сооружение нового хранилища, которое планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2013 года.

Сейчас ЧАЭС ждет консервация оборудования, которое, естественно, тоже является источником радиации. После этого надо выдержать 80 лет, чтобы прошел период полураспада основных элементов, - лишь после этого начнется демонтаж оборудования, и станции не станет.

"Будут только отходы, которые захоронят там же, но это случится уже не при нашей с вами жизни", - добавляет Кутовая.

Кроме того, есть еще саркофаг, для которого нужно построить так называемый конфайнмент - укрытие, защитную оболочку. Работы по разметке будущего фундамента уже начаты французской компанией Novarka. Как сообщил ее представитель, для получения полной информации о размерах существующего саркофага было выполнено трехмерное сканирование территории вокруг объекта. Защитную оболочку планируют построить за 53 месяца (отсчет пошел с сентября прошлого года).

На момент подписания контракта цена работ составляла 505 млн. долларов - это 16-я часть того, что Украина уже потратила на ликвидацию последствий аварии.

По материалам сайтов ХайВэй и BBCRussian.com