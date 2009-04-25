Президент Германии уверен в преодолении кризиса

Президент ФРГ Хорст Кёлер предостерегает от паники в условиях финансового кризиса и возражает своим оппонентам, полагающим, что ситуация в стране близка к взрывоопасной. Об этом пишет "Немецкая волна".

Президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) предостерег от паники в условиях финансового кризиса. В интервью радиостанции rbb глава государства заявил, что кризис можно преодолеть, поэтому недопустимо впадать в панику и заявлять, что страна не в состоянии справиться с кризисом - как в экономическом, так и в социально-политическом плане, цитирует президента агентство dpa.

Данными высказываниями Кёлер дистанцировался от своей соперницы на предстоящих выборах федерального президента ФРГ от СДПГ Гезине Шван (Gesine Schwan), заявляющей, что настроение в стране может стать взрывоопасным, и от председателя Объединения немецких профсоюзов (DGB) Михаэля Зоммера (Michael Sommer). В недавнем интервью газете Nordwest-Zeitung, текст которого приводит агентство AP, профсоюзный лидер не исключил возможности социальных волнений в условиях экономического кризиса.