ГЛАВНОЕ на 25 апреля

Хроника дня

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Главные новости дня: сегодня исполняется 22 года со дня аварии на ЧАЭС; в Украине 21 банк недобросовестно выплачивает деньги; страны G-7 считают, что экономический подъем начнется уже в этом году; Украина занимает последнее место в Европе по использованию энергии ветра

Финансы: В Украине 21 банк недобросовестно выплачивает деньги Одной из причин снижения оттока средств из банковской системы Украины является увеличение так называемых отсроченных требований по выплате, по которым уже выставлены платежные поручения, но которые не выполняются банками. Об этом пишет сегодня "Зеркало недели" в № 15 (743) от 25 — 29 апреля 2009 г.

Согласно имеющейся информации, в числе недобросовестных плательщиков числится уже 21 финансовое учреждение, задерживающее платежи на общую сумму 7,1 млрд грн. На долю обязательств перед физлицами в этой сумме приходится 3,6 млрд грн. Для сравнения, в целом за прошлый год результат деятельности банков составил «плюс» 7,3 млрд грн.

Финучреждения были вынуждены увеличить объемы отчислений на покрытие рисков по активным операциям более чем на 17 млрд грн (до 65 млрд грн).

По оценкам самих же банкиров, наибольшие потери пока зафиксировали банки, наиболее активно работающие с физлицами. При этом они рассчитывают на появление прибыли от кредитования предприятий уже во втором квартале.

Подобные тромбы будут только накапливаться, если высшие должностные лица Украины будут оставаться такими жадными к деньгам и полномочиям, что не поставят общественные интересы впереди личных.

"Укрсоцбанк" в I квартале сократил прибыль более чем в два раза – до 54 млн. грн.

АКБ "Укрсоцбанк" в І квартале 2009 года, по сравнению с первым кварталом 2008 года, сократил чистую прибыль в более чем два раза – до 54,156 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, за январь-март активы банка сократились на 6% и на 1 апреля 2009 года составили 46,674 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 4% - до 42,691 млрд. грн., обязательства – на 7% - до 41,425 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 1% - до 5,249 млрд. грн.

Размер уставного капитала за указанный период не изменялся и на конец квартала составил 1,070 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года.

Прибыль банка по итогам 2008 года составила 791,795 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций банка.

2-е заседание украинско-американского Совета по торговле и инвестициям состоится планируется провести в Вашингтоне

Второе заседание украинско-американского Совета по торговле и инвестициям планируется провести в сентябре в Вашингтоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, возможность проведения этого заседания обсудили министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР.

В ходе встречи, прошедшей 24 апреля, стороны отметили важность реализации проекта "Глобальные библиотеки - Украина" ("Библиомост").

Учитывая благотворительный, добровольный и гуманитарный характер помощи в компьютеризации библиотек, Минэкономики считает целесообразным рассмотреть возможность решения этого вопроса в рамках закона Украины "О гуманитарной помощи", которым предусмотрено льготное налогообложение гуманитарной помощи.

Напомним, что первое заседание украинско-американского Совета по торговле и инвестициям состоялось в октябре 2008 года в Киеве.

Справка УНИА. Фонд Билла и Мелинди Гейтс намерены осуществить финансирование проекта "Глобальные библиотеки - Украина" ("Библиомост"), которым предусматривается предоставление украинским библиотекам 4 тыс. компьютеров, повышение квалификации свыше 10 тыс. библиотекарей, доступ к Интернету 1 млн. украинцев.

Объем взаимной торговли товарами и услугами между Украиной и США в 2008 г. увеличился, по сравнению с 2007 г., на 72,3% (2 млрд. 404,1 млн. дол.) и составлял 5 млрд. 728,2 млн. дол.

По состоянию на 1 января 2009 года в экономику Украины привлечено 1 млрд. 471,5 млн. дол. американских инвестиций (прирост за 2008 год - 41,4 млн. дол.), на территории Украины работает 1588 предприятий с американским капиталом.

Экономический подъем начнется уже в этом году, но риск ухудшения финансового положения пока сохраняется – коммюнике G-7 Об этом говорится в финальном коммюнике прошедшей в пятницу в Вашингтоне встречи министров финансов и глав Центробанков "большой семерки". "Недавние сведения говорят о том, что темпы падения экономик замедлились, появились признаки стабилизации", - цитирует документ РИА Новости. "Экономическая активность должна начать восстанавливаться позднее в этом году, хотя прогнозы остаются слабыми, и риск падения сохраняется", - отметили министры финансов. "Большую семерку"составляют США, Канада, Япония, Британия, Франция, Германия и Италия.

Президент ФРГ Хорст Кёлер предостерегает от паники в условиях финансового кризиса и возражает своим оппонентам, полагающим, что ситуация в стране близка к взрывоопасной. Об этом пишет "Немецкая волна".

Президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) предостерег от паники в условиях финансового кризиса. В интервью радиостанции rbb глава государства заявил, что кризис можно преодолеть, поэтому недопустимо впадать в панику и заявлять, что страна не в состоянии справиться с кризисом - как в экономическом, так и в социально-политическом плане, цитирует президента агентство dpa.

Данными высказываниями Кёлер дистанцировался от своей соперницы на предстоящих выборах федерального президента ФРГ от СДПГ Гезине Шван (Gesine Schwan), заявляющей, что настроение в стране может стать взрывоопасным, и от председателя Объединения немецких профсоюзов (DGB) Михаэля Зоммера (Michael Sommer). В недавнем интервью газете Nordwest-Zeitung, текст которого приводит агентство AP, профсоюзный лидер не исключил возможности социальных волнений в условиях экономического кризиса.

Страны "большой семерки" продолжат вливания в значимые финансовые институты для обеспечения стабильности мировой финансовой системы, говорится в финальном коммюнике прошедшей в пятницу в Вашингтоне встречи министров финансов и глав Центробанков "большой семерки". Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы продолжим делать все необходимое для восстановления системы кредитования, будем предоставлять поддержку ликвидности, делать инвестиции в финансовые институты, защищать вклады и депозиты, а также решать вопросы проблемных активов. Мы вновь подчеркиваем наше стремление предпринять все необходимые действия для сохранения жизнеспособности важных для системы учреждений", - отмечается в документе.

"Семерка" также обратилась к Международному валютному фонду с просьбой осуществлять мониторинг действий правительств конкретных стран и регулярно докладывать ей и "двадцатке"о результатах этих действий. Страны-участники "семерки"также пообещали собрать для МВФ обещанные во время саммита G20 в Лондоне дополнительные средства. "Большую семерку"составляют США, Канада, Япония, Британия, Франция, Германия и Италия.

Европарламент расширил полномочия ЕК относительно предоставления в два раза больше кредитов странам-членам, которые не входят в еврозону Европарламент расширил полномочия Европейской комиссии относительно предоставления в два раза больше кредитов странам-членам, которые не входят в еврозону.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в докладе Первенш БЕРЕШ (группа социалистических партий, Франция), одобренном 24 апреля на заседании Европарламента в Страсбурге. “За” проголосовали 369 депутатов, против – 9, воздержались – 15.

Таким образом ЕК сможет предоставлять странам-членам, которые не входят в зону евро, кредиты на общую сумму 50 млрд. евро.

Как сообщал УНИАН, 20 марта лидеры стран Европейского Союза решили в два раза увеличить возможность Еврокомиссии предоставлять кредиты странам-членам ЕС, которые не входят в еврозону.

На сегодня такие кредиты Еврокомиссия уже предоставила Венгрии, Латвии и Румынии на общую сумму 14,6 млрд. евро.

В США опять лопнули 2 банка Два очередных банка прекратили существование в США по финансовым показателям, таким образом с начала года в стране лопнуло уже 27 финансовых организаций, сообщила в пятницу вечером Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) на своем официальном сайте.

Как сообщает РИА Новости, за весь 2008 год, когда разразился финансовый кризис, в США потерпели крах 25 банков, в том числе такие гиганты, как Lehman Brothers и Bear Stearns, вызвав панику на мировых рынках. Регулятор закрыл в пятницу два региональных банка - American Southern Bank в штате Джорджия и Michigan Heritage Bank с оценочным общим размером покрытия убытков на сумму 113,2 миллиона долларов. Ранее FDIC сообщила, что число проблемных банков в США на волне мирового финансового кризиса достигло 252 по итогам четвертого квартала 2008 года, увеличившись за три месяца на 81 банк. Проблемными считаются те банки, над которыми нависла угроза прекращения их деятельности по финансовым показателям. По статистике регулятора, около 13% финансовых учреждений из списка FDIC прекращают свою работу.

ТЭК: Украина занимает последнее место в Европе по использованию энергии ветра - Ермилов

Украина занимает последнее место по использованию ветровой энергии в Европе, сообщил в интервью «Зеркалу недели» глава Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР) Сергей Ермилов ( № 15 (743) 25 — 29 апреля 2009 г.).

По его словам, на производство ветряков потрачено несколько сотен миллионов гривен, однако сегодня ни одного нормального ветряка мощностью хотя бы 1000 кВт в Украине нет.

«Нет ни купленного (а стоит он около 1 млн. долл.), ни произведенного у нас. Вместо этого производят абсолютно ненужные ветроагрегаты, которые через непродолжительное время ломаются и никакого эффекта не дают», — пояснил Ермилов.

В то же время, наземный потенциал ветровой энергетики равен почти двум атомным блокам, подчеркнул он. Сергей Ермилов убежден, что в Украине необходимо построить ветровую электростанцию и начать производство высокоэффективных ветроагрегатов на основе передовых технологий.

«Те же японцы готовы передать нам такие технологии. И не только японцы, а также датчане, испанцы. Как только мы заговорили о нереализованных подходах, многие вызвались нам помочь. К счастью, уже принят закон о «зеленом» тарифе, который тоже будет стимулировать внедрение современных технологий в производство электроэнергии», — отметил глава НАЭР.

Выбросы тепловой энергетики можно сократить в 200 раз - Ермилов

Объемы выбросов тепловой энергетики можно сократить в 200 раз, если реализовать новую программу по модернизации тепловой энергетики. Об этом сообщил в интервью "Зеркалу недели" глава Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР) Сергей Ермилов (№ 15 (743) от 25 — 29 апреля 2009 г.).

«Мы сейчас договариваемся о полном пересмотре программы модернизации тепловой энергетики. Минтопэнерго с этим согласилось. Мы намерены отказаться от старого подхода, когда при так называемой модернизации теплового блока кпд оставалось на прежнем уровне, как и объемы вредных выбросов. Это как ремонт старого черно-белого телевизора, к которому уже и запасных деталей не выпускают», — рассказал он в интервью «Зеркалу недели».

По его словам, прежде всего, необходимо оперативно приступить к строительству новых блоков ТЭС, так как один блок строится в среднем 4,5–5 лет.

«А нам их нужно около 20, причем каждый стоит 1 млрд. долларов. То есть программа обойдется в 20 млрд. долларов, но ее реализация позволит сократить вредные выбросы, повысить эффективность производства электроэнергии. И сразу выяснится, что ТЭС требуется не 30, а 20 млн. тонн, но качественного угля в год. Соответственно, потребуется реформа угольной отрасли», — подчеркнул он.

Ермилов отметил, что реализация программы по модернизации тепловой энергетики позволит сократить потребление угля на 10 млн. тонн в год. При этом выбросы снизятся примерно в 200 раз.

«Это, естественно, скажется на продолжительности жизни в нашей стране. Сегодня средняя продолжительность жизни составляет для мужчин в городе Днепродзержинске 47 лет, в Донецке — 61 год», — подчеркнул глава НАЭР.

Евро-2012: В Днепропетровской области 27 владельцев гостиниц заключили соглашенияя с агентством УЕФА о размещении болельщиков во время Евро-2012

В Днепропетровской области 27 владельцев гостиниц подписали с агентством УЕФА «TUI Travel Plc» соглашения о размещении болельщиков во время финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления по вопросам подготовки к Евро-2012 Днепропетровской облгосадминистрации Вадим ШЕБАНОВ.

По его словам, к отмеченному соглашению также приобщились владельцы четырех гостиниц в Запорожье.

В ШЕБАНОВ отметил, что в настоящее время в Днепропетровской области есть девять 5-звездочных и 4-звездочных гостиниц, три 3-звездочные гостиницы, которые готовы разместить представителей УЕФА, футбольные команды, болельщиков. Другие гостиницы, в том числе несколько гостиниц, которые обеспечат по требованиям УЕФА необходимое количество номеров категории 5-звезд, активно строятся.

Для увеличения количества номеров 4-звездочной категории Днепропетровские облгосадминистрация и городской совет намерены использовать три теплохода, пришвартованных на Днепре в центральной части областного центра. «Плавучие гостиницы» насчитывают 144 номера.

Согласно информации В.ШЕБАНОВА, в общей сложности Днепропетровская область рассчитывает иметь к чемпионату 868 гостиничных номеров категории «5 звезд», 1537 номеров категории «4 звезды», 654 номера категории «3 звезды».

Транспорт: Рюдигер Грубе назначен новым главой Deutsche Bahn

Бывший член правления концерна Daimler Рюдигер Грубе избран главой немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn. Решение об этом было принято на чрезвычайном заседании наблюдательного совета предприятия.

57-летний Рюдигер Грубе (Rüdiger Grube), в прошлом бывший топ-менеджер концерна Daimler и экс-председатель совета директоров авиакомпании EADS, был избран новым председателем правления Deutsche Bahn. Кандидатура Грубе была одобрена на чрезвычайном заседании наблюдательного совета предприятия, прошедшем в субботу, 25 апреля, в Эссене.

Грубе сменил на этом посту Хартмута Медорна (Hartmut Medhorn), который вынужден был уйти в отставку вследствие скандала, разразившегося в компании после того, как стало известно о систематической слежке руководства Deutsche Bahn за сотрудниками компании.

Официально Грубе начнет исполнять обязанности главы Deutsche Bahn с первого мая текущего года.