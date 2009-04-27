АНОНС на 27 апреля 2009г.

Премьер-министр Юлия Тимошенко примет участие в церемонии по случаю ввода в эксплуатацию жилого дома в городе Кагарлык и вручит ключи от квартир гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году .

* * *

В 11.00 состоится заседание пресс-клуба "Антикризис", на котором ведущие диетологи представят программу "антикризисного" рациона питания для среднестатистического украинца, который поможет сохранить здоровое питание, оставаясь в рамках кризисного бюджета.

* * *

В 12-00 состоится круглый стол на тему: "Результаты отопительного сезона 2008-2009. Перспективы на следующую зиму".

* * *

В 12.30 в Секретариате Президента состоится брифинг первого заместителя главы Секретариата Президента Украины, представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины Александра ШЛАПАКА. Тема брифинга - реальная оценка экономической ситуации в Украине.

* * *

В 13.30 в Секретариате Президента Украины состоится брифинг уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО. Тема брифинга: утверждение технико-экономического обоснования (ТЭО) Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе нефтепровода «Одесса-Броды».

* * *

В 12.00 Президент проведет совещание по вопросам финансового состояния Пенсионного фонда.

* * *

В 14-00 состоится пресс-конференция в поддержку сети магазинов «Книжный супермаркет». В ночь на 25 апреля был совершен поджог двух магазинов этой сети.

* * *

В 14-30 начнется двухдневная международная конференция “Дополнительные возможности “Восточного Партнерства” для европейской интеграции Украины и восточных партнеров”.

* * *

В 15-00 состоится пресс-конференция, посвященная запуску новой торговой системы ОАО «Фондовая биржа ПФТС» - PFTS NEXT.

* * *

В 15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Создание Ассоциации «Украинское объединение потребителей природного газа» - реальные шаги к формированию прозрачного рынка газа».

* * *

В 16-00 состоится видеоконференция Киев-Вашингтон на тему: “Рекомендации новой администрации США относительно Украины. Взгляд ведущих американских экспертов”.