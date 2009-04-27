Тигипко может отобрать голоса у Януковича и Яценюка

Эксперты считают, что на президентских выборах Сергей ТИГИПКО может отобрать голоса у лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА.

В частности, такое мнение выразили политологи в экспертном опросе Киевского Института проблем управления имени Горшенина относительно того, как может изменить президентскую кампанию участие в ней «новых лиц» - С.ТИГИПКО и А.ЯЦЕНЮКА.

Директор Киевского Института проблем управления им. Горшенина Константин БОНДАРЕНКО отметил, что и С.ТИГИПКО, и А.ЯЦЕНЮК являются представителями новой политической культуры. Политолог считает, что возвращение С.ТИГИПКО в большую политику и выдвижение его кандидатом на пост Президента Украины может внести серьезные коррективы в расстановку политических сил. «Обществу сегодня интересна борьба новых сил. С.ТИГИПКО, скорее, может рассчитывать на электоральные симпатии востока и юга Украины, А.ЯЦЕНЮК - запада. Хотя С.ТИГИПКО может и среди сторонников оранжевого лагеря взять голоса тех, кто ориентирован на реформистскую концепцию, лишив таким образом А.ЯЦЕНЮКА монополии на эту риторику, и серьезно подорвав электоральную основу В.ЯНУКОВИЧА. Вследствие этого изменятся электоральные позиции и у Юлии ТИМОШЕНКО, и у Виктора ЮЩЕНКО», - отметил К.БОНДАРЕНКО.

Научный директор Школы политической аналитики при НаУКМА Алексей ГАРАНЬ считает, что и С.ТИГИПКО, и А.ЯЦЕНЮК могут рассчитывать на голоса избирателей, разочарованных действиями нынешних политиков. При этом, по мнению политолога, С.ТИГИПКО может рассчитывать на часть электората бело-голубых, а А.ЯЦЕНЮК – помаранчевых. Но А.ГАРАНЬ отмечает, что частично они будут соревноваться между собой. «Какой-то видимой активности «Фронт перемен» пока еще не показывает, и мы пока не знаем ни состава команды А.ЯЦЕНЮКА, ни его программы. Перед А.ЯЦЕНЮКОМ еще появится задача дать ответы на эти вопросы», - отметил А.ГАРАНЬ. Он подчеркнул, что С.ТИГИПКО до последнего времени не фигурировал в социологических опросах, поэтому оценить его перспективы как участника гонок трудно. «Не думаю, что ему удастся составить конкуренцию основным кандидатам, но он отберет часть электората и это создаст возможность для торга во втором туре», - сказал политолог.

Директор ПР-группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ отмечает, что на сегодня политических команд ни у С.ТИГИПКО, ни у А.ЯЦЕНЮКА нет. «У С.ТИГИПКО, думаю, в команде будут кадры преимущественно из партии «Трудовая Украина», а также люди со времен его работы в Национальном банке и Кабинете Министров. А.ЯЦЕНЮК недаром сейчас избегает называть конкретные фамилии, потому что людей, которые сплотились сейчас вокруг него, или не нужно высвечивать – например, Дмитрия ФИРТАША, Валерия ХОРОШКОВСКОГО, Виталия ГАЙДУКА, Сергея ТАРУТУ, или они малоизвестны, как, например, заместитель секретаря СНБОУ Андрей ПЫШНЫЙ, заместитель председателя СБУ Светлана НЕЖНОВА, руководитель управления Секретариата Президента Ян БЕРНАЗЮК. Назвать это командой язык не повернется, и это будет головной болью А.ЯЦЕНЮКА на протяжении всей кампании», - отметил политолог. По его словам, именно по этому слабому месту будут бить его оппоненты.

При этом Т.БЕРЕЗОВЕЦ не думает, что С.ТИГИПКО или А.ЯЦЕНЮК выйдут во второй тур. «Их задача – сработать на победу своих политических сил на досрочных парламентских выборах, если они состоятся. Но электоральные поля С.ТИГИПКО и А.ЯЦЕНЮКА будут очень пересекаться. А.ЯЦЕНЮК является спойлером для Юлии ТИМОШЕНКО, и будет отбирать у нее голоса на западе и частично в центре, С.ТИГИПКО же, без сомнения, будет отбирать голоса и у А.ЯЦЕНЮКА, и у В.ЯНУКОВИЧА. Назвать С.ТИГИПКО техническим кандидатом нельзя, он фигура в значительной мере самодостаточная. Он был бы достойным кандидатом на должность Президента в 2004 году вместо В.ЯНУКОВИЧА, но, к сожалению, тогда было принято другое решение», - считает политолог.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ отметил, что общество разочаровано в «кумирах помаранчевого мифа» и есть запрос на новые лица, но это спрос «на абстрактное новое». По его словам, С.ТИГИПКО известен как бизнесмен, как молодой чиновник в нескольких правительствах и сохраняется в общественном представлении как нереализованный молодой политик. «Случайно возникла гипотеза о том, что поход господина С.ТИГИПКО на президентскую гонку является попыткой снизить конкурентные преимущества других молодых политиков, например А.ЯЦЕНЮКА. Еще одна составляющая его возможного выдвижения кандидатом в Президенты связана с личными амбициями господина С.ТИГИПКО: ему не удалось ворваться в правительственную команду Ю.ТИМОШЕНКО, но есть большое желание вернуться в политику, потому что политика - это мощное средство обеспечения конкурентных возможностей своего бизнеса», - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.