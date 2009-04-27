Позиция США по гарантированию безопасности Украины неизменна

Киев. 27 апреля. УНИАН. Первый заместитель государственного секретаря США Джеймс СТАЙНБЕРГ подчеркивает неизменность позиции американского правительства относительно гарантирования безопасности Украины, поддержки ее независимости, демократических реформ и евроатлантических стремлений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.

На встрече Д.СТАЙНБЕРГ отметил, что Украина и США являются стратегическими партнерами, подчеркнув, что «глубина наших общих ценностей чрезвычайно велика, и нет ничего, что бы разъединяло нас». Поэтому, по его словам, «для нас чрезвычайно важен визит в Украину, чтобы очертить пути будущего сотрудничества».

Первый заместитель государственного секретаря США подчеркнул, что позиция Президента Барака ОБАМЫ относительно ответа на вызовы мирового финансового кризиса заключается в необходимости «выйти за пределы политики и вместе искать выход». «Кризис – это испытание демократии на прочность, смогут ли институты власти выйти за пределы политики и объединиться», - сказал он.

В свою очередь, В.ЛИТВИН выразил убеждение, что преодоление кризиса возможно только при условии совместных действий всех институтов власти и диалога властных институтов с обществом.

«Сегодня в Украине как никогда необходим диалог, возвращение доверия к власти, - сказал он. – Нам необходимо найти общий язык в интересах страны, кризис дает шанс украинскому народу и политикам, это период, когда нужно действовать».

При этом председатель Верховной Рады высказался «категорически против подстраивания страны под отдельных политиков, текущий политический момент».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между Украиной и США «имеет особый характер», и выразил надежду, что визит Д.СТАЙНБЕРГА «позволит глубже осмыслить пути дальнейшего сотрудничества», в том числе, на уровне парламентов.

Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. По словам В.ЛИТВИНА, Украина крайне нуждается в сотрудничестве с МВФ, но, вместе с тем, украинскому правительству необходимо принять системные и прозрачные меры по оздоровлению экономики и финансово-банковской системы.

В этом контексте председатель ВР высказался за проведение политической реформы в части изменения избирательного законодательства, четкое разделение полномочий Президента и премьер-министра, неизменность нормы о всенародном избрании главы государства, формирование местной власти «исключительно по результатам местных выборов», ликвидацию дублирования функций государственных администраций и представительских органов власти на местах.

Также стороны обсудили вопрос о реформировании энергетической отрасли. По мнению В.ЛИТВИНА, Украине необходима собственная энергетическая политика. «Украина не может быть зависимой от иностранных энергоносителей, когда у нее есть свои», - отметил он. В.ЛИТВИН высказался за необходимость дальнейшего развития собственной добычи энергоносителей, более широкое применение альтернативных источников энергии и использование в полной мере транзитных возможностей Украины.

Справка УНИАН. Первый заместитель госсекретаря Дж.СТАЙНБЕРГ находится в Украине с официальным визитом.