Украина может увеличить роль туризма в развитии экономики - Гройсман

Украина может быстро нарастить роль туризма в развитии национальной экономики, поскольку во многих странах этот сектор занимает 10% ВВП.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Инвестиционном форуме в Киеве.

"Во многих странах мира туризм занимает в структуре ВВП около 10%. Понятно, что Украине есть к чему стремиться. Но я глубоко убежден, и об этом говорят специалисты, что мы сможем быстро нарастить роль туризма, такой огромной сферы, в развитии экономики", - сказал премьер.

Он отметил, что местные власти, которые концентрируют регуляторные полномочия и финансовые ресурсы, должны обеспечить реализацию инвестиционных проектов в туристической сфере.

"В Киеве подготовлены инвестиционные проекты в сфере туризма на десятки миллиардов гривень. Призываю бизнес инвестировать в развитие столицы", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, Украину в первом полугодии 2017 года посетило на 8,7% больше туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 6,3 миллиона человек.