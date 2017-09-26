Украина может увеличить роль туризма в развитии экономики - Гройсман
Премьер убежден, что Украина сможет быстро нарастить роль туризма, такой огромной сферы, в развитии национальной экономики.
Украина может быстро нарастить роль туризма в развитии национальной экономики, поскольку во многих странах этот сектор занимает 10% ВВП.
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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Инвестиционном форуме в Киеве.
"Во многих странах мира туризм занимает в структуре ВВП около 10%. Понятно, что Украине есть к чему стремиться. Но я глубоко убежден, и об этом говорят специалисты, что мы сможем быстро нарастить роль туризма, такой огромной сферы, в развитии экономики", - сказал премьер.
Он отметил, что местные власти, которые концентрируют регуляторные полномочия и финансовые ресурсы, должны обеспечить реализацию инвестиционных проектов в туристической сфере.
"В Киеве подготовлены инвестиционные проекты в сфере туризма на десятки миллиардов гривень. Призываю бизнес инвестировать в развитие столицы", - подчеркнул глава правительства.
Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, Украину в первом полугодии 2017 года посетило на 8,7% больше туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 6,3 миллиона человек.