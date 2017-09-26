После выполнения Соглашения об ассоциации не будет аргументов против вступления Украины в ЕС - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что после выполнения Соглашения об ассоциации не будет аргументов против вступления Украины в Европейский Союз.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге на тему «Новый этап отношений с ЕС: что должна делать Украина после того, как Соглашение об ассоциации вступило в силу».

"Соглашение (об ассоциации) рассчитано, как известно, на 10 лет, но достаточно часто задают вопрос журналисты: когда же мы тогда будем вступать в Европейский Союз? Я бы сейчас не задавала вопрос о том, "когда". Я бы считала, что максимально быстрое выполнение соглашения позволит нам привнести европейские практики сюда, в Украину", - заявила вице-премьер.

"И, соответственно, после его выполнения уже практически не будет ни у кого аргументов, ни в Украине, ни в странах Европейского Союза, почему Украина не могла бы быть членом Европейского Союза", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что курс Украины в Европейский Союз и НАТО очевиден и необратим.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, предусматривающее элементы политической интеграции и создание зоны свободной торговли, официально вступило в силу 1 сентября. Соглашение не предоставляет Украине перспективы членства в ЕС.