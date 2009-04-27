Ющенко 28-29 апреля посетит с визитом Венгрию
Цель - углубление сотрудничества
28-29 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит официальный визит в Венгрию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, целью визита является налаживание последующего сотрудничества между Украиной и Венгрией в гуманитарной, экономической, энергетической, транспортной сферах.
И.ВАННИКОВА добавила, что запланированы встречи В.ЮЩЕНКО с Президентом Венгрии Ласло ШОЙОМОМ, председателем парламента и премьер-министром этой страны, а также представителями украинской общины в Венгрии.
Во время переговоров будет идти речь о защите окружающей среды в зоне Карпат, а также о поддержке Венгрией евроинтеграционных устремлений Украины.