Ющенко 28-29 апреля посетит с визитом Венгрию

28-29 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит официальный визит в Венгрию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, целью визита является налаживание последующего сотрудничества между Украиной и Венгрией в гуманитарной, экономической, энергетической, транспортной сферах.

И.ВАННИКОВА добавила, что запланированы встречи В.ЮЩЕНКО с Президентом Венгрии Ласло ШОЙОМОМ, председателем парламента и премьер-министром этой страны, а также представителями украинской общины в Венгрии.

Во время переговоров будет идти речь о защите окружающей среды в зоне Карпат, а также о поддержке Венгрией евроинтеграционных устремлений Украины.