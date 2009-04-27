ГЛАВНОЕ на 27 апреля (день)

В Секретариате Президента прогнозируют спад ВВП в 2009 году на уровне 8-10%

Секретариат Президента Украины прогнозирует спад валового внутреннего продукта Украины (ВВП) по итогам 2009 года на уровне 8-10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Он отметил, что недавно был обнародован консенсус-прогноз, согласно которому наиболее оптимистический прогноз динамики ВВП был у Министерства экономики – спад 3%.

При этом А.ШЛАПАК подчеркнул, что ряд научных институтов, а также экспертов прогнозируют в 2009 году падение ВВП на уровне 15-17%.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 г. с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции – с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 г. МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.

Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Рост реального ВВП Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.

Заместитель госсекретаря США подчеркивает неизменность позиции американского правительства относительно гарантирования безопасности Украины Первый заместитель государственного секретаря США Джеймс СТАЙНБЕРГ подчеркивает неизменность позиции американского правительства относительно гарантирования безопасности Украины, поддержки ее независимости, демократических реформ и евроатлантических стремлений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.

На встрече Д.СТАЙНБЕРГ отметил, что Украина и США являются стратегическими партнерами, подчеркнув, что «глубина наших общих ценностей чрезвычайно велика, и нет ничего, что бы разъединяло нас». Поэтому, по его словам, «для нас чрезвычайно важен визит в Украину, чтобы очертить пути будущего сотрудничества».

Первый заместитель государственного секретаря США подчеркнул, что позиция Президента Барака ОБАМЫ относительно ответа на вызовы мирового финансового кризиса заключается в необходимости «выйти за пределы политики и вместе искать выход». «Кризис – это испытание демократии на прочность, смогут ли институты власти выйти за пределы политики и объединиться», - сказал он.

В свою очередь, В.ЛИТВИН выразил убеждение, что преодоление кризиса возможно только при условии совместных действий всех институтов власти и диалога властных институтов с обществом.

«Сегодня в Украине как никогда необходим диалог, возвращение доверия к власти, - сказал он. – Нам необходимо найти общий язык в интересах страны, кризис дает шанс украинскому народу и политикам, это период, когда нужно действовать».

При этом председатель Верховной Рады высказался «категорически против подстраивания страны под отдельных политиков, текущий политический момент».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между Украиной и США «имеет особый характер», и выразил надежду, что визит Д.СТАЙНБЕРГА «позволит глубже осмыслить пути дальнейшего сотрудничества», в том числе, на уровне парламентов.

Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. По словам В.ЛИТВИНА, Украина крайне нуждается в сотрудничестве с МВФ, но, вместе с тем, украинскому правительству необходимо принять системные и прозрачные меры по оздоровлению экономики и финансово-банковской системы.

В этом контексте председатель ВР высказался за проведение политической реформы в части изменения избирательного законодательства, четкое разделение полномочий Президента и премьер-министра, неизменность нормы о всенародном избрании главы государства, формирование местной власти «исключительно по результатам местных выборов», ликвидацию дублирования функций государственных администраций и представительских органов власти на местах.

Также стороны обсудили вопрос о реформировании энергетической отрасли. По мнению В.ЛИТВИНА, Украине необходима собственная энергетическая политика. «Украина не может быть зависимой от иностранных энергоносителей, когда у нее есть свои», - отметил он. В.ЛИТВИН высказался за необходимость дальнейшего развития собственной добычи энергоносителей, более широкое применение альтернативных источников энергии и использование в полной мере транзитных возможностей Украины.

Средний курс покупки-продажи доллара в украинских банках сегодня без изменений – 8,02/8,08 грн./долл. Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,02 грн., продают – по 8,08 грн. По сравнению с 26 апреля курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,055 грн., по продаже – 8,06-8,10 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,48 грн., курс покупки незначительно уменьшился по сравнению с 26 апреля, продают по 10,73 грн. - на 0,5% дороже. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,60 грн., по продаже – в пределах 10,60-10,83 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня уменьшился на 2,6%, по сравнению с 26 апреля, и составляет в среднем 0,2240 грн., продажи – на 2% повысился – до 0,2471 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,239 грн., по продаже – 0,24-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,03 грн., продают – по 8,08 грн. (курсы почти не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,50 грн., продажи – 10,71 грн., курсы почти не изменились со вчерашнего дня.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 0,8%, по сравнению с 26 апреля, и составляет 0,2228 грн., курс продажи – также повысился на 0,8% - до 0,2502 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,95/8,08 грн., евро – 10,30/10,70 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,15 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.; «Укрэксимбанк»: доллар США – 8,025/8,05 грн., евро – 10,45/10,65 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 27 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,18864, к российскому рублю – 0,23041.

Тимошенко надеется, что в 2009 году Государственное ипотечное учреждение удастся пополнить 2 млрд. грн. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что в 2009 году удастся пополнить Государственное ипотечное учреждение на 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, вручая чернобыльцам ключи от 5 новых квартир в Кагарлыкском районе Киевской области, которые были выкуплены Министерством Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«Я уверена, что мы вернем в Государственное ипотечное учреждение 1 млрд. долга, еще 1 млрд. получим дополнительно за счет продажи ценных бумаг. И я думаю, что в этом году мы еще 2 млрд. грн., того, чего не было в прежние годы, сможем отдать на приобретение жилья», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступает государство в лице Кабинета министров.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году вырос более чем в 2 раза – до 2,2 млрд. грн.

ДТЭК заявляет о готовности экспортировать до 200 МВт электроэнергии в Венгрию ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» заявляет о готовности экспортировать до 200 МВт электроэнергии по ценам Оптового рынка электроэнергии для венгерских потребителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга со ссылкой на директора по стратегии, слияниям и поглощениям ДТЭК Виталия БУТЕНКО.

Он отмечает, что по итогам первого квартала т.г. сокращение экспорта украинской электроэнергии составило 48,2%. При этом, по мнению В.БУТЕНКО, сокращение экспорта привело к простаиванию генерирующих мощностей Бурштынского энергоострова, что отразилось и на доходах Энергорынка от экспорта, которые в 1-м квартале сократились на 44,5% по сравнению с прошлым годом.

Директор по стратегии, слияниям и поглощениям ДТЭК считает, что падение экспорта также осложняет и без того напряженную ситуацию в угольном секторе Украины.

«Так на складах Бурштынской ТЭС на сегодняшний день скопились и остаются невостребованными более 300 тыс. тонн угля газовых марок. А это значит, что либо с шахтерами не могут рассчитаться в полной мере, либо «Захидэнерго» вынуждено расплачиваться кредитными средствами. В случае если экспорт украинской электроэнергии не будет восстановлен в ближайшем будущем, государственная компания «Захидэнерго» может оказаться неспособной обслуживать свои обязательства перед кредиторами», - цитирует пресс-служба В.БУТЕНКО.

По его словам, в такой сложной для украинского энергетического сектора ситуации вызывает недоумение блокирование экспортных возможностей ДТЭК со стороны Министерства топлива и энергетики Украины.

«Напомню, что в течение последних трех месяцев Минтопэнерго полностью игнорирует обращения ООО «Востокэнерго» относительно согласования технической возможности осуществления экспорта электроэнергии для компании. Подобная позиция Минтопэнерго, которая приводит к дальнейшему снижению загрузки генерирующих мощностей, происходит в тот период, когда в энергетической отрасли из-за существенного падения энергопотребления уже вполне серьезно обсуждается вопрос полной остановки отдельных тепловых электростанций», - сказал представитель ДТЭК.

Тимошенко надеется договориться с Путиным о сокращении объемов закупки газа для Украины в 2009 году Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что 29 апреля на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ ей удастся договориться о сокращении объемов закупки газа для Украины в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Кагарлыкском районе Киевской области после вручения чернобыльцам ключей от новых квартир.

«Мы будем обсуждать вопросы сокращения потребления Украиной природного газа. Я уверена, что в договоренности будут откорректированы планы потребления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что тема будет обсуждаться на уровне премьер-министров.

Она сообщила, что на сегодняшний день потребление газа несколько сократилось по сравнению с прошлогодними планами, поскольку газ экономится и на неполную мощность работает промышленность в связи с мировым кризисом.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что Украине в 2009 году необходимо закачать в подземные хранилища 19,5 млрд. кубометров газа.

«Закачать нам нужно 19,5 млрд. кубометров, и это наша стабильность, наше благополучие на следующий год. Мы должны продолжить ту добрую традицию, которую начали в 2008 году, когда в первый раз имели собственный газ в хранилищах. Мы его купили, закачали, и у нас было больше 20 млрд., и это говорило о том, что мы перед любым кризисом имеем запас. У нас нет страха ни перед какими кризисами, когда в хранилищах 20 млрд. кубометров газа, и сейчас мы должны с Россией выстроить эту модель», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Тимошенко рассчитывает до конца года навести порядок в системе облгазов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает до конца года навести порядок в системе облгазов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Кагарлыкском районе Киевской области.

«Компания «РосУкрЭнерго» ликвидирована только из одной составляющей экономической жизни Украины - она ликвидирована в системе поставок газа в Украину. Но пока они при прошлом правительстве работали, они смогли прибрать к рукам 70% облгазов, которые поставляют газ непосредственно людям, и с этим мы сейчас тщательно разбираемся. Думаю, что до конца года мы наведем там порядок и все это будет государственное. Государственное почему? - потому что газопроводы государственные, все системы поставок газа государственные. Мы просто ликвидируем надстройки, которые только осложняют сегодня систему подачи газа людям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что ряд облгазов зимой занимались «просто провокациями», получая газ и не передавая его потребителям.

«То на теплокотельную не дадут газа, то не дадут газа больнице, то школе, то дому. И весь осенне-зимний период я практически каждый день боролась с облгазами, посредством которых «РосУкрЭнерго», господин ФИРТАШ и вся их, как бы так поприличнее назвать, «группа» практически отравляли жизнь страны. Но мы шаг за шагом вычистим все от их присутствия… Они еще успели узурпировать добычу и переработку украинского титана, который является стратегическим сырьем номер один… То есть они прошлись по всем жизненно важным артериям страны и пытались наладить там свои коррупционные модели», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что надеется, что справится с «РосУкрэнерго», хотя ощущает в работе в этом направлении колоссальное сопротивление.

«Сложно разрушать, сопротивление колоссальное, но я думаю, что мы справимся с этим явлением, и не только с этим, если б только не мешали. Если б нам, скажем так, не отрезали крылья и ноги, так мы бы уже давно это сделали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла о планах правительства вернуть облгазы в государственную собственность.

Калушская ТЭЦ с мая останавливается на реконструкцию Калушская ТЭЦ с мая останавливается на реконструкцию. До октября будут продолжаться ремонтные работы, в результате теплоцентраль сможет полностью перейти на работу на угле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил новый директор Калушской ТЭЦ Игорь БИЛЫК.

По его словам, с 3 апреля ТЭЦ прекратила подачу теплоносителя на город и ограничила производство тепловой и электрической энергии до минимума. Так, сегодня один из двух энергоблоков находится на ремонте, второй производит 30 МВт электроэнергии в сутки (проектная мощность одного блока 50 МВт).

И.БИЛЫК отметил, что главный потребитель тепловой энергии ООО «Карпатнефтехим» уже предупрежден, что с 1 мая ТЭЦ полностью останавливается. По его словам значительная часть инвестиций, а в этом году планируется освоить минимум 35-36 млн. грн., пойдет на решение экологических проблем, связанных с работой на угле. И.БИЛЫК сообщил, что планируется «сооружение электрофильтров второго поколения». Он считает, что переход на уголь снизит себестоимость электрической и тепловой энергии. «Она может быть на 5% дешевле», - уточнил руководитель предприятия.

Минюст зарегистрировал новый Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, который вступит в силу 1 мая Министерство юстиции Украины зарегистрировало 15 апреля под №340/16356 приказ Министерства транспорта и связи Украины от 26 марта №317 «Об утверждении Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанных с ними услуг и Коэффициентов, которые применяются к Сборнику тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные услуги». Об этом УНИАН сообщили в «Укрзализныце».

Согласно документу, приказ вступает в силу с 1 мая 2009 г. При этом действующий Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Украины (Тарифное руководство №1), утвержденный приказом Минтранса Украины от 15.11.99 №551, зарегистрированный в Минюсте Украины 01.12.99 под №828/4121, с 1 мая потеряет действие. Однако, окончательный расчет платежей за перевозки грузов, которые отправлены до 30 апреля 2009 г. включительно, будут выполнять по старому Сборнику (Тарифное руководство №1).

Отметим, проект нового Сборника грузовых тарифов железнодорожного транспорта Украины и Коэффициентов, которые применяются к тарифам Сборника грузовых тарифов железнодорожного транспорта Украины еще 6 октября 2008 года был обнародован на сайтах Министерства транспорта и связи и «Укрзализныци» и направлен на согласование в причастные министерства и ведомства. С тех пор шло длительное согласование данного документа в причастных ведомствах и организациях.

Основными принципами нового Сборника являются:

- обеспечение благоприятных условий для создания конкурентной среды в сфере грузовых железнодорожных перевозок и соблюдение положений пакета директив ЕС в сфере железнодорожного транспорта относительно предоставления права пользования железнодорожной инфраструктурой разным субъектам хозяйственной деятельности;

- внедрение прозрачной методики расчета платы за перевозку грузов в подвижном составе железных дорог и частных владельцев;

- сокращение перечня дополнительных сборов за услуги, которые связаны с грузовыми железнодорожными перевозками.

Южная железная дорога изменила расписание ряда утренних электричек Южная железная дорога (ЮЖД) для более комфортного передвижения граждан изменила расписание нескольких утренних пригородных электропоездов.

Как сообщает пресс-служба ЮЖД, теперь электропоезд сообщением Харьков—Беляевка вместо 06.30 отправляется в 06.37. Также позже отправляются электропоезда сообщением Харьков—Золочев (06.45 вместо 06.40) и Харьков—Левада—Изюм (06.39 вместо 06.20).

Напомним, с 1 апреля 2009 года движение электропоездов Харьковского метрополитена начинается в 6.00 вместо 5.30.

Львовская железная дорога не исключает отмены ряда поездов с 5 мая из-за долгов облгосадминистраций Львовская железная дорога (ЛЖД) в очередной раз обращает внимание областных администраций на задолженность за перевозку пассажиров льготных категорий.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ЛЖД, переданном агентству УНИАН, если до конца апреля долги не будут ликвидированы, то уже с 5 мая в рейс выйдут меньше пригородных поездов.

Согласно сообщению, на протяжении января-марта 2009 года облгосадминистрации задолжали железной дороге свыше 20% от запланированных средств. В частности, по состоянию на 1 апреля 2009 года Львовская область рассчиталась с железнодорожниками на 91,2%, Черновицкая — на 90,4%, а Тернопольская — на 50,1%. Меньше всего перечислили руководители Ривненской и Волынской областей - 29,2% и 33,7% средств соответственно.

Своевременно рассчитывались с магистралью в первом квартале 2009 года только Ивано-Франковская и Закарпатская области. Во всех других областях, по территории которых пролегает Львовская железная дорога, пригородные электро- и дизель-поезда могут быть отменены именно из-за задолженности по возмещению средств за перевозку пассажиров льготных категорий.

В апреле ситуация еще больше ухудшилась. По данным ЛЖД, до 21 апреля 2009 года общая сумма возмещенных областными администрациями средств сократилась до 55,4% от запланированного. На протяжении двух декад текущего месяца шесть из семи ОГА не перечислили железнодорожникам ни одной копейки, рассчиталась только Ивано-Франковская область, однако всего на 2,5% от согласованной суммы.

«В связи с тем, что пригородные перевозки являются критически убыточными для железной дороги, а потери магистрали от них составляют ежедневно около миллиона гривен, вопросы об отмене электро- и дизель-поездов будут рассматривать быстро и жестко», - подчеркивают на ЛЖД. Железнодорожники требуют от всех причастных учреждений и ведомств ответственно относиться к выполнению взятых на себя обязательств.

При этом ЛЖД также отмечает задолженность профильного министерства за перевозку студентов. В частности, по состоянию на 21 апреля 2009 года Львовская железная дорога предоставила услуг по перевозке студентов на сумму 5 млн. 585,5 тыс. грн., а получила компенсации от Министерства образования и науки на сумму 1 млн. 553,2 тыс. грн. Непокрытая сумма составляет свыше 4 млн. грн.

В Украине создана специальная группа для изучения вопросов, связанных со свиным гриппом В Украине на сегодняшний день создана специальная группа специалистов для изучения вопросов, связанных со свиным гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила журналистам сегодня на брифинге в Кагарлыкском районе Киевской области.

«В Украине создана специальная группа, которая тщательным образом проверяет (ситуацию – УНИАН). Сейчас ученые отрабатывают подходы к вакцинации и защите от таких явлений, и я думаю, что Украина будет надежно защищена от этого», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отметим, в Мексике от свиного гриппа на сегодня скончались103 человека, 1614 госпитализированы с симптомами болезни. В США этим вирусом заразились 20 человек, в Канаде - шестеро.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии".

МИД поручил посольствам Украины отслеживать ситуацию с заболеванием свиным гриппом Министерство иностранных дел Украины поручило посольствам Украины за рубежом отслеживать ситуацию с заболеванием свиным гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

«МИД поручило посольствам отслеживать ситуацию на местах и оперативно информировать о мерах, которые предпринимаются местными органами власти в связи с этой болезнью», - сказал В.КИРИЛИЧ.

В МИД подчеркивают целесообразность оперативного информирования граждан Украины, которые временно или постоянно проживают в странах аккредитации, с тем, чтобы они были осторожными в связи с распространением свиного гриппа.

«Понятное дело, что наши дипломатические миссии будут находиться в тесном контакте с местными органами власти, компетентными в этом вопросе, и оперативная информация будет поступать в МИД», - добавил он.

В.КИРИЛИЧ также отметил, что на сегодняшний день нет информации относительно возможного заболевания этой болезнью граждан Украины, проживающих за рубежом.

Глава аграрного комитета ВР обеспокоен резким сокращением рыболовецкого флота Украины Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай ПРИСЯЖНЮК обеспокоен резким сокращением рыболовецкого флота Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе народного депутата.

По его словам, "в стране сложилась парадоксальная ситуация, при которой Украина вылавливала ранее и имеет возможность вылавливать ежегодно около 2,5 млн. тонн рыбы". При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что, "к сожалению, в прошлом году в стране выловлено только 180 тыс. тонн рыбы, а импортировано ее 600 тыс. тонн".

При этом депутат уточнил, что, по его данным, в последнее время в Украине произошло резкое сокращение кораблей рыболовецкого флота страны. "Сегодня этот флот состоит из десятка кораблей, тогда как еще 6-7 лет назад их было более двухсот. Двести кораблей ушли, наверное, в Бермудский треугольник и там пропали", - добавил Н.ПРИСЯЖНЮК.

В целом, депутат высказал недоумение относительно целесообразности подготовки на прежнем уровне при таком резком сокращении численности кораблей рыболовецкого флота разного рода специалистов для него.

"Также в стране есть два ВУЗа, где готовят на прежнем уровне специалистов для этого флота. Это, на мой взгляд, парадоксально. Что с ними делать потом государству, как трудоустраивать?", - спросил депутат.

По данным Госкомстата, в Украине в 2008 году выловлено 224,2 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 4,9% больше, по сравнению с 2007 г. В частности, вылов рыбы составил 200,2 тыс. тонн (89,3% общего объема), что превышает прошлогодний уровень на 0,9%. Объем добычи других водных живых ресурсов в 2008 г. составил 24 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше, чем в 2007 г.

Государственный комитет рыбного хозяйства Украины прогнозирует увеличение вылова рыбы в 2009 году на 40-60 тыс. тонн.

Gruppo Campari завершила сделку по приобретению Одесского завода шампанских вин Gruppo Campari, один из крупнейших мировых производителей напитков, завершила сделку по приобретению Одесского завода шампанских вин. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«В Украине Gruppo Campari завершила сделку по приобретению Одесского завода шампанских вин. Данное приобретение позволяет говорить о широкомасштабном выходе на украинский рынок. Планы развития бизнеса Gruppo Campari в Украине будут представлены в ближайшее время», - говорится в сообщении компании.

Кроме того, компания заключила самую крупную сделку в истории Gruppo Campari – приобрела бренд Wild Turkey. «Самая большая сделка за всю историю Gruppo Campari была заключена 8 апреля 2009 г. Группа приобрела у Pernod Ricard бренд Wild Turkey, который является бурбоном №1 в мире. Сумма сделки – 575 млн. долл. Это стратегическое приобретение усилит лидерские позиции Gruppo Campari в премиум-сегменте алкогольного рынка США и создаст благоприятные условия для освоения перспективного рынка Австралии», - говорится в пресс-релизе компании.

(УНИАН)