В Киеве открыли уникальную 150-метровую аллею светомузыкальных фонтанов

На днях в киевском ЖК премиум-класса "Бульвар Фонтанов" открыли уникальный комплекс светомузыкальных фонтанов, а также сдали в эксплуатацию третий дом второй очереди. Открытие прошло в формате вечеринки и собрало много гостей. Их развлекали оркестр "Виртуозы Киева", музыкальное трио "LaFesta", а также известная оперная певица Мария Максакова.

"Это первый жилой комплекс, в рамках которого мы постарались воссоздать облик Киева не только как самой зеленой столицы, но и как города фонтанов. Проект соединил в себе все, что нужно требовательному покупателю: безопасность, чувство уюта и современную инфраструктуру", - отметила руководитель центра продаж ЖК "Бульвар Фонтанов" Светлана Касамара.

"Бульвар Фонтанов" признан лучшим ЖК в Европе по версии International Property Awards и находится в историческом центре Киева, на пересечении улиц Саперное Поле и Иоанна Павла 2 (быв.Патриса Лумумбы). Рядом расположены парки и Ботанический сад, масса торгово-развлекательных мест, ресторанов, школ и детских центров. Недалеко от новостройки проходит центральная магистраль столицы – ул. Большая Васильковская, а в другую сторону – бульвар Леси Украинки и бульвар Дружбы Народов.

Комплекс интересен не только расположением в престижном районе. В ЖК реализована редкая для Киева концепция – двор без машин. Этого удалось достичь благодаря системе трехуровневого подземного паркинга (900 мест), доступ к которому обеспечен из любого этажа дома. Инфраструктура комплекса весьма разнообразна и предусматривает высокотехнологичную систему безопасности и обслуживания, лаунж-зону на крыше, детские площадки, мини-поле для футбола, интересную планировку квартир и, конечно же, главную особенность проекта – 150-метровый каскад свето-музыкальных фонтанов.

Информационная справка: площадь комплекса под строительство занимает - 4,06га, общая площадь - около 179 тыс. кв. м, общая площадь квартир - 83660 тыс. кв. м, общая площадь нежилых помещений - 12786 тыс. кв. м, количество домов - 4, количество этажей - 8-24, количество квартир - 811, емкость паркинга - 900 м / мест.

Заказчиком проекта "Бульвар Фонтанов" является инвестиционно-девелоперская компания UDP, девелопер проекта - компания полного цикла - "City One Development", генеральный подрядчик - строительная компания Devenstroy.