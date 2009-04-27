В ФРГ топ-менеджеры за ошибки отдадут годичную зарплату

Правительство ФРГ намерено дисциплинировать топ-менеджеров: руководители предприятий впредь должны расплачиваться за свои ошибки из собственной зарплаты, а не перекладывать ответственность на страховые компании.

Правящая в ФРГ "большая коалиция" в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ намерена жестче дисциплинировать топ-менеджеров.

Согласно планам, которые должны быть приняты еще до летних парламентских каникул, руководителей предприятий предлагается лишить возможности перекладывать вопрос о выплате компенсации за допущенные ими ошибки исключительно на страховые компании. За свои просчеты топ-менеджеры должны отвечать собственной зарплатой в объеме как минимум годичного жалованья.

Наблюдательные советы должны получить право сокращать зарплаты менеджеров в случае экономических трудностей. А бонусы на особые успехи должны выплачиваться лишь в самом конце контракта.

Глава немецких промышленников негодует

Ханс-Петер Кайтель (слева)Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Ханс-Петер Кайтель (слева)Президент Федерального союза немецкой промышленности Ханс-Петер Кайтель (Hans-Peter Keitel) с негодованием назвал эти меры "дилетантизмом", "популизмом" и "авантюристским вздором".

Комментируя вопрос о сокращении зарплат топ-менеджеров, он подчеркнул, что политики "не могут юридически отрегулировать каждую деталь, связанную с деятельностью всех 14 000 немецких акционерных компаний". Нужно думать и о том, какие предприятия обеспечат экономический подъем после кризиса, заявил он в интервью газете Handelsblatt.

Президент ФРГ призывает предпринимателей спокойнее относиться к критике

Хорст КёлерBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Хорст КёлерФедеральный президент Германии Хорст Кёлер (Horst Köhler) подверг критике экономическую элиту. Он заметил, что топ-менеджеры не должны чересчур болезненно реагировать на критические высказывания, поскольку они, по его словам, несут долю ответственности за нынешний кризис.

В последнее время в ФРГ усилились дебаты по поводу ответственности менеджеров за кризис, а также многомиллионных зарплат руководителей предприятий.

Критики отмечают, что система окладов в бизнесе во многом ориентирована на поощрение краткосрочного успеха. Поэтому, указывают они, именно банковские менеджеры охотно шли на операции с высокой степенью риска, способствуя тем самым возникновению кризиса.