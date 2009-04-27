Компания “Шабо” будет производить шампанское

ООО «Промышленно-торговая компания Шабо» (Одесская обл.), один из крупных производителей вин и коньяков, намеревается до конца текущего года вывести на рынок шампанское.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель генерального директора из маркетинга предприятия Жанна НИКИТИНА.

По ее словам, первые 10 тысяч бутылок шампанского были заложены на выдержку в марте этого года. Они попадут на рынок до конца этого года.

Как сообщила Ж.НИКИТИНА, компания планирует ежемесячно продавать около 9 тысяч бутылок шампанского, то есть, ежемесячно будет закладывать на выдержку около 10 тыс. бутылок, и часть продукции будет продаваться после 9-месячной выдержки, а часть - после трехмесячной выдержки.

Справка УНИАН. ООО «Промышленная компания Шабо» (Одесская обл.) – вертикально интегрированный винодельный холдинг с полным циклом производства. Компания проводит коньяки и вина под ТМ «Шабо». Компания имеет около 1 тыс. га собственных виноградников.