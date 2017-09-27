M.E.Doc такая же пострадавшая сторона, как и его клиенты – эксперт

Компанию, разрабатывающую программное обеспечение M.E.Doc, взломали и использовали для распространения информации. В частности, в кибератаке вирусом Petya.A. Об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал эксперт по кибербезопасности, внештатный советник Администрации Президента Украины Никита Кныш, отвечая на вопрос, что якобы вирус распространялся с помощью программы M.E.Doc.

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"Эта компания – пострадавшая сторона, ее сервера были взломаны. Из примеров: у вас дома хранится оружие, кто-то врывается к вам домой, похищает оружие и убивает другого человека. Вы будете нести за это ответственность? Я думаю, нет. Компанию взломали и использовали для распространения информации. Правоохранительные органы у нас неправильно поступили, потому что в нашей стране только суд определяет, кто виновен или не виновен. А голословные заявления могут делать только политики, и эти заявления куда более политические, чем уголовно-процессуальные", – сказал Кныш.

Напомним, Никита Кныш организатор III Международного форума по кибербезопасности "HackIT – 2017", который успешно прошел 23 сентября в городе Харькове. HackIT — ежегодный международный форум по кибербезопасности. Он объединяет исследователей и разработчиков, IT-специалистов и собственников компаний, экспертов из-за рубежа, студентов крупнейших технических вузов.