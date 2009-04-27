Эксперт: продавцы кондиционеров малоизвестных марок уйдут с рынка

В Украине в І квартале продажи кондиционеров снизились более чем на 50% – эксперт

Киев. 27 апреля. УНИАН. В Украине объем продаж кондиционерного оборудования за январь-март текущего года снизился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в компании «Ликонд».

Как указывается в сообщении, особенно сильно кризис коснулся бытовой гаммы кондиционеров. У многих компаний при этом на складах осталось непроданное с 2008 года оборудование (по разным оценкам от 150 до 200 тысяч штук бытовых кондиционеров воздуха).

По мнению специалистов компании, кризис повлиял на сегменты рынка кондиционеров неравномерно. Эксперты прогнозируют уход с рынка операторов в сегменте недорогого оборудования, прежде всего малоизвестных марок.

При этом премиум-сегмент кондиционерного рынка достаточно устойчив к влиянию текущего финансового кризиса и имеет свои особенности. Например, по прогнозам экспертов, строительство элитного высотного жилья будет остановлено, в связи с чем количество тендеров резко уменьшится. Однако кондиционерами оборудуются не только новые, но и уже построенные объекты. Кроме того, сегмент «малого строительства» (коттеджи, загородные дома) тоже будет развиваться, хотя и более медленными темпами, о чем свидетельствует позитивная статистика продаж строительных супермаркетов, считают в компании.

По мнению экспертов, относительно бытовых сплит-систем, вероятно, будут наблюдаться два сценария поведения потребителей: экономия на стоимости покупки или покупка качественного, более энергоэффективного оборудования, которое позволит экономить на электроэнергии и ремонте.

В целом в 2009 году на кондиционерном рынке ожидается падение темпов роста рынка на 40-50%. При этом в регионах будут наблюдаться более высокие темпы падения, поскольку основное финансирование идет через столицу.

Эксперты также отмечают, что для кондиционерного рынка показательным является второй квартал года.

Справка УНИАН. Daikin Europe N.V. – европейская штаб-квартира корпорации Daikin Industries (Япония), главный офис для стран Европы, Украины, России, стран Африки и Ближнего Востока. Компания Daikin Europe N.V. является 100% дочерней компанией Daikin Industries Ltd – ведущего мирового производителя климатической техники.

Компания «Ликонд», официальный торговый партнер Daikin в Украине.