ГЛАВНОЕ на 27 апреля

Хроника дня

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СП прогнозирует секвестр бюджета; задолженность по зарплате с начала года превысила 1,7 млрд. грн.; в апреле ПФ перерасходовал свыше просроченный НДС за 1 кв. увеличился на 737 млн. грн.; Тимошенко распорядилась принять меры по нераспространению свиного гриппа в Украине; Госкомветмедицины и Минздрав усиливают санитарную безопасность

Бюджет: В Секретариате Президента предполагают, что правительство будет вынуждено пойти на секвестр бюджета Правительство Украины будет вынуждено пойти на секвестр бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

«Мне трудно сказать, нужен ли будет секвестр бюджета, допускаю, что будет нужен, и если так, то нужно будет на это идти», - сказал он.

А.ШЛАПАК отметил, что необходимость проведения секвестра, в частности, обусловлена тем, что Государственный бюджет составлялся с учетом более оптимистических ожиданий экономического развития.

При этом он подчеркнул, что сегодня нет даже предварительных, новых цифр, которые можно будет «нанести на бумагу» и вокруг которых проводить дискуссию.

Также он сообщил, что статьи расходов, которые, вероятно, попадут под сокращение в рамках секвестра, в частности связаны с содержанием административного аппарата.

«Президент несколько раз просил правительство обратить внимание на то, что количество чиновничьего народа, несмотря на кризис, просто колоссально увеличивается, в чем нет особой необходимости. При этом очень большими темпами увеличивается количество высокооплачиваемого чиновничьего народа, такого как заместители министров, поскольку их заработная плана начисляется по отдельной сетке», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

«Сегодня, когда в министерстве по 10-11 заместителей, - это абсолютно ненужная ситуация. Нам нужно поискать даже такие, пусть и небольшие резервы в нашем бюджете, и, возможно, за счет этих статей нужно проводить секвестр обязательно», - отметил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины.

Справка УНИАН. Секвестр - в бюджетном праве специальный механизм (секвестирование), который вводится в случаях, когда при выполнении бюджета происходит превышение установленного уровня бюджетного дефицита либо сокращаются поступления от источников доходов, а также в случае, если в ходе выполнения бюджета дефицит не уменьшается, в результате чего становится невозможным финансирование предусмотренных в бюджете мероприятий. Секвестирование заключается в пропорциональном снижении государственных расходов на 5, 10, 15 и т. д. процентов ежемесячно по всем (кроме защищенных статей) статьям бюджета в течение оставшегося времени текущего финансового года.

Кстати: ЕС требует от 5 стран к октябрю снизить дефицит госбюджета

Совет Евросоюза установил в понедельник для пяти стран-членов Евросоюза - Ирландии, Греции, Испании, Франции и Великобритании - крайний срок до 27 октября 2009 года для принятия мер по сокращению дефицита госбюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно внутренним требованиям Евросоюза, дефицит госбюджета не должен превышать 3% ВВП, "В своих рекомендациях Совет установил 27 октября 2009 года в качестве крайнего срока принятия корректирующих мер каждой из пяти стран", - говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе по итогам обсуждения вопроса. Ранее Совет ЕС назвал для каждого из пяти государств сроки, в которые им необходимо снизить дефицит госбюджета до требуемого уровня. Ирландии это предписано сделать к 2013 году, Греции - к 2010, Франции и Испании - к 2012, а Великобритании - к 2013-2014 финансовому году.

Финансы: Дефицит бюджета ПФ в апреле составил около 3 млрд. грн. - Ющенко

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в апреле составил около 3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании с представителями Пенсионного фонда заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Он, в частности, отметил, что в апреле в бюджет Пенсионного фонда поступило 10,7 млрд. грн. В то же время сумма расходов составила 13 млрд. грн.

Кроме того, остаток, который в начале года составлял 3,5 млрд. грн., почти весь был использован в январе-марте. По словам Президента, сегодня этот остаток составляет 0,5 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО отметил непродуманное планирование бюджета Пенсионного фонда, базирующееся на нереальных макропоказателях, а также нереальных показателях государственного бюджета.

«Под угрозой получение пенсий миллионами людей», - сказал Президент.

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО отметил, что по состоянию на 24 апреля Пенсионный фонд задолжал государственному бюджету 7,9 млрд. грн., в частности за апрель эта задолженность выросла почти на 3 млрд. грн.

Он подчеркнул, что только посредством внесения изменений в бюджет, а также изменения макропоказателей можно сбалансировать бюджет Пенсионного фонда.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров от 11 марта 2009 г. №235 «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2009 год», по итогам 2009 года дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть - 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная - 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Финансы: В Украине задолженность по зарплате с начала года выросла на 45% и превысила 1,7 млрд. грн. В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала текущего года увеличилась на 45% или на 534,4 млн. грн., и на 1 апреля т.г. составила 1 млрд. 723 млн. 061 тыс. грн. (на 1 января т.г. задолженность составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн.).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 апреля т.г. зафиксирован в трех областях и г. Киеве: Донецкой – 514,1 млн. грн. (по сравнению с 1 января выросла на 95% или на 250,5 млн. грн.), Луганской – 152,4 млн. грн. (рост - 65%, на 59,9 млн. грн.), Харьковской - 127,1 млн. грн. (рост – 14% или на 15,4 млн. грн.). На втором месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится г. Киев (после Донецкой области). На 1 апреля т.г. задолженность по выплате зарплаты в столице составила 158,3 млн. грн. (рост с начала года на 63% или на 60,9 млн. грн.).

Единственной областью, где с начала года зафиксировано снижение уровня задолженности по зарплате, является Черновицкая. На 1 апреля т.г. задолженность составила 4 млн. 513 тыс. грн. (снижение по сравнению с 1 января на 16,2% или на 900 тыс. грн.).

Кроме Черновицкой области, еще в двух регионах Украины задолженность на 1 апреля т.г. не превышает 10 млн. грн.: в Севастополе – 6,2 млн. грн. (рост с начала года – на 2,2 млн. грн.), Ивано-Франковской области – 9,5 млн. грн. (рост на 2,3 млн. грн.).

Если сравнивать показатели задолженности по зарплате за последний месяц, то по сравнению с 1 марта задолженность по Украине выросла на 4,9%. В 16 регионах в течение марта зафиксировано сокращение задолженности по выплатам заработной платы. Наиболее существенное сокращение (порядка 12-18%) зафиксировано в: Ивано-Франковской области (за месяц задолженность сократилась на 17,3%), Николаевской (на 12,2%), Харьковской (на 15,7%), Херсонской (на 18,6%), Черкасской (на 13,9%), Черновицкой (на 14,6%) областях и в Киеве (на 12,8%).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 г. задолженность по зарплате в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля т.г. По прежней информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля - 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля прошлого года - 692,4 млн. грн.

СП ожидает пересмотра НБУ принципов формирования банками резервов под выданные в инвалюте кредиты В Секретариате Президента Украины ожидают пересмотра Национальным банком принципов формирования резервов коммерческими банками под выданные в инвалюте кредиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

По его словам, «Президент попросил главу Национального банка, после его возвращения из Вашингтона, самым внимательным образом еще раз вернуться к этой проблеме и поискать какое-то "коллективное решение".

А.ШЛАПАК отметил, что в решении данного вопроса заинтересованы как банкиры, так и сам Нацбанк, и поэтому данный вопрос, вероятно, будет урегулирован уже в ближайшие недели.

«В поиске такого компромиссного решения будут заинтересованы и сами банкиры и Национальный банк. Надеюсь, что в течение какого-то времени, недели, дней десяти, будет подготовлено решение, которое худо-бедно устроит как НБУ, так и банкиров» - сказал ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, постановление НБУ №108 от 28 февраля 2009 г. (вступило в силу 19 апреля 2009 года) запрещает обмен иностранной валюты с целью формирования резервов под задолженность в инвалюте для возмещения возможных потерь по кредитным операциям. Постановление НБУ №109 предусматривает формирование резервов под валютные кредиты в гривне, в результате чего у банков возникнет необходимость продавать валюту в объеме сформированного резерва на межбанковском рынке. Кроме того, НБУ запретил покупать валюту на межбанке для обеспечения договоров по операциям покупки-продажи ценных бумаг украинских эмитентов, отменив соответствующий пункт постановления Нацбанка №36 от 29 января 2003 года «Об осуществлении операций с ценными бумагами украинских эмитентов».

Налоги: Сумма просроченного НДС за первый квартал увеличилась на 737 млн. грн. – до 3,7 млрд. грн. Сумма просроченного к возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) за первый квартал т.г. увеличилась на 737 млн. грн. – до 3,709 млрд. грн. (на 1 апреля 2009 года).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

По данным Секретариата Президента, из вышеуказанной суммы 2 млрд. 741 млн. грн. составляют суммы, подтвержденные проверками, срок возмещения которых прошел, и 968 млн. грн. – суммы, по которым проводятся проверки сверх установленных сроков.

При этом отмечается, что сумма просроченного НДС в марте снизилась на 157 млн. грн.

Также сообщается, что общая сумма невозмещенного НДС, включая суммы, по которым проводятся проверки (в рамках установленных сроков), суммы, подтвержденные в ходе проверок, но срок возмещения которых не наступил, и суммы просроченного НДС, на 1 апреля т.г. составила 13 млрд. 647,7 млн. грн. против 13 млрд. 579 млн. грн. на 1 марта и 12 млрд. 789,9 млн. грн. на 1 января 2009 года.

Фондовый рынок: ПФТС с 28 апреля будет предоставлять услуги Интернет-трейдинга

Фондовая биржа ПФТС с 28 апреля запускает новую торговую систему, предоставляющую услуги Интернет-трейдинга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам председатель Совета директоров Фондовой биржи ПФТС Ирина ЗАРЯ.

По ее словам, система Интернет-трейдинга позволит физическим и юридическим лицам – резидентам Украины подключиться к системе и непосредственно принять участие в торгах ПФТС. По информации И.ЗАРИ, серверная часть торговой системы реализована на технологиях NASDAQ OMX, клиентская часть – с использованием решений группы ММВБ.

По словам председателя Совета директоров ПФТС, технические характеристики системы позволяют ежедневно принимать до 1,5 млн. заявок (до 5 тыс. заявок в сек.), максимальное количество пользователей может составлять более 10 тыс. человек.

Она также отметила, что внедрение системы Интернет-трейдинга позволит, в первую очередь, увеличить количество сделок на бирже.

По словам И.ЗАРИ, запуск «рынка заявок» является завершением первого этапа реализации международного проекта MICEX – NASDAQ OMX – PFTS Ukrainian Project.

Во время второго этапа, который, по информации председателя Совета директоров ПФТС, начнется летом этого года, будет запущен рынок операций РЕПО. Третий этап, планируемый в 2010 году, предусматривает запуск рынка деривативов, а также валютного рынка. По словам И.ЗАРИ, осуществление данных планов позволит ПФТС стать универсальной биржей, работающей одновременно на нескольких рынках.

Председатель Совета директоров ПФТС также добавила, что планируемые изменения позволят ПФТС и в дальнейшем сохранять свои позиции на рынке.

Справка УНИАН. ПФТС – украинская фондовая биржа. Доля на организованном рынке ценных бумаг Украины по итогам 2008 года – 93,2%. Количество участников ПФТС – 240 компаний и банков. В биржевом списке ПФТС находится 845 ценных бумаг.

NASDAQ OMX — международная фондовая биржа. К торгам на бирже допущены ценные бумаги 3 900 компаний общей рыночной стоимостью 5,5 трлн. долл.

Группа ММВБ – крупнейшая биржевая структура в России. Входит в TOP-20 фондовых бирж мира. Среднедневной объем торгов на рынке акций в декабре 2008 году составил 790 млн. долларов. На бирже торгуется свыше 1374 выпусков финансовых инструментов.

«Украинская биржа» начала расчет и публикацию индекса украинских акций

Сегодня, 27 апреля, «Украинская биржа» начала расчет и публикацию индекса украинских акций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, в индексную корзину вошли акции десяти предприятий, обращающихся на бирже: Алчевского металлургического комбината, "Азовстали", "Захидэнерго", Енакиевского металлургического завода, "Мотор Сичи", "Райффайзен Банка Аваль", "Укрнафты", "Укрсоцбанка", "Укртелекома", "Центрэнерго".

Индекс рассчитывается в режиме реального времени, значения индекса публикуются на сайте «Украинской биржи» каждые 15 секунд.

По словам председателя правления ОАО «Украинская биржа» Олега ТКАЧЕНКО, появление он-лайн индекса стало возможным благодаря запуску на «Украинской бирже» рынка заявок, технология которого способствуют более активной торговле.

Значения индекса были рассчитаны с начала торгов 26 марта. На эту дату значение индекса принято равным 500.

Индекс транслируется всем участникам торгов «Украинской биржи» через биржевую рабочую станцию.

Справка УНИАН. «Украинская биржа» учреждена в мае 2008 года совместно российской фондовой биржей РТС и крупнейшими компаниями – участниками украинского рынка ценных бумаг, среди которых «Альфа-Капитал», Dragon Capital, Concorde Capital, «Тройка Диалог Украина», «Ренессанс Капитал» и др.

ТЭК: Стоимость реализации проекта ЕАНТК на базе «Одесса-Броды» составляет 2-8 млрд. долл. – Соколовский

Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что стоимость реализации проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе нефтепровода «Одесса-Броды» согласно утвержденному технико-экономическому обоснованию (ТЭО) составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, утвержденное 24 апреля ТЭО проекта ЕАНТК на базе «Одесса-Броды» предусматривает три этапа реализации.

На первом этапе планируется прокачка нефти в объеме до 5 млн. тонн в год в аверсном режиме по нефтепроводу «Одесса-Броды» на два западноукраинских нефтеперерабатывающих завода – НПК «Галичина» и ОАО «Нефтехимик Прикарпатья», а также транзит нефти в объеме 6-5 млн. тонн в направлении западной границы Украины с возможностью дальнейшей транспортировки в Чехию, Словакию, Австрию, Венгрию.

Второй этап предусматривает транспортировку дополнительных 10 млн. тонн нефти в год по нефтепроводу «Одесса-Броды» в направлении польских городов Плоцк и Гданьск.

На третьем этапе планируется увеличить общую пропускную способность нефтепровода «Одесса-Броды» до более 40 млн. тонн нефти в год.

Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что стоимость второго и третьего этапа колеблется от 2 млрд. долл. (при транспортировке нефти в объеме до 20 млн. тонн) до 8 млрд. долл. (при транспортировке 40 и более млн. тонн). По его словам, стоимость реализации первого этапа оценивается в несколько десятков миллионов долларов.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что ТЭО ЕАНТК на базе «Одесса-Броды», в отличие от других бизнес-планов по «Одесса-Броды», предусматривает экономическое обоснование транспортировки каспийской нефти от поставщика (Азербайджан) до конечных потребителей.

«ТЭО подтверждает экономическую целесообразность, техническую возможность, коммерческую привлекательность и конкурентоспособность всех маршрутов нефтетранспортного коридора», – отметил он.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что утверждение ТЭО ЕАНТК на базе «Одесса-Броды» является условием для дальнейших переговоров участников проекта (Азербайджан, Грузия, Литва, Польша, Украина) с другими заинтересованными сторонами о финансировании и конкретной реализации проекта.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматиа» было утверждено технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора, подготовленное по заказу Международного нефтетранспортного предприятия «Сарматиа» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

В ТЭО проанализированы рыночные, технические и экономические аспекты реализации проекта, даны рекомендации относительно его финансирования и структуры управления. Выводы ТЭО ЕАНТК подтверждают наличие необходимых ресурсов каспийской нефти (и спрос на нее в Европе), достаточных для рентабельного функционирования коридора при разветвлении его в г. Броды по трем направлениям: на Польшу, на Словакию, Чехию, Австрию и на Беларусь и балтийские страны.

ТЭО предусматривает поэтапную реализацию проекта ЕАНТК.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана «Совместная общая декларация Совета министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской комиссии по вопросу предоставления поддержки проекту ЕАНТК.

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматиа». Его участниками стали PERN Przyjazn S.A. и ОАО «Укртранснафта».

Тимошенко предложила РФ использовать «приднепровские нефтепроводы» вместо реверса «Одесса-Броды»

Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к премьер-министру Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ с предложением начать использовать «приднепровские магистральные нефтепроводы» для прокачки российской нефти вместо реверсного режима нефтепровода «Одесса-Броды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«По предварительной информации известно, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО якобы обратилась к премьеру Российской Федерации ПУТИНУ с письмом, в котором идет речь о смене маршрута транспортировки нефти с реверсного режима «Одесса-Броды» на маршрут Ахтырка-Одесса (приднепровские магистральные нефтепроводы – УНИАН)», - сказал он. При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что «я лично позитивно оцениваю такую позицию премьер-министра Украины».

Также он добавил, что информация о таком обращении премьер-министра Украины к премьер-министру России поступила с российской стороны.

АПК: Тимошенко поручила срочно принять меры по недопущению распространения свиного гриппа в Украине

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила правительству срочно принять необходимые меры по недопущению распространения свиного гриппа в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на специальном совещании, посвященном данной теме.

Для организации работы в этом направлении Ю.ТИМОШЕНКО распорядилась создать специальную комиссию во главе с главным санитарным врачом Украины Александром БИЛОВОЛОМ.

«Прошу мне положить на подпись через два часа состав специальной комиссии, которая будет заниматься вопросами недопущения проникновения на территорию Украины этого вируса, и план первоочередных неотложных мер», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер поручила Министерству здравоохранения изучить вопрос наличия вакцины от этой болезни и лекарственных средств для ее лечения, а также рассмотреть возможность проведения анализов в одной из украинских лабораторий для выявления вируса свиного гриппа.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что завтра планируют провести внеочередное заседание Кабинета Министров, на котором будет решен вопрос о выделении средств из резервного фонда для организации работы по недопущению проникновения вируса свиного гриппа в Украину.

При этом премьер-министр подчеркнула, что на сегодняшний день случаев заболевания свиным гриппом в Украине не зафиксировано. «Хочу еще раз подчеркнуть, что на территории Украины ни одного случая подобного гриппа не установлено. Сегодня нет рисков и никаких чрезвычайных сигналов, сегодня есть просто планомерная работа по недопущению этого вируса на территорию Украины», – сказала она.

Как сообщал УНИАН, о вспышке свиного гриппа в Мексике стало известно 24 апреля. По последним данным, от этого вируса в стране уже умерли более 100 человек и еще более 1300 были госпитализированы. Несколько случаев заболевания свиным гриппом было зафиксировано в Канаде, Испании и Новой Зеландии.

Угрозы занесения в Украину вируса свиного гриппа нет – Госкомветмедицины

Угрозы занесения в Украину вируса свиного гриппа нет.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил пресс-секретарь Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Анатолий ОСАДЧИЙ.

«Угрозы попадания в Украину этого вируса нет, поскольку в Украину не ввозится эта продукция из Мексики», – сказал он.

При этом А.ОСАДЧИЙ отметил, что в Украине усилены меры по контролю и недопущению занесения этого вируса на территорию страны.

По информации комитета, для недопущения занесения вируса гриппа свиней на территорию Украины Госкомветмедицины ввел запрет на ввоз живых свиней из неблагополучных в этом плане стран.

Отмечается, что в связи с нестабильной эпизоотической ситуацией в мире относительно африканской чумы свиней все свинохозяйства в Украине работают под постоянным контролем и надзором госслужбы ветмедицины.

Кроме того, усилены меры по контролю на границе и на транспорте – при ввозе на таможенную территорию Украины изымаются все продукты животного происхождения, которые могут быть контаминированы возбудителем африканской чумы свиней и гриппа.

В комитете отметили, что после проведения анализа случаев одновременного распространения гриппа свиней и людей, вызванных одними и теми же этиологическими агентами, может быть рассмотрена возможность систематических прививок свиней против гриппа.

Как сообщал УНИАН, в Мексике от свиного гриппа скончались 103 человека, 1614 госпитализированы с симптомами данной болезни. Ранее власти Мексики официально подтвердили факт смерти 20 человек от свиного гриппа H1N1, причина еще 48 летальных исходов пока точно не установлена. В США этим вирусом заразились 20 человек, в Канаде – 6.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии". Вместе с тем, исполняющий обязанности генерального директора ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды Кейжи ФУКУДА заявил, что мир подготовлен к борьбе с угрозой пандемии гриппа лучше, чем до того, как столкнулся 5 лет назад с эпидемией птичьего гриппа. По его словам, уже ведется разработка вакцины против свиного гриппа.

Справка УНИАН. Грипп свиней – висококонтагиозная остропротекающая болезнь, которая характеризуется резко выраженной лихорадкой, общей слабостью и поражением органов дыхания. Вирус гриппа свиней (ВГС) может вызывать заболевания у людей, и наоборот, установлена возможность заражения свиней гриппом людей.

Впервые болезнь диагностирована в 1918 году в США во время пандемии гриппа людей.

Вирус гриппа свиней нестойкий к физическому и химическому влиянию. Температура 60 градусов по Цельсию на продолжении 20 минут полностью инактивирует вирус гриппа.

Госкомветмедицины запретил ввоз в Украину свиней, сырья и продукции из Мексики, Канады, США и Новой Зеландии, отгруженных после 21 апреля

Госкомветмедицины Украины запретил ввоз в страну свиней, сырья и продукции из Мексики, Канады, США и Новой Зеландии, отгруженных после 21 апреля Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя Госкомветмедицины Юрий САТВАРИ.

По его словам, запрет действует с 21 апреля, поскольку заболевание возникло 25 апреля, а инкубационный период длится около шести дней. «Поэтому сырье, которое отправлялось после 21 апреля, может быть поражено вирусом… Эти грузы на территории Украины не будут приниматься и разгружаться», - сказал он.

Он отметил, что на сегодня Украина не имеет торговых отношений по мясу свинины с Мексикой, однако с Соединенными Штатами Америки торговля ведется.

Кроме того, Ю.САТВАРИ сообщил, что Украина усилила контроль в аэропортах и морских портах с тем, чтобы не допустить провоза такой продукции в ручной клади пассажиров.

Как сообщал УНИАН, в Мексике от свиного гриппа скончались 103 человека, 1614 госпитализированы с симптомами данной болезни. Ранее власти Мексики официально подтвердили факт смерти 20 человек от свиного гриппа H1N1, причина еще 48 летальных исходов пока точно не установлена. В США этим вирусом заразились 20 человек, в Канаде – 6.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии". Вместе с тем, исполняющий обязанности генерального директора ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды Кейжи ФУКУДА заявил, что мир подготовлен к борьбе с угрозой пандемии гриппа лучше, чем до того, как столкнулся 5 лет назад с эпидемией птичьего гриппа. По его словам, уже ведется разработка вакцины против свиного гриппа.

Грипп свиней – высококонтагиозная остропротекающая болезнь, которая характеризуется резко выраженной лихорадкой, общей слабостью и поражением органов дыхания. Вирус гриппа свиней (ВГС) может вызывать заболевания у людей, и наоборот, установлена возможность заражения свиней гриппом людей.

Впервые болезнь диагностирована в 1918 году в США во время пандемии гриппа людей.

Вирус гриппа свиней нестойкий к физическому и химическому влиянию. Температура 60 градусов по Цельсию на протяжении 20 минут полностью инактивирует вирус гриппа.

На разработку вакцины против свиного гриппа понадобится не менее 4 месяцев Об этом сообщает сегодня AFP со ссылкой на представителя крупнейшего производителя вакцин в мире Sanofi Pasteur.

«Между сообщением о новом штамме гриппа, каким бы он ни был, в частности, в данном случае, штамм A/H1N1, появившийся в Мексике, и производством первых доз вакцины нужно считать от 4 месяцев”, - цитирует его слова агентство.

Он отметил, что этот период является объективно необходимым, поскольку часть биологических процессов не подлежат сокращению во времени.

На сегодняшний день рекомендовано потреблять для профилактики вакцины от птичьего гриппа Tamiflu и Relenza, сообщает AFP.

Как сообщал УНИАН, от вспышки высокопатогенного свиного гриппа в Мексике уже погибли свыше 100 человек, свыше 1,5 тысячи – поражены болезнью.

Минздрав предпринимает неотложные меры по предотвращению занесения вируса свиного гриппа в Украину

Министерство здравоохранения Украины предпринимает неотложные меры по предотвращению попадания вируса свиного гриппа на территорию страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины сообщил главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ.

По его словам, вчера по поручению руководства государства состоялось заседание оперативного штаба, сформированного в связи с неблагоприятной ситуацией в мире по заболеваемости свиным гриппом и для предотвращения распространение вируса в Украине.

“Украина направила запросы во Всемирную организацию здравоохранения относительно предоставления украинским специалистам всей имеющейся информации о свином гриппе. У нас есть также договоренность с главным санитарным врачом России ОНИЩЕНКО относительно общих действий в преодолении инфекции, мы будем сотрудничать с российскими специалистами. В Министерстве здравоохранения будет работать горячая телефонная линия по информированию об эпидемической ситуации со свиным гриппом – 200-07-80", – отметил А.БИЛОВОЛ.

В свою очередь, первый заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ отметила, что за последние несколько лет мир трижды сталкивался с угрозами распространения смертельных высокопатогенных вирусов – SARS, птичьего гриппа и свиного гриппа.

“Минздрав в свое время не допустил распространения SARS и птичьего гриппа в Украине, относительно свиного гриппа - меры будут такими же”, – сообщила Л.МУХАРСКАЯ.

Основным профилактическим мероприятием, по ее словам, является недопущение возбудителя свиного гриппа в страну.

“Для этого во всех аэропортах государства усилена санитарная безопасность, оборудованы изоляторы, проводятся инструктажи, как вести себя членам экипажа, если в самолете окажется пассажир с симптомами инфицирования свиным гриппом. С Мексикой у нас прямых авиарейсов нет, но есть транзитные через Европу”, – отметила Л.МУХАРСКАЯ.

Она отметила, что особенно внимательными к своему здоровью должны быть те, кто последние 10 дней находился в странах, где зафиксированы случаи распространения и инфицирования возбудителем свиного гриппа.

Первый заместитель главного государственного санитарного врача подчеркнула, что в мире нет вакцины против этого вируса.

Говоря о путях передачи вируса, Л.МУХАРСКАЯ отметила, что человек может очень быстро заразиться им, ухаживая за свиньей, однако при употреблении термически обработанной свинины заболеть этим гриппом невозможно.

В свою очередь, заместитель директора Украинского центра гриппа и ОРВИ Министерства здравоохранения Украины Алла МИРОНЕНКО сообщила, что вирус свиного гриппа изменился – стал передаваться от человека к человеку.

“Клинически болезнь не отличается от обычного гриппа, однако существуют генетические отличия. Положительно то, что течение болезни – средней тяжести", – отметила она. К тому же, по словам А.МИРОНЕНКО, есть специфические действенные лекарства для преодоления вируса, которые зарегистрированы и в Украине.

Как сообщал УНИАН, в Мексике от свиного гриппа скончались 103 человека, 1614 госпитализированы с симптомами данной болезни. Ранее власти Мексики официально подтвердили факт смерти 20 человек от свиного гриппа H1N1, причина еще 48 летальных исходов пока точно не установлена. В США этим вирусом заразились 20 человек, в Канаде – 6. Кроме того, по последним данным, в Италии, Дании, Швейцарии, Испании и Франции выявлены больные с подозрением на свиной грипп.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии".

Грипп свиней – высококонтагиозная остропротекающая болезнь, которая характеризуется резко выраженной лихорадкой, общей слабостью и поражением органов дыхания. Вирус гриппа свиней (ВГС) может вызывать заболевания у людей, и наоборот, установлена возможность заражения свиней гриппом людей.

Впервые болезнь диагностирована в 1918 году в США во время пандемии гриппа людей.

Вирус гриппа свиней нестойкий к физическому и химическому влиянию. Температура 60 градусов по Цельсию на протяжении 20 минут полностью инактивирует вирус гриппа.

Кстати: Свиной грипп провоцирует удешевление "черного золота"

Нефтяные котировки в понедельник упали ниже $49 за баррель, утратив набранную в ходе предыдущей сессии высоту, в связи с опасениями глобальной вспышки новой разновидности гриппа. Об этом сообщает Рейтер.

К 15.02 МСК июньские фьючерсы на американскую легкую нефть подешевели на $2,83 до $48,72 за баррель, ранее снижаясь до $48,65. В пятницу они набрали $1,93 и к окончанию сессии стоили $51,55 за баррель.

Июньские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent снизились на $2,59 до $49,08 за баррель.

В Мексике выявлен новый штамм этой болезни, передающийся к человеку от свиней. Его жертвами уже стали более 100 человек.

В США власти скоро опубликуют результаты проверки американских банков на стрессоустойчивость, Федеральная резервная система проведет очередное заседание, а корпорации продолжат публиковать квартальную отчетность. Все это позволит инвесторам составить впечатление о состоянии экономики Соединенных Штатов - крупнейшего в мире потребителя "черного золота".

"Вспышка свиного гриппа в Мексике вызвал у инвесторов страх перед рискованными операциями на рынках и уже давит на индекс Dow. Инвесторы осторожничают перед притоком корпоративной отчетности и статистики на этой неделе", - сказал Бен Весмор из National Australia Bank.

Министры финансов крупнейших индустриально развитых и развивающихся стран в субботу сошлись во мнении, что в разразившейся в мире экономической буре появились "просветы в облаках", однако для победы над рецессией нужен ряд шагов

Цены на нефть, которые в апреле по большей части томились близ отметки $50 за баррель, в последнее время ориентируются на фондовые рынки, поскольку инвесторы именно там ищут подтверждения начавшегося улучшения в мировой экономике.

В воскресенье ближневосточные участники ОПЕК заявили, что смогут и дальше мириться с низкими ценами на нефть, лишь бы это помогло оправиться мировой экономике. Однако генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри сказал в воскресенье, что картель недоволен нынешней ценой нефти и не колеблясь предпримет дополнительные действия для стабилизации рынка, если сочтет это необходимым.

IT: Доход «Укртелекома» в І квартале снизился на 1% – до 1,99 млрд. грн.

Доход компании «Укртелеком» в первом квартале 2009 года снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил почти 1,997 млрд. грн. (с НДС).

Об этом говорится в финансовом отчете компании, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, чистый доход компании в первом квартале 2009 года составил более 1,678 млрд. грн.

Компания «Укртелеком» закончила первый квартал 2009 года с чистым убытком в размере почти 181,6 млн. грн., что почти вдове превышает аналогичный показатель первого квартала 2008 года (97,5 млн. грн.).

На конец первого квартала 2009 года компания имела финансовые обязательства в общей сумме более 4,5 млрд. грн. Из них непогашенная часть долга по кредитам банков составляла 3,32 млрд. грн., при этом по долгосрочному кредиту – более 3,07 млрд. грн.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – монополист на рынке местной фиксированной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги мобильной связи (более 220 тыс. абонентов) и широкополосного доступа в Интернет (более 550 тыс. абонентов).

Доход компании в 2008 году составил 7,89 млрд. грн. (чистый доход – 6,64 млрд. грн.). Убыток компании в 2008 году составил более 1,5 млрд. грн. и связан с пересчетом долговых обязательств компании в валюте.

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