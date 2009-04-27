АНОНС на 28 апреля 2009г.

- Премьер-министр Украины Ю.Тимошенко проведет совещание по расчетам за газ

***

- Состоится презентация Автоматизированной информационной системы учета радиоэлектронных средств на территории Украины. Участники: первый вице-премьер-министр Украины А.Турчинов, члены Кабинета Министров Украины, глава Национальной комиссии по вопросам регулированию связи Украины С.Колобов, представители органов государственной власти. По завершении мероприятия состоится брифинг.

***

- Состоится празднование 14-й годовщины со дня создания Государственного казначейства Украины. В программе: 10-00-закладка “Аллеи казначеев” в Национальном ботаническом саду им..Гришко. В мероприятии примет участие председатель Госказначейства Украины Т.Слюз; 12-00 - открытие музея Государственного казначейства Украины “Государственная сокровищница” (Госказначейство Украины, ул.. Бастионная, 6); 15-00 - торжественное собрание и праздничный концерт. Гости: вице-премьер-министр Украины А.Турчинов; первый зам.председателя Секретариата Президента Украины А.Шлапак; первый председатель Госказначейства Украины В.Тентюк.

***

- Пресс-конференция заместителя председателя Гостаможслужбы Украины, национального координатора по обустройству пунктов пропуска через государственную границу Украины Тараса Козака на тему: “Подготовка к Евро-2012”. Участники: начальник Департамента ресурсного обеспечения, капитального строительства и эксплуатации объектов таможенной инфраструктуры Лилия Воскресенская; зам.начальника Департамента ресурсного обеспечения, капитального строительства и эксплуатации объектов таможенной инфраструктуры Ольга Особа .

***

- При инициативе Главного управления по вопросам защиты прав потребителей состоится проверка одного из рынков города Киева.

***

- Пресс-конференция на тему: “Визит Тимошенко: про газ или хорошо, или никак?”. Приглашены: Олег Бондаренко, исполнительный директор Российско-Украинского информационного центра; Валентин Землянский, пресс-секретарь НАК «Нефтегаз Украины»; Александр Нарбут, независимый эксперт по энергетическому рынку; Богдан Соколовский, уполномоченный Президента Украины по вопросам энергетической безопасности.

***

11-30 - В УНИАН Национальный Форум профсоюзов Украины обнародует «Черный список работодателей Украины». В список войдут собственники тех украинских предприятий, на которых зафиксированы незаконные увольнения, невыплаты зарплат, несоблюдение коллективных соглашений и необеспечение основных принципов социальной защиты. Опрос проводился среди трудовых коллективов во всех регионах Украины. Также в ходе пресс-конференции будут обнародованы данные профсоюзов о реальном уровне безработицы, задолженности по зарплатам и о других социальных проблемах. Участники: Мирослав Якибчук, председатель Национального форума профсоюзов Украины; Григорий Кабанченко, заместитель председателя НФПУ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

***

- Состоится брифинг на тему: «Всемирный день охраны труда - профсоюзы защищают украинцев на рабочем месте» по случаю Всемирного дня охраны труда. Участники: Василий Хара, председатель Федерации профсоюзов Украины; Анатолий Деньгин, и.о.председателя Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору Украины; Григорий Ольховец, председатель ЦК Профсоюза работников радиоэлектроники и машиностроения Украины, председатель правления Фонда социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

***

- Состоится церемония открытия в Киеве Центра сбора и обработки данных. Мероприятие состоится в рамках Проекта „Поддержка разработки среднесрочной стратегии для улучшения системы социальных выплат в Украине”, которая финансируется Европейским Союзом. Участники: зам.министра труда и социальной политики Украины Владимир Барабаш, представители ЕК в Украине Мартин Шидер и Сергей Полюк, руководитель Проекта Янис Кусулакос.

***

Совет по вопросам туризма и курортов при Государственной службе туризма и курортов представит украинский город, который первым получил статус «Культурной столицы украинского туризма» - специальной программы популяризации внутреннего культурного туризма, который осуществляется Советом в сотрудничестве с Министерством культуры и туризма Украины.

***

13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция немецкого Федерального Министерства Экономического Сотрудничества и Развития и немецкого государственного банка развития KfW. Будут рассматриваться вопросы: Анонсирование «Программы поддержки украинских банков»; Выделение финансовых средств на рекапитализацию украинских банков; Механизмы финансирования. Участники: д-р Лео Кройц, директор Департамента Восточной Европы Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ); Кристиан Дёрнер, директор бюро KfW в Киеве; Виктор Пономаренко, первый заместитель председателя Правления «ПроКредит Банка» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

***

- Пресс-конференция на тему: "Чернобыльская АЭС. Состояние объекта "Укрытие": угрозы и перспективы". . Участники: член-корреспондент Международной академии информатизации Анатолий Киндеревич; доктор физико-математических наук, профессор Михаил Курик; адвокат Николай Кушниренко; академик Международной академии биоэнерготехнологии Анатолий Павленко.

***

- В Клубе Кабинета Министров Украины состоится Всеукраинская трехсторонняя конференция по случаю 90-й годовщины основания Международной организации труда и 55-летия членства Украины в этой организации. Участники: министр труда и социальной политики Украины Людмила Денисова, председатель Федерации профсоюзов Украины Василий Хара, председатель Совета Федерации работодателей Украины Юрий Бойко, Национальный координатор Международной организации труда в Украине Василий Кострица.

***

28–29 апреля в городах Симферополе и Ялте состоится выездное расширенное заседание Правления Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков, посвященное решению существующих проблем развития пассажирского автотранспорта в Украине. В заседании примут участие руководители региональных ассоциаций, отраслевых обкомов профсоюзов и областных предприятий автобусных станций..

***

Собрания акционеров:

* ВиЕйБи Банк – увеличение уставного капитала

* ІНГ Банк - годовое собрание

* Укрсиббанк – годовое собрание и утверждение результатов допэмиссии

* Прокредитбанк – увеличение уставного капитала

* ОАО "Фольксбанк" – годовое собрание

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.