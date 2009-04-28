ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» в материале «Внешний долг поддается ремонту» пишет о том, что до конца 2009 года украинским компаниям и банкам придется отдать около 13,5 миллиарда долларов внешних займов. Согласно данным НБУ, за первые три месяца т.г. отечественные компании и банки выплатили 6,6 миллиарда долларов внешнего долга и за это же время привлекли 5,8 миллиарда долларов новых кредитов. Таким образом, отечественному бизнесу удалось рефинансировать 88% всех своих долговых обязательств за I квартал…

http://delo.ua/news/105627/

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Также «Дело» в статье «Правительство спрятало статистику» пишет, что министерства и другие органы исполнительной власти больше не смогут по своей инициативе обнародовать статданные, касающиеся их деятельности. Такое распоряжение глава правительства Юлия Тимошенко дала на заседании Кабмина еще 15 апреля. Теперь для того, чтобы то или иное ведомство обнародовало аналитическую информацию, оно должно получить согласие премьера или ее первого зама. Как заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак, Кабмин сознательно скрывает важную для общества информацию…

http://delo.ua/news/105632/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Энергия Кабмина» пишет о том, что премьер-министр планирует до конца недели подписать соглашение с корпорацией ТВЭЛ о поставках ядерного топлива. Это позволит до 2026 года полностью загрузить украинские реакторы топливом российского производства и приведет к тому, что топливо американской Westinghouse в Украине станет практически невостребованным. Договор будет подписан при условии, если Россия согласится на участие Украины в работе центра по обогащению урана в Ангарске и окажет технологическую помощь в строительстве завода по обогащению урана…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1162977

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Также «Коммерсантъ «Украина» в материале «Промышленность погружается в тень» пишет о том, что экономический кризис спровоцировал уход бизнеса в тень, поэтому уровень теневой экономики в 2008 году вырос до максимума с 2001 года – 31,1% ВВП, по данным Минэкономики. На фоне снижения теневых операций в секторе операций с недвижимостью и финансовых услугах рост тени зафиксирован в реальном производстве. Эксперты ожидают, что в 2009 году рост размера теневой экономики продолжится…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1162988

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Издание «Экономические известия» в материале «Инвесторы не верят государству» пишет о том, что дефолт казахстанского «БТА Банка» по внешним долгам приведет к росту недоверия со стороны иностранных банковских групп к местным банкам по всему СНГ. Следствием может стать полная остановка межбанковского кредитования и нежелание зарубежных групп инвестировать в банки, рекапитализированные государством…

http://www.eizvestia.com/world/full/4178985

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Также «Экономические известия» в статье «Мексика подсунула свинью» пишут о том, что новая эпидемия – т.н. свиной грипп - вынуждает международное сообщество защищаться друг от друга экономическими барьерами и, возможно, приведет к введению мирового карантина…

http://www.eizvestia.com/world/full/4178965

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Газета «Сегодня» публикует материал «Кризис. Меняем рыбу на чеснок и соль», в котором подаются советы специалистов украинцам, как сэкономить на продуктах…

http://www.segodnya.ua/news/14048316.html

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«Газета по-киевски» в материале «А у Тимошенко кризис закончился» пишет - похоже, финансово-экономический кризис в Украине так негативно сказывается на рейтинге Юлии Владимировны, что она решила его отменить, заявив, будто до конца 2009 года его преодолеют…

http://mycityua.com/articles/country/2009/04/28/095235.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Вспомнил о сделке» пишето о том, что

вслед за ТНК-BP и «Газпром нефтью» в схватку за Sibir Energy включился вице-президент Московской нефтегазовой компании (МНГК) Руслан Байсаров. Он хочет отсудить у Шалвы Чигиринского принадлежащие тому акции Sibir Energy…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/28/193326

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Издание «Известия» публикует материал «Кризис ипотеке друг», в котором пишет, что кризис, как известно, не слишком располагает к кредитам. Так, спрос на потребительские займы в некоторых банках России сократился в разы. Но, как выяснилось, кризисные страсти не только не снизили интерес к ипотеке. Наоборот, только распалили. К таким выводам пришли специалисты Russian Realty Research, опросив население…

http://www.izvestia.ru/economic/article3127907/

(УНИАН)