Украина и Израиль вышли на финишную прямую в переговорах о зоне свободной торговли

Украина и Израиль вышли на финишную прямую в переговорах о создании зоны свободной торговли, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины со ссылкой на слова торгового представителя Натальи Микольской.

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«Израиль является рынком в фокусе, что предусмотрено экспортной стратегией Украины. В течение переговорного процесса мы приложили значительные усилия для ускорения заключения соглашения о свободной торговле с целью углубления экономических отношений с этой страной. Мы провели интенсивный раунд с израильской стороной, в ходе которого были обработаны важнейшие вопросы, связанные с либерализацией рынков товаров, и согласованы соответствующие положения проекта текста соглашения», - сообщила Микольская после завершения переговоров.

По словам торгпреда, соглашение с Израилем должно создавать новые возможности для украинских экспортеров. Именно поэтому Украина ставит целью обеспечить беспошлинный доступ для товаров, составляющих экспортный потенциал и являющихся конкурентными на израильском рынке. В частности, отметила она, учитывая будущее присоединение Украины к региональной конвенции ПанЕвроМед, членом которой является Израиль, украинские изделия станут частью глобальных цепочек добавленной стоимости.

В министерстве сообщили, что на прошедшем раунде переговоров стороны достигли предварительной договоренности по уровню либерализации рынков промышленных товаров.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина заинтересована завершить переговорный процесс по Соглашению о создании зоны свободной торговли с Израилем до конца 2017 года.

По данным Минэкономразвития Украины, основными статьями украинского экспорта в Израиль являются зерновые культуры – 44,1%, черные металлы – 26,4%, продукция пищевой промышленности – 9,8%. Основные статьи импорта из Израиля в Украину – продукция нефтехимии (41,4%), химическая продукция (17,4%), пластмассы и полимерные материалы (7,1%).