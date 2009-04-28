Завтра в Украине тепло и сухо
13:22, 28 апреля 2009Разное
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В Киеве – 24-26 тепла
Завтра в Украине сохранится сухая теплая погода.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 29 апреля небольшая облачность, без осадков; только днем в Крыму и Приазовье переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, в горах 0-5° тепла; днем 21-26°, в Крыму и Приазовье 15-20°, Карпатах 10-15°.
В Киевской области завтра небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 21-26°.
В столице температура ночью около 10° тепла, днем 24-26°.
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