ГЛАВНОЕ на 28 апреля (день)

Хроника дня

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Ющенко просит Кабмин создать межведомственную комиссию по предотвращению занесению свиного гриппа

Президента Украины Виктор ЮЩЕНКО просит правительство оперативно образовать межведомственную комиссию во главе вице-премьер-министром Украины с целью предотвращения занесения в Украину свиного гриппа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как отмечается в документе, учитывая неблагоприятную ситуацию в мире с распространением заболеваемости свиным гриппом, в настоящее время чрезвычайно актуальными являются определение и реализация действенных мер, направленных на предотвращение занесения и распространения на территории Украины данного заболевания.

«В связи с этим прошу Вас оперативно образовать решением правительства соответствующую межведомственную комиссию во главе с вице-премьер-министром Украины для обеспечения проведения скоординированных профилактических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, осуществления эффективной информационно-образовательной работы и т. п.», – отмечается в письме главы государства.

В то же время Президент отмечает, что с целью организации постоянного мониторинга за распространением вирусов гриппа, в том числе свиного, а также для обеспечения деятельности вирусологических лабораторий государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины правительство должно предпринять все возможные меры для выделения из государственного бюджета Украины 50 млн. грн. для обустройства и возможности полноценного функционирования государственного учреждения «Украинский центр гриппа и острых респираторных инфекций» Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила правительству срочно предпринять необходимые меры для предотвращения распространения свиного гриппа в Украине.

Для организации работы в этом направлении Ю.ТИМОШЕНКО распорядилась создать специальную комиссию во главе с главным санитарным врачом Украины Александром БИЛОВОЛОМ.

Сегодня провести внеочередное заседание Кабинета министров, на котором будет решен вопрос о выделении из резервного фонда госбюджета средств для организации профилактической работы по предупреждению попадания вируса свиного гриппа в Украину.

ТЭК

Тимошенко обязала местные власти погаcить долги за газ за три дня

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обязала местные власти в трехдневный срок обеспечить погашение долгов за газ предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые на сегодняшний день составляют 4,9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании с руководителями органов местного самоуправления, посвященном этому вопросу.

Она подчеркнула, что неплатежи предприятий ТКЭ осложняют расчеты НАК «Нафтогаз Украины» за газ c Россией.

Премьер напомнила, что долги за газ в Украине сейчас составляют 4,9 млрд. гривен, и эта сумма равна стоимости газа, который потребляет вся Украина за два месяца.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что наибольшие долги за газ имеют предприятия ТКЭ Донецка – 357 млн. грн., Кривого Рога – 282 млн., Одессы – 186 млн., Запорожья 181 млн., а также Днепропетровска, Симферополя и Луганской области. Премьер отметила, что Киев благодаря предложенной правительством модели расчета, сократил долги за газ на 1,2 млрд. грн. Вместе с тем, "Киевэнерго" на сегодня имеет долг 386 млн. грн.

Ю.ТИМОШЕНКО предложила мэрам для расчетов за газ модель, которая была использована в столице. Суть ее в том, что местная власть определяет банк, который предоставит местной администрации специальные кредиты, а администрация после решения местного совета имеет право предоставить коммерческому банку вексель. "Дальше этими кредитными ресурсами необходимо рассчитаться предприятиям ТКЭ за полученный природный газ. Безусловно, при поддержке правительства между коммерческим банком и Национальным банком по обеспечению ликвидности также будут установлены специальные отношения», - сказала премьер-министр. Она признала, что это довольно сложная работа, но местным властям ее необходимо выполнить за три оставшиеся апрельские дня.

Координатором процесса премьер назначила руководителя группы своих советников Виталия ГАЙДУКА, а также заместителей главы НАК «Нафтогаза Украины» Игоря ДИДЕНКО и Юрия КОЛБУШКИНА и заместителя министра финансов Анатолия МЯРКОВСКОГО.

Газ для Украины во II квартале будет стоить 270,95 долл.

Цена на газ, закупаемый НАК “Нафтогаз Украины” у “Газпрома”, во втором квартале 2009 года составит 270,95 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель главы НАК “Нафтогаз” Игорь ДИДЕНКО.

Ранее "Нафтогаз" сообщал, что цена газа на второй квартал составит для Украины 270-271 доллар.

Он также спрогнозировал, что в апреле Украина закупит 2,3 млрд. кубометров газа.

«Нафтогаз» закупит в апреле около 1 млрд. куб. м российского газа

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в апреле импортировать около 1 млрд. куб. м российского газа.

Каск передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сегодня журналистам в Киеве.

«Объем будет аналогичен марту месяцу - т.е. около 1 миллиарда кубометров», - сказал он.

Как сообщалось, по итогам первого крвартала 2009 года потребление импортного газа Украиной держалось на уровне немногим более 50% законтрактованных объемов. Планка take or pay (”бери или плати”) в контракте “Газпрома” с “Нафтогазом Украины” зафиксирована на уровне 80% (такой объем поставок потребитель должен оплатить независимо от возможности его использовать).

В частности, на январь “Нафтогаз Украины” законтрактовал 1 млрд. куб. м газа, но отобрал лишь 549 млн. куб. м, в феврале — около 1,1 млрд. куб. м из планировавшихся 2 млрд. куб. м. В марте также около 1 млрд. куб. м.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

«Укрэнерго» намерено привлечь у ЕБРР 350 млн евро

Системный оператор магистральный сетей НЭК «Укрэнерго» планирует привлечь у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка 350 млн. евро на реализацию первого этапа строительства линии электропередачи 750 кВ «Запорожская АЭС – подстанция Каховская».

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ.

По его словам, переговоры о привлечении кредита планируется начать в текущем году. А реализация проекта, разработанного государственным проектным институтом «Укрэнергомережпроект», рассчитана на 2009-2012 гг.

По словам Ф. ДИ, в случае позитивного решения международных финансовых организаций по выделению кредита, генеральный подрядчик строительства линии будет определен на международном тендере. К реализации проекта планируется привлекать также украинские строительно-монтажные компании.

Финансы

НБУ избавляется от облигаций правительства США Национальный банк Украины (НБУ) в 2008 году в своих активах сократил долю облигаций правительства США и увеличил долю бумаг правительства Великобритании и других стран ЕС.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины за 2008 год, обнародованном на сайте НБУ.

По данным отчета, на конец 2008 года 4% (2007 год – 0%) общей суммы активов Нацбанка составляли средства, размещенные в Federal Reserve Bank of New York, 3% (2007 год – 2%) - депозиты, размещенные в BNP Paribas, 9% (2007 год – 14%)- купонные облигации правительства США, 20% (2007 год – 16%) - купонные облигации правительства Великобритании и других стран ЕС и 18% (2007 год – 1%)- это кредиты Украинским банкам и другим заемщикам.

По состоянию на 31 декабря 2008 года объем долговых ценных бумаг в портфеле Нацбанка, которые учитываются по справедливой стоимости с признанием результатов переоценки, составил: купонных облигаций правительства США - 3,514 млрд. долл. (на 31 декабря 2007 года – 4,879 млрд. долл.); купонных облигаций правительства Великобритании – 1,357 млрд. фунтов (на 31 декабря 2007 года – 1,235 млрд. фунтов). Объем облигаций других стран ЕС составил 4,231 млрд. евро (31 декабря 2007 года – 2,269 млрд. евро) и 100 млн. долл.; облигаций других эмитентов – 2,313 млрд. долл., 0,436 млрд. фунтов и 0,498 млрд. евро.

«По состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года все средства и депозиты в иностранной валюте являются не просроченными, не обесцененными и не обеспечиваются залогом», - говорится в отчете.

В целом за 2008 год международные резервы НБУ уменьшились с 32,5 млрд. долл. США на 31 декабря 2007 года до 31,5 млрд. долл. США на 31 декабря 2008 года (с учетом транша кредита Международного валютного фонда в сумме 4,5 млрд. долл.).

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,02 грн., продают – по 8,08 грн. По сравнению с 27 апреля курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,04 грн., по продаже – 8,049-8,09 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,42 грн., курс покупки уменьшился на 0,5%, по сравнению с 27 апреля, продают по 10,64 грн. - на 0,7% дешевле. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,55 грн., по продаже – в пределах 10,52-10,75 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня увеличился на 0,6%, по сравнению с 27 апреля, и составляет в среднем 0,2243 грн., продажи – уменьшился на 0,7% – до 0,2444 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,237 грн., по продаже – 0,24-0,26 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,03 грн., продают – по 8,07 грн. (курсы почти не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,43 грн., на 0,6% дешевле, чем 27 апреля, продажи – 10,61 грн., на 0,9% дешевле.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 0,4%, по сравнению с 27 апреля, и составляет 0,2231 грн., курс продажи – понизился на 1,5% - до 0,2457 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 28 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,106250, к российскому рублю – 0,23061.

Рынки

Ставки акцизного сбора на алкогольные напитки повышаются

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины № 1202-VI "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора".

Текст Закона опубликован на официальном сайте Президента.

Данными изменениями повышаются ставки акцизного сбора на вина игристые и вина газированные с 1,6 до 2,5 грн. за 1 л или в 1,5 раза со второго полугодия 2009 года. Акциз на другие перебродившие напитки (сидр, перри (грушевый напиток), напиток медовый), смеси из перебродивших напитков повышен на 25% - с 27 грн. до 34 грн. за 1 л 100-процентного спирта.

Кроме того, документом повышены ставки на тяжелые дистилляты на 50% (с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45, 50, 65 евро соответственно за 1000 кг ) с 1 ноября 2009 года.

Также изменения предусматривают ежегодное, начиная с 2010 года, проведение индексации ставок акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен за прошедшие 12 месяцев.

Кабинет Министров Украины не позже 1 августа должен публиковать ставки акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки, определенные с учетом индекса потребительских цен. По результатам индексации ставки акцизного сбора подлежат округлению до двух знаков после запятой, отмечается в документе.

В Украине запущена информсистема учета мобильных телефонов

Борьба с контрабандой мобильных телефонов вышла на новый интеллектуальный уровень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на презентации информационной системы учета мобильных телефонов на территории Украины первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что «это не очередное открытие государственного объекта». «Фактически мы переводим борьбу с контрабандой на новый интеллектуальный уровень», - сказал вице-премьер.

По данным А.ТУРЧИНОВА, сегодня одной из главных проблем является контрабанда мобильных телефонов в Украину. 80% телефонов ввозится нелегально. Однако, по его словам, не только проблема контрабанды является важной для мобильного рынка, защита от контрабанды - это одна из мер, которая позволит повысить поступления в бюджет.

Кроме того, запуск системы, по его словам, приведет к тому, что «полностью исчезнет мотивация к воровству мобильных телефонов».

А.ТУРЧИНОВ отметил, что ввод в действие системы позволит защитить украинского потребителя от некачественной и контрафактной продукции.

Система включается в работу не сразу, «мы сделали переходный период в течение двух месяцев, чтобы реализаторам можно было продать уже ввезенные телефоны», сообщил А.ТУРЧИНОВ

В то же время, по его словам, когда закончится переходный период, реализовать незаконно ввезенные телефоны в Украине будет нельзя.

В информационной системе учета мобильных телефонов будет три реестра, сообщил заместитель начальника украинского государственного центра радиочастот Владимир КИРИЧЕНКО.

Это - белый список, черный список и серый.

В белый список занесены реестры кода мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года, или легально ввезенные в Украину.

В черный список занесены номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как ворованные. «Ни один телефон из этого списка не будет обслуживаться ни одним оператором», - подчеркнул В.КИРИЧЕНКО.

В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы не в белом, ни в черном списках. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список.

В.КИРИЧЕНКО сообщил, что до 30 мая реализатор имеет право подать в украинский государственный центр радиочастот заявление о внесении кодов мобильных телефонов, которые остались у них в реализации до внесения в базу данных. Операторы мобильной связи обязаны подать коды мобильных телефонов, подключенных к их сети, до 30 сентября 2009 года.

В.КИРИЧЕНКО отметил, что с 15 апреля система введена в эксплуатацию в тестовом режиме, промышленная эксплуатация планируется с 30 июня. С этой даты все продавцы должны предоставить покупателям возможность проверить наличие в базе данных кода телефона, который ими покупается. Эта проверка может быть проведена с помощью СМС-сообщений или Интернета.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины зарегистрировало решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1339 от 05.02.2009 года «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств», которое вступает в силу с 28 марта 2009 года.

Новым порядком не разрешается реализация мобильных телефонов, которые авторизованно поставляются в Украину, без наличия защитного знака (наносится на телефон производителем) и регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных.

Такую обобщенную базу данных будет вести государственное предприятие „Украинский государственный центр радиочастот” (УГЦР).

В каждом пункте реализации должна быть обеспечена возможность проверки при покупателе наличия в обобщенной базе данных кода ІМЕІ телефона/терминала, который приобретается.

Поступления в Госбюджет от ввоза мобильных телефонов могут составить 600-700 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на презентации информационной системы учета мобильных телефонов на территории Украины председатель Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Сергей КОЛОБОВ.

«По нашим расчетам, до конца 2009 года поступления в бюджет составят 600-700 млн. грн.», - сообщил он.

С.КОЛОБОВ отметил, что введение нового порядка ввоза мобильных телефонов, которое вступило в силу с 28 марта, и положения об их реализации сегодня уже привело к тому, что за последний месяц (с 28 марта) в бюджет поступило больше денег от ввоза мобильных телефонов, чем за три месяца текущего года (до 28 марта).

Председатель Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО сообщил, что по оценкам таможни в 2008 году в Украину легально было ввезено 671 тыс. телефонов. В тоже время, по его словам, по оценкам экспертов рынка всего в Украину в 2008 году было ввезено порядка 8 млн. телефонов.

Он также отметил со ссылкой на экспертов, что в 2009 году в Украину будет ввезено 4 млн. мобильных телефонов. «Мы получим серьезные ресурсные поступления в Госбюджет», - сказал он. Сумму ожидаемых поступлений в бюджет А.МАКАРЕНКО не назвал, отметив, что ее можно легко посчитать, учитывая среднюю стоимость телефона в размере 100-150 долл. и ставку НДС, которая составляет 20% от стоимости ввезенного телефона. При этом, по его словам, таможенный сбор с импортных мобильных телефонов не взимается.

Столица

Горячее водоснабжение возобновлено в 4-х районах Киева

АК «Киевэнерго» возобновило подачу горячей воды потребителям Подольского, Святошинского, Шевченковского, Оболонского административных районов Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Гарячее водоснабжение было восстановлено после того, как в понедельник, 27 апреля ОАО «Киевгаз» возобновил подачу газа на станцию теплоснабжения СТ-2 и на районную котельную «Нивки».

Как сообщал УНИАН, утром 27 апреля ОАО «Киевгаз» прекратило подачу газа на РК «Нивки» и СТ-2, в связи с чем были отключены котлы для подогрева горячей воды. В результате без горячей воды остались 372 потребителя от РК «Нивы», в том числе, 302 жилых дома, 5 больниц, 19 детсадов, 13 средних школ и 33 ведомства, а также 898 потребителей от СТ-2, в том числе, 580 жилых домов, 29 медучреждений, 31 детсад, 27 школ и 231 ведомство.

Долг «Киевэнерго» перед «Киевгазом» в настоящее время составляет 487 млн. грн. При этом, долг городского бюджета перед энергокомпанией, из-за которого «Киевэнерго» не может расплатиться за топливо, составляет 992 млн. грн.

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