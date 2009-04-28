Минздрав гарантирует противодействие свиному гриппу

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявляет, что государство сможет гарантировать противодействие свиному гриппу и призывает не создавать панику. Об этом министр заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.КНЯЗЕВИЧА, Украина имеет соответствующий препарат для лечения этой болезни. «Он изучен и доказан в лабораториях, в том числе Мексика и США…", - сообщил руководитель Минздрава, однако отказался назвать его: "Если я вам заявлю об этом препарате, он будет тут же раскуплен… На этом заработают бизнес и остальные. Я вам как ответственный человек заявляю - мы имеем препарат. О вакцине речь не идет еще. Есть противовирусные препараты, которыми можно оказывать помощь».

По его словам, в настоящее время Украина ограничила поездки граждан в страны, где зафиксирована вспышка свиного гриппа, и соответствующие работники будут внимательно мониторить здоровье всех людей. Кроме того, есть указания во все аэропорты, таможенные переходы и т.д. «Государство уже работает в режиме очень жестко. Я думаю, что мы сможем гражданам гарантировать противодействие», - заметил В.КНЯЗЕВИЧ.

При этом он добавил, что сотрудники Минздрава будут обследовать тех граждан, которые возвращаются из Мексики, поскольку очень важно выявить тех людей, кто был в последнее время в опасных на этот счет странах, потому что инкубационный период болезни - до недели.

В.КНЯЗЕВИЧ также напомнил, что Минздрав просит Президента и премьер-министра предоставить 50 млн. грн. для создания лабораторной базы по противодействию свиному гриппу.

Вместе с тем руководитель Минздрава отметил, что ситуация со свиным гриппом «является непонятной еще для нас. Мы ориентируемся только на Всемирную организацию здравоохранения и каждый день получаем оттуда информацию». «Мы будем работать в спокойном режиме, нам главное - не создавать ажиотаж и панику», - отметил В.КНЯЗЕВИЧ.