В Будапеште подписаны украинско-венгерские документы

В рамках официального визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Венгрию в присутствии глав двух государств – Виктора ЮЩЕНКО и Ласло ШОЙОМА - состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, подписано Соглашение между Министерством аграрной политики Украины и Министерством сельского хозяйства и развития регионов Венгрии о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Согласно договору, соответствующие подразделения министерств обеих стран, в обязанности которых входят рассмотрение конкретных проектов, программ совместной деятельности и выполнения совместных мероприятий по сотрудничеству, будут осуществлять работу по внешнеэкономическому сотрудничеству по таким направлениям: растениеводство, семеноводство; охрана прав на сорта растений; животноводство, улучшение племенного поголовья животных, а также создание благоприятных условий для селекционной работы в животноводстве; пищевая и перерабатывающая промышленность; биотопливо и биоэнергетика; создание эффективных рыночных структур; торговля сельскохозяйственной и пищевой продукцией на взаимовыгодной основе; сельскохозяйственные исследования, образование, учеба и повышение квалификации профильных специалистов.

С украинской стороны План консультаций подписал министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК, с венгерской - министр сельского хозяйства и развития регионов Венгрии Й.ГРАФ.

Также подписан План консультаций между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел Венгерской Республики на 2009-2010 годы.

Цель проведения консультаций – обмен мнениями по ключевым вопросам международного сотрудничества и углубления взаимодействия в сферах европейской и евроатлантической интеграции.

План консультаций, который подписывается в развитие предыдущего на 2008 год, рассчитан на два года и предусматривает проведение встреч как на уровне заместителей министра/государственных секретарей, так и на уровне директоров/генеральных директоров департаментов.

С украинской стороны План консультаций подписал и.о. первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО, с венгерской - Государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии В.САБО.