Богатырёва отбыла с двухдневным визитом в Польшу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА отбыла с двухдневным рабочим визитом в Республику Польша.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, целью визита является обсуждение с руководством польского государства широкого круга актуальных аспектов двустороннего сотрудничества в сферах политики, безопасности и других, состояния региональной безопасности и важных международных вопросов.

Сегодня Р.БОГАТЫРЁВА встретится с Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ.

На второй день визита в Польшу предусмотрены встречи секретаря СНБО Украины с министром иностранных дел Республики Польша Радославом СИКОРСКИМ и министром национальной обороны Польши Богданом КЛИХОМ.

Запланированы также переговоры Р.БОГАТЫРЁВОЙ с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Александером ЩИГЛО. Ожидается, что по результатам переговоров стороны подпишут Заключительное коммюнике.

Во время пребывания в Варшаве секретарь СНБО Украины даст интервью ряду ведущих польских печатных изданий.