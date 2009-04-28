ПР требует 12 мая рассмотреть в ВР изменения в Госбюджет

Член парламентской фракции Партии регионов, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ заявляет, что пленарное заседание очередной сессии Верховной Рады 12 мая должно начаться с рассмотрения изменений в Государственный бюджет текущего года и антикризисной программы правительства.

«Любая другая повестка дня работы парламента, по сути, бессмысленна», - подчеркивается в переданном УНИАН пресс-службой Н.АЗАРОВА заявления народного депутата.

По его словам, Партия регионов – крупнейшая в стране. «Она объединяет в своем составе очень большое число как простых тружеников, так и промышленников, предпринимателей, и как никакая другая политическая сила заинтересована в скорейшем выходе нашей страны из кризиса, в скорейшем обретении нашими людьми ясной перспективы и уверенности в том, что страна движется в верном направлении», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По его информации, «операционный дефицит ресурсов бюджета – более 55 млрд. грн. Дефицит единого казначейского счета (с учетом внутрисистемных расчетов) – более 10 млрд. грн. Задолженность Пенсионного фонда перед бюджетом – уже более 12 млрд.».

«В апреле правительство запланировало одолжить почти всю годовую сумму государственных заимствований – 12,2 млрд. грн. - из разрешенных законом о бюджете 14,5 млрд. А что будет во втором полугодии?», - спросил Н.АЗАРОВ, добавив, что «за первые четыре месяца текущего года правительство планирует профинансировать по бюджетной росписи только 55,8 млрд. грн., что составляет до 20% годовой росписи, хотя требуется треть годовой суммы».

Он раскритиковал действия правительства с начала финансово-экономического кризиса. По словам А.АЗАРОВА, власть безрезультатно потратила 4,5 млрд. долларов, «выпрошенных у Международного валютного фонда», безрезультатно выдала банкам в виде «рефинансирования» 190 млрд. грн., и «под диктовку МВФ приняла «драконовские условия» для получения еще 2,5 млрд. долларов».

По мнению политика, «если антикризисная программа, как утверждает ТИМОШЕНКО, заключается в выполнении требований МВФ, то зачем нам правительство вообще? Достаточно Координационного комитета по выполнению программы Международного валютного фонда…»

Н.АЗАРОВ убежден, что далее ни на день невозможно оттягивать с принятием национальной антикризисной программы, которая дала бы обоснованные, ясные законодательные ориентиры экономике и социальной сфере, и принятием изменений в бюджет, которые определят ресурсы для выполнения программы.

По мнению народного депутата, Верховная Рада обязана добиться от правительства ответа, если ли у него антикризисная программа.

«Если парламент не способен добиться таких очевидных вещей в интересах избирателей, то он никому не нужен, - заявил Н.АЗАРОВ. – Такому парламенту лучше всего самораспуститься, честно дав возможность через выборы придти к власти силам, способным взять на себя ответственность за вывод страны из кризиса, сформировать дееспособное правительство народного доверия».