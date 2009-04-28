АНОНС на 29 апреля 2009 г.

- В Москве состоится IV заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Украинскую правительственную делегацию возглавит Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, российскую - Глава Правительства Российской Федерации Владимир Путин. Планируется рассмотреть состояние реализации приоритетных вопросов деятельности Подкомиссий Комитета, утвержденных протоколом ІІІ заседания Комитета, которое состоялось в Киеве в апреле 2008 года. Также будут обсуждены пути активации торгово-экономического сотрудничества в контексте мероприятий по преодолению финансово-экономического кризиса, сотрудничество в сферах промышленной политики и транспорта, в авиационной и ракетно-космической отраслях, сельском хозяйстве. Особенное внимание будет уделено взаимодействию сторон в энергетической сфере.Во время заседания также планируется подписать ряд двусторонних документов.

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- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса Богатырёва находится с двухдневным рабочим визитом в Республику Польша. Сегодня, в частности, предусмотрены встречи секретаря СНБО Украины с министром иностранных дел Республики Польша Радославом Сикорским и министром национальной обороны Польши Богданом Клихом. Запланированы также переговоры Р.БОГАТЫРЁВОЙ с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Александером ЩИГЛО. Ожидается, что по результатам переговоров стороны подпишут Заключительное коммюнике. Во время пребывания в Варшаве секретарь СНБО Украины даст интервью ряду ведущих польских печатных изданий.

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- Конституционный Суд Украины в форме устного слушания начнет рассмотрение дела по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Постановления Верховной Рады Украины «О назначении очередных выборов Президента Украины» и части первой статьи 17 Закона Украины «О выборах Президента Украины». Судья-докладчик по делу - Иван Домбровский (ул.. Жилянская,14).

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11-00 - Круглый стол на тему: «Кто и как использует субвенции из государственного бюджета? Результаты мониторинга». Организаторы - ТМО «Нівроку», Национальная коалиция общественных организаций по мониторингу использования государственных субвенций на местном уровне (гостиница «Джинтама», ул Трехсвятительская, 9).

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12-00 - В Пресс-центре Службы безопасности Украины состоится брифинг об отдельных результатах деятельности Службы (ул. Владимирская, 35)

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12-00 - Пресс-конференция АУБ на тему: “Итоги деятельности коммерческих банков Украины за І-й квартал 2009 года”. Участники: Станислав Аржевитин, председатель Совета АУБ, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности; Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков (АУБ, ул. Марины Расковой, 15, зал

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13-00 - В пресс-центре “РБК-Украина” состоится Web-конференция на тему: "Туристический рынок. Отдых в Украине: преимущества и недостатки". Ситуацию прокомментирует первый заместитель председателя Государственной службы туризма и курортов Украины Ольга Соколова (ул.. Грушевского, 10).

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Дороги по-украински: без дорожной разметки?”. Речь пойдет о ситуации, сложившейся вокруг непогашения долгов облавтодорами перед компанией «Колор С.І.М.» - единственной компанией в Украине, которая производит материалы для дорожной разметки и ее наносит. Руководство и представители коллектива компании расскажут о своих дальнейших действиях и обнародуют открытое письмо ко всем ветвям власти. Участники: инвестор-совладелец компании “Колор С.І.М” Милович Йово, директор компании “Колор С.І.М” Зоя Иващук, юрисконсульт компании “Колор С.І.М” Роман Федчук (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-00 - Состоится заседание круглого стола, во время которого будет презентован отчет “Экономика налогообложения табачных изделий в Украине”, подготовленный ведущими экспертами мира. Отчет презентует отчет один из его авторов, доктор Анна Росс (Американское противораковое сообщество, Атланта, штат Джорджия, США) (представительство Всемирного Банка в Украине, Днепровский спуск, 1)