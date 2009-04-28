ГЛАВНОЕ на 28 апреля

Хроника дня *** Кабмин выделил 50 млн. грн. на борьбу со свиным гриппом; KfW поддержал украинские банки, кредитующие малый и средний бизнес, 30 млн. евро; Кабмин постановил переоформлять задолженность предприятий ТКЭ за газ простыми векселями; АМК оштрафовал 3-х топливных авиазаправщиков и аэропорт "Борисполь" за завышение цен на керосин и нарушения в заправочном сервисе.

АПК: Кабмин выделил 50 млн. грн. на борьбу со свиным гриппом Правительство выделило 50 млн. грн. на борьбу со свиным гриппомпринятие мер по недопущению распространения свиного гриппа на Украине, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Правительство выделило 50 миллионов гривен для проведения первоочередных мер по недопущению занесения и распространения на территории Украины свиного гриппа. Такое распоряжение принято правительством на заседании 28 апреля", - сообщает пресс-служба. Эти средства будут направлены, в частности, на закупку дезинфекционных средств и диагностических тест-систем.

Кроме того, Кабмин на своем заседании во вторник утвердил план мер по предотвращению возникновения среди населения заболевания на свиной грипп. План мер предусматривает необходимость усовершенствовать систему эпизоотического надзора за циркуляцией возбудителей гриппа и заболеваемостью гриппом. Правительство поручило ряду профильных министерств и ведомств укрепить материально-техническую базу вирусологических лабораторий Госсанэпидемслужбы и Госкомветмедицины. Согласно решению правительства, лаборатории должны быть оснащены надлежащим оборудованием.

Кроме того, правительство обязало Гостаможню внести изменения к форме таможенной декларации в части обязательного декларирования гражданами продукции животного и растительного происхождения, которую они ввозят на территорию Украины. Вводится также запрет на ввоз живых свиней и мясных продуктов из стран, где зарегистрированы случаи заболевания свиней на грипп. Согласно решению правительства, соответствующие службы должны срочно проверить состояние здоровья украинцев, которые находились в странах, где зафиксированы вспышки вируса свиного гриппа, а также отработать порядок пересечения украинской границы гражданами из стран, где зафиксированы вспышки эпидемии.

Кроме того, правительство утвердило состав специальной правительственной комиссии по вопросам предотвращения возникновения среди населения заболеваний свиным гриппом под руководством главного государственного санитарного врача Украины Александра Биловола. В комиссию вошли представители министерств, ведущие научные работники и эксперты.

Кстати: ВОЗ подтверждает 79 случаев заболевания людей свиным гриппом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально подтверждает 79 случаев заболевания людей свиным гриппом.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил временно исполняющий обязанности помощника гендиректора ВОЗ по вопросам безопасности в области здравоохранения и окружающей среды Кеджи ФУКУДА.

Представитель ВОЗ сообщил, что в семи случаях заболевшие скончались, все - в Мексике.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в СМИ появилась информация об эпидемии свиного гриппа в Мексике. На сегодня количество жертв свиного гриппа в Мексике достигло свыше 150 человек.

Кроме того, во многих странах мира госпитализируют больных с подозрением на свиной грипп.

Глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии". Сегодня ВОЗ повысила уровень вероятности пандемии вируса до четвертой степени.

Банки: KfW объявил о начале «Программы поддержки украинских банков» с финансированием в объеме 30 млн. евро Немецкий государственный банк развития KfW объявил о начале «Программы поддержки украинских банков», на которую выделяется финансирование в объеме 30 млн. евро.

Программа была презентована сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Основной целью программы является поддержка банков, деятельность которых сконцентрирована на малом и среднем бизнесе. По словам директора бюро KfW в Украине Кристана ДЬОРНЕРА, средства планируется предоставить 3-4 украинским банкам как для увеличения акционерного капитала, так и в виде субординированного кредита. Он не уточнил, каким именно банкам будет предоставлено финансирование, однако отметил, что окончательные решения по программе должны быть реализованы до 30 июня 2009 года.

К.ДЬОРНЕР заявил, что на сегодня объем предоставленного KfW финансирования украинским банкам составляет 120 млн. долл. На сегодня KfW сотрудничает с ПроКредит Банком, Мегабанком, Банком «Пивденный» и Укрэксимбанком.

Справка УНИАН. KfW - государственный банк, принадлежит Федеральному Правительству Германии (80%) и немецким Федеральным землям (20%). Является одним из крупнейших банков Германии (активы на 1 января 2008 г. - 376 млрд. евро).

«Проминвестбанк» закончил I квартал с убытком 220 млн. грн. против прибыли 148 млн. грн. в І квартале 2008 г. . ЗАО «Проминвестбанк» (ПИБ) закончило первый квартал 2009 года с убытком 220,047 млн. грн. против прибыли 148,354 млн. грн. по итогам первого квартала 2008 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в прессе.

Согласно предоставленной информации, активы банка за указанный период увеличились на 19% и на 1 апреля т.г. составили 32,662 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 4% – до 23,452 млрд. грн., обязательства выросли на 18% – до 28,534 млрд. грн. Собственный капитал банка увеличился на 27% – до 4,128 млрд. грн., в т.ч. уставный капитал увеличился в 6,5 раза – до 1,3 млрд. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Российский "Внешэкономбанк" владеет 75% + 3 акции ПИБа, Slav AG (как бенефициарный собственник) – 14,8%, семья МАТВИЕНКО – 5,2%, другие акционеры – 5%.

С 7 октября 2008 года по 17 марта 2009 года в банке работала временная администрация Нацбанка Украины.

Международное сотрудничество: В Будапеште подписаны украинско-венгерские документы

В рамках официального визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Венгрию в присутствии глав двух государств – Виктора ЮЩЕНКО и Ласло ШОЙОМА - состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, подписано Соглашение между Министерством аграрной политики Украины и Министерством сельского хозяйства и развития регионов Венгрии о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Согласно договору, соответствующие подразделения министерств обеих стран, в обязанности которых входят рассмотрение конкретных проектов, программ совместной деятельности и выполнения совместных мероприятий по сотрудничеству, будут осуществлять работу по внешнеэкономическому сотрудничеству по таким направлениям: растениеводство, семеноводство; охрана прав на сорта растений; животноводство, улучшение племенного поголовья животных, а также создание благоприятных условий для селекционной работы в животноводстве; пищевая и перерабатывающая промышленность; биотопливо и биоэнергетика; создание эффективных рыночных структур; торговля сельскохозяйственной и пищевой продукцией на взаимовыгодной основе; сельскохозяйственные исследования, образование, учеба и повышение квалификации профильных специалистов.

С украинской стороны План консультаций подписал министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК, с венгерской - министр сельского хозяйства и развития регионов Венгрии Й.ГРАФ.

Также подписан План консультаций между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел Венгерской Республики на 2009-2010 годы.

Цель проведения консультаций – обмен мнениями по ключевым вопросам международного сотрудничества и углубления взаимодействия в сферах европейской и евроатлантической интеграции.

План консультаций, который подписывается в развитие предыдущего на 2008 год, рассчитан на два года и предусматривает проведение встреч как на уровне заместителей министра/государственных секретарей, так и на уровне директоров/генеральных директоров департаментов.

С украинской стороны План консультаций подписал и.о. первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО, с венгерской - Государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии В.САБО.

Социальная политика: НФПУ объявил “черный список” предприятий Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) составил “черный список” предприятий, где нарушаются социальные права работников.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН руководитель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК, отметив, что на сегодня “наихудшим работодателем в Украине является государство”.

По словам М.ЯКИБЧУКА, на предприятиях государственной формы собственности “наблюдается самая большая задолженность по зарплате, массовые увольнения и принудительные отпуска”. В то же время он заявляет, что в Украине “нет ни одного на сегодняшний день олигарха, который бы не попал в “черный список”” предприятий, где нарушаются социальные права работников.

М.ЯКИБЧУК сообщил, что на протяжении апреля НФПУ проводил опрос среди профсоюзных активистов и работников крупнейших предприятий страны относительно ситуации с соблюдением социальных прав работников. Он отметил, что по результатам этого опроса составлен “черный список”, куда вошли свыше 300 предприятий, где “зафиксированы кричащие факты нарушений”. На пресс-конференции был предоставлен список из 12 предприятий, где на первом месте - коммунальное предприятие “Киевпасстранс” (г. Киев) (генеральный директор Н.ЛАМБУЦКИЙ). М.ЯКИБЧУК сообщил, что несмотря на повышение втрое тарифов, работникам этого предприятия на протяжении трех месяцев не выплачивается заработная плата, а общая задолженность составляет свыше 30 миллионов гривен, уволены около 30% работников, имеют место нарушения относительно режима труда.

ТЭК: Кабмин разработал механизм погашения задолженности предприятий ТКЭ за потребленный газ

Кабинет министров Украины разработал механизм погашения задолженности предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) за потребленный газ.

Соответствующее постановление КМУ (№392 от 22 апреля) опубликовано на Правительственном портале.

Согласно документу, Кабмин установил, что в 2009 году обязательства по кредитам, которые осуществляются Верховной Радой Автономной Республики Крым, городскими советами в установленном законодательством порядке в банках для обеспечения расходов специального фонда бюджета АРК, городских бюджетов на погашение задолженности, которая образовалась на 1 апреля 2009 г. с разницы в тарифах на тепловую энергию, которая производилась, транспортировалась и поставлялась населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам, которые утверждались или согласовывались соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления, и предоставление финансовой помощи субъектам ведения хозяйства, которые производят тепловую энергию, потребляемую населением, и их капитализацию, могут быть оформлены простыми векселями в случае направления полученных средств субъектами ведения хозяйства, производящими тепловую энергию, которая потребляется населением, для расчетов за потребленный природный газ, полученный от НАК “Нафтогаз Украины”.

Векселя выдаются на сумму средств в пределах задолженности субъектов ведения хозяйства за потребленный природный газ, которая сложилась по состоянию на 1 апреля 2009 г. и подтверждена соответствующими актами, со сроком погашения до трех лет. Отмеченные расчеты проводятся исключительно через счета, которые открываются участниками в органах Государственного казначейства.

Кроме того, Кабмин поручил НАК “Нафтогаз Украины” обеспечить направление средств, полученных в соответствии с данным постановлением, на уплату в общий фонд Государственного бюджета налога на добавленную стоимость во время осуществления таможенного оформления природного газа, ввезенного на таможенную территорию Украины в 2009 году.

В документе отмечается, что получение кредитов для обеспечения расходов, определенных данным постановлением, осуществляется без ограничений, установленных Министерством финансов, до полного погашения векселей, выданных согласно этому постановлению.

Вместе с тем, Кабмин поручил Государственному казначейству обеспечить открытие в своих органах отдельных счетов для зачисления заимствований и проведения расчетов участниками в соответствии с этим постановлением.

Также Кабмин поручил Министерству финансов во время подготовки проектов Государственного бюджета Украины на 2010-2012 гг. предусматривать, исходя из финансовых возможностей, источники финансовых ресурсов для проведения расчетов Верховной Радой Автономной Республики Крым и городскими советами по векселям, выданными согласно этому постановлению.

РФ и Болгария через 2 недели подпишут документы по "Южному потоку"

Россия и Болгария сегодня парафируют документы по газопроводу "Южный поток" и через две недели подпишут документ, сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости .

"Сегодня этот документ будет парафирован и в течение пары недель будет подписан. Никаких разногласий у России и Болгарии нет", - сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии. Он подтвердил, что ранее у "Газпрома" и его болгарских партнеров были разногласия по проекту. "Они носили чисто технический характер. Они были связаны с обязательствами обеих сторон по реализации будущих договоренностей", - пояснил премьер. По его словам, накануне в ходе переговоров с премьером Болгарии им удалось придти к решению этих вопросов. "Вчера нам удалось найти эти развязки", - сказал Путин. "Южный поток" - проект газопровода, который пройдёт по дну Чёрного моря из Новороссийска в болгарский порт Варну. Далее его две ветви пройдут через Балканский полуостров в Италию и Австрию.

"Южный поток" создаётся для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитёров, в частности от Украины и Турции. Проект планируется ввести в строй к 2013 году.

Транспорт: АМК возбудил дело против Минтранссвязи за бездействие относительно нарушений на рынке реализации авиатоплива в «Борисполе»

Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против Министерства транспорта и связи за бездействие относительно нарушений на рынке реализации авиатоплива в аэропорту «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил после заседания исполняющий обязанности главы комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, министерство должно предпринять ряд мер для наведения порядка в аэропорту «Борисполь». «Я считаю, что это стратегический государственный объект, который должен быть защищен государством. Таким образом, чтобы цены на авиабилеты не только снизились для нас, но и чтобы было обеспечено дальнейшее развитие аэропорта», - отметил он.

По мнению главы АМК, услуги в аэропорту должны быть доведены до европейского уровня ввиду того, что аэропорт является главными воздушными воротами Украины и в связи со скорым принятием Чемпионата по футболу Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал в целом на 230 млн. грн. три топливные компании, которые занимаются реализацией топлива в аэропорту “Борисполь”, за необоснованное завышение его стоимости. Об этом сообщил сегодня, 28 апреля, исполняющий обязанности главы АМК.

В частности, СП «Кребо» оштрафовано на 100 млн. грн., АО «Укртатнафта» - на 110 млн. грн. и ООО "ЛУК-Авиа Ойл» - на 20 млн. грн.

Как отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО, в ходе расследования комитет выявил, что на протяжении августа-декабря 2008 года, когда цены на авиатопливо в мире снизились на 45-50%, в «Борисполе» они снизились не более, чем на 26%.

При этом АМК установил, что эти три компании занимали монопольное положение на рынке реализации топлива в аэропорту, что позволяло им применять соответствующее ценовое поведение.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева, является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Он относится к аэропортам класса А и является многопрофильным предприятием, объединяющим работу более 30 различных служб.

Аэропорт принимает регулярные рейсы 42 иностранных и 12 украинских авиакомпаний, которые соединяют Киев с 12 городами Украины и 84 городами дальнего зарубежья.

АМК оштрафовал аэропорт «Борисполь» на 10 млн. грн. и компанию «Кребо» на 25 млн. грн. за завышение цен на услуги по заправке самолетов Антимонопольный комитет Украины (АМК) оштрафовал аэропорт «Борисполь» на 10 млн. грн. и компанию «Кребо» на 25 млн. грн. за установление завышенных цен на сервисные услуги по заправке самолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня после заседания в Антимонопольного комитета исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

В частности, аэропорт «Борисполь» оштрафован за нарушение конкурентного законодательства при предоставлении услуг по приему, разгрузке, перекачке авиатоплива, а также осуществлении контроля за его качеством в период 2007-2008 гг.

СП «Кребо» оштрафовано на 20 млн. грн. за нарушения антимонопольного законодательства при заправке самолетов и на 5 млн. грн. – за услуги по выдаче топлива с центральной станции в баки самолетов.

Как отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО, АМК установил, что на протяжении исследуемого периода «Борисполь» и «Кребо» занимали стопроцентное монопольное положение на рынке предоставления специализированных услуг на территории аэропорта, что давало возможность компаниям устанавливать экономически необоснованные цены.

По словам главы АМК, в частности, выяснилось, что в «Борисполе» стоимость услуг по заправке выше, чем в большинстве аэропортов Европы. Кроме того, стоимость услуг аэропорта превышает соответствующие цены в других аэропортах Украины.

«То есть, как указывают материалы дела, компания «Кребо» и аэропорт «Борисполь» устанавливали завышенные цены на отмеченные услуги, опираясь на объемы затрат, необходимость которых не обусловлена экономически обоснованными показателями. По выводам АМК, это является следствием злоупотребления компаниями своим монопольным положением», – отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Кроме того, на заседании комитета было поручено аэропорту «Борисполь» и компании «Кребо», а также ООО «Кребо-Интернешнл» привести свои договорные отношения по заправке воздушных суден в соответствие с законодательством об экономической конкуренции.

Также «Борисполю» поручено провести тендер относительно использования инфраструктуры аэропорта по заправке самолетов. В частности, отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО, в аэропорту была создана ситуация двойных договорных отношений с СП «Кребо».

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева, является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Он относится к аэропортам класса А и является многопрофильным предприятием, объединяющим работу более 30 различных служб.

Аэропорт принимает регулярные рейсы 42 иностранных и 12 украинских авиакомпаний, которые соединяют Киев с 12 городами Украины и 84 городами дальнего зарубежья.

Совместное предприятие "Кребо" занимается поставками авиатоплива.

11% СП "Кребо" владеет "Укртанафта", 78% акций принадлежит Movida International Holdings & Finance B.V (Нидерланлы).

СП "Кребо" закончило 2008 год с прибылью 20,4 млн. грн.

Социальная политика: Население ежегодно переплачивает 1 млрд. долл. вследствие необоснованно завышенных цен на лекарства – Генпрокуратура Население ежегодно переплачивает 1 млрд. долларов из-за необоснованно завышенных цен на лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве после завершения расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры сообщила заместитель генпрокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА.

По ее словам, Генеральная прокуратура обещает усилить контроль за работой Государственной инспекции по контролю за ценами, которая должна пресекать необоснованное повышение стоимости лекарств.

«Будем жестко контролировать Госинспекцию по ценам, и будем требовать, чтобы они делали проверки и привлекали к ответственности всех тех, кто нарушает ценовую политику в Украине», - сказала она.

Также Т.КОРНЯКОВА заметила, что по итогам сегодняшнего заседания коллегии Генпрокуратура направит в Министерство здравоохранения и Министерство финансов представления с требованиями устранить нарушения в контроле за ввозом лекарств в Украину.

Вместе с тем Т.КОРНЯКОВА заметила, что Генпрокуратура ожидает от Антимонопольного комитета завершения проверки 15 оптовых фирм, занимающихся ввозом в Украину лекарств.

Заместитель генпрокурора заметила, что 90% импортных лекарств не облагаются налогом, а на большинство ввезенных партий нет сертификатов происхождения.

IT: Выручка «Лаборатории Касперского» на рынке антивирусной и контентной фильтрации выросла на 115% - итоги работы в Украине в 2008 году Киев. 28 апреля. УНИАН. Выручка «Лаборатории Касперского», по итогам работы на украинском рынке антивирусной и контентной фильтрации в 2008 году, выросла на 115%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Лаборатория Касперского», при этом, 67% продаж антивирусных продуктов ведущего производителя систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, пришлись на бизнес-сегмент, 27% - на продажи в ритейле и 6% - на онлайн-продажи.

«Прошедший год стал для нас весьма успешным. Хорошие финансовые результаты достигнуты благодаря высокому качеству наших продуктов, а также качественной работе партнеров «Лаборатории Касперского». В планах на этот год – расширение региональной технической поддержки продуктов, улучшение взаимодействия с партнерским каналом, усиление маркетинговой активности, дальнейшее сотрудничество с государственными органами и корпоративным сектором», - заявил руководитель офиса «Лаборатории Касперского» в Киеве Андрей СЛОБОДЯНИК.

Напомним, что из киевского офиса «Лаборатория Касперского» осуществляет управление бизнесом не только в Украине, но и на территории Республики Беларусь и Молдовы. В целом в указанном регионе в 2008 году рост продаж антивирусного ПО «Лаборатории Касперского» по сравнению с предыдущим годом составил 105%.

Как сообщили в пресс-службе компании, со ссылкой на данные независимого аналитического агентства IDC, общий объем рынка в 2008 г составил 12,24 млн. долл., при этом на долю «Лаборатории Касперского» пришлось 47,4%.

Согласно анализу IDC, «Лаборатория Касперского» является лидером украинского рынка антивирусной и контентной фильтрации. Проанализировав рынок, IDC определила лидерство «Лаборатории Касперского» во всех сегментах: в сегменте SOHO (0-9 чел.) доля компании составила 62,7%, в сегменте SMB (10-499 чел.) – 48,8%, в сегменте Large Business (более 500 чел.) – 37,2% соответственно.

По данным пресс-службы, в минувшем году «Лаборатория Касперского» активно развивала отношения с партнерами в Украине, расширив региональную партнерскую сеть на 157 новых компаний. В ноябре 2008 г. состоялась 2-я по счету партнерская конференция, в которой приняли участие около 80 региональных партнеров компании - дистрибьюторы, реселлеры, системные интеграторы, а также розничные сети - более чем из 15 городов.

Также в 2008 году компания развивала сотрудничество с украинским государственным сектором, подписав стратегическое соглашение с Министерством образования и науки Украины.

«Цель совместной программы – осуществление поэтапной легализации антивирусного программного обеспечения в органах исполнительной власти Украины и постепенный переход на продукты «Лаборатории Касперского». Запланированная легализация должна быть осуществлена в полном объеме в период с 2008 по 2011 годы. В рамках трехлетнего соглашения Министерство образования и науки Украины намерено развивать плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с «Лабораторией Касперского», - сообщили УНИАН в пресс-службе.

В частности, госорганы исполнительной власти Украины закупят на специальных условиях около 40 тысяч лицензий Kaspersky Open Space Security.

По данным пресс-службы «Лаборатории Касперского», заказчиками защитных решений компании в 2008 году в Украине стали крупные коммерческие предприятия и государственные структуры, в их числе – Голден-Телеком (8000 лицензий), Ощадбанк Украины (10000 лицензий), Фонд государственного имущества Украины (2500 лицензий), сеть супермаркетов «Фуршет» группы «Ашан –Украина» (более 7500 лицензий), Государственный комитет статистики (2100 лицензий) и другие.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» (http://www.kaspersky.ru) — самый популярный в России и крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, спама и хакерских атак. Сегодня «Лаборатория Касперского» – это группа компаний с центральным офисом в Москве, пятью региональными дивизионами и десятками локальных представительств по всему миру. Компания входит в пятерку ведущих мировых производителей программных решений для обеспечения информационной безопасности. Продукты «Лаборатории Касперского» надежно защищают персональные компьютеры более 250 млн. пользователей во всем мире, сети любой сложности, а также мобильные устройства. Технологии «Лаборатории Касперского» используются в продуктах крупнейших мировых поставщиков различных программных и аппаратных решений.