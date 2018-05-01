Баланс недели: помощь пострадавшим под Винницей, прогнозы Нацбанка и подготовка к зиме

Уходящая неделя надолго запомнится украинцам чрезвычайной ситуацией в Винницкой области, где в десять часов вечера 26 сентября вблизи небольшого райцентра Калиновка, скорее всего из-за диверсии врагов нашей страны, произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов на одном из арсеналов Минобороны. По словам министра обороны Степана Полторака, здесь хранились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 68 тонн были готовы к применению.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали два человека.

Власти на произошедшее отреагировали мгновенно. В ночь на 27 сентября в Калиновку прибыл премьер-министр Владимир Гройсман, на месте был создан оперативный штаб, работали медики, пожарные, полицейские. Кроме того, сразу же было закрыто движение на автодороге государственного значения Могилев-Подольский-Житомир и железнодорожное сообщение на перегоне Сосонка-Калиновка. Также было отключено электро- и газоснабжение в близлежащих населенных пунктах, приостановлены занятия в дошкольных и образовательных учреждениях, расположенных в зоне возможного поражения. По решению Мининфраструктуры было закрыто воздушное пространство над Калиновкой в радиусе 50 км.

К ликвидации последствий были привлечены более 2 тысяч человек, в том числе более сотни саперов, 284 единицы техники, в том числе 2 самолета и 4 пожарных поезда. Более 30 тысяч человек были эвакуированы из населенных пунктов Винницкого и Калиновского районов.

Благодаря сплоченным действиям властей и военных специалистов уже 28 сентября к 3 часам дня территория вокруг военного склада была очищена от взрывоопасных предметов, а эвакуированным разрешили вернуться домой.

«Очень важная новость из Калиновки. В 15:00 завершена очистка от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи арсенала, из которых проводилась эвакуация местных жителей. Люди могут возвращаться!», - написал глава украинского правительства в Facebook.

В пятницу, 29 сентября, на территории военного склада еще наблюдались единичные взрывы боеприпасов, но, как утверждают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, они не несут угрозы возвратившемуся на место проживания населению. Подразделениями ГСЧС организована работа психологов с местными жителями, ведется разъяснительная работа с населением - как себя вести в случае выявления взрывоопасных предметов. Занятия в школах и садиках начнутся со 2 октября. Электро- и газоснабжение возобновлено.

В целях недопущения внештатных ситуаций воздушное пространство над Калиновкой будет закрыто до 2 октября, но радиус запрета полетов сокращен до 12 км с 50 км.

Кабинет министров уже выделил 100 миллионов гривен на ликвидацию последствий ЧП, в результате которого пострадали около 2 тысяч жилых домов, из которых 16 не подлежат восстановлению.

По факту происшествия на военном арсенале ведется следствие. Вся информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 Уголовного кодекса - диверсия.

Лаконичный Кабмин

События возле Калиновки внесли коррективы в повестку дня заседания правительства. В среду, 27 сентября оно длилось всего 40 минут, но этого хватило для принятия нескольких важных решений.

Так, Кабмин, помимо помощи пострадавшим в ЧП под Винницей, выделил 1,7 миллиарда гривен на реализацию порядка 1000 проектов развития в регионах, которые направлены на улучшение инфраструктуры.

«Это - тысяча проектов на территориях. Что это за проекты? Это детские сады, школы, стадионы, поликлиники, другие медицинские учреждения, дороги. Это более тысячи проектов и объектов, которые будут реализованы на местах», - сообщил глава правительства.

Также Кабинет министров направил 559 миллионов гривен на погашение задолженности по зарплатам перед медицинскими работниками, общий размер которой достигает 2,7 миллиарда гривен.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, в резерве ведомства на эти цели есть еще 1 миллиард гривен, для погашения оставшейся суммы министерство обратится к местным органам власти.

И если зарплатную проблему с медиками правительство решит, то в целом ситуация с задолженностью по заработной плате тревожная – хоть за август сумма обязательств государства сократилась на 41,3 миллиона гривен, но на сегодня она составляет 2,3 миллиарда гривен. Таким образом, вопросов перед правительством стоит еще много.

Ослабление гривни и рост экономики

На уходящей неделе Национальный банк поставил под сомнение свой инфляционный прогноз на текущий год. В пресс-службе регулятора сообщили, что рост потребительских цен в Украине по итогам 2017 года может оказаться выше запланированных 9,1%, что может вынудить Нацбанк применить более жесткую монетарную политику.

«Монетарная политика должна реагировать на изменение фундаментальных факторов. Поэтому мы будем внимательно следить, чтобы эти временные факторы не превратились в фундаментальные. Кроме того, могут реализоваться инфляционные риски в плоскости фискальной политики. Если в результате мы увидим высокие риски невозврата инфляции к целевым ориентирам, тогда будем реагировать на это жесткой монетарной политикой», - сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

По данным Государственной службы статистики, в Украине в августе относительно июля в стране зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, в то время как в годовом выражении инфляция ускорилась до 16,2%.

При этом Нацбанк отмечает продолжение роста национальной экономики.

«Экономика Украины смогла выдержать шок в виде разрыва торгово-транспортных связей на востоке страны и в первом полугодии 2017 года выросла на 2,4%», - отмечается в сообщении НБУ.

Кстати, Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.

Между тем, несмотря на рост экономики, национальная валюта продолжает ослабляться. На 29 сентября Нацбанк официально понизил курс гривни до 26,52 доллара (28 сентября – 26,47 доллара).

Заместитель главы НБУ Олег Чурий уверил, что это никак не связано со смещением графика получения Украиной очередного транша МВФ.

По его словам, на рынок оказывают давление ряд экономических и психологических факторов.

«Наблюдается рост объемов импорта на фоне оживления экономики. Кроме того, спекуляции в СМИ относительно ожидаемой осенью девальвации гривни влияют на настроения населения, что в сентябре уже увеличило объемы покупки иностранной валюты, несмотря на тенденции, которые наблюдались с начала года», - сказал он, подтвердив намерения регулятора продолжить постепенную валютную либерализацию.

Из хороших финансовых новостей уходящей недели - 26 сентября Украина успешно завершила размещение облигаций внешнего госзайма на 3 миллиарда долларов, в результате чего на счета Государственной казначейской службы поступили средства в объеме 1,32 миллиарда долларов.

Остающаяся часть средств, по сообщению Министерства финансов, была направлена на выкуп облигаций внешних госзаймов со сроками погашения в 2019 и 2020 годах на общую сумму 1,68 миллиарда долларов, чтобы снизить пиковую нагрузку на госбюджет по погашению внешних долгов.

Минфин напомнил, что средства, поступившие на счета Госказначейства, будут направлены на финансирование общего фонда госбюджета.

Выпуск евробондов Украины на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых стал первым в истории нашей страны с точки зрения срока заимствования и объема привлеченных средств. Кроме того, эта сделка снимает риск суверенного дефолта в 2019-2020 годах.

Министр финансов Александр Данилюк отметил, что выход нашей страны на международные рынки капитала был прописан в программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Бензиновая лихорадка

Уходящая неделя началась с негативной новости на рынке нефтепродуктов - розничная стоимость бензина и дизельного топлива во многих сетях АЗС к 25 сентября выросла в среднем на 30-60 коп. за литр. А 26 сентября топливо подорожало еще на 0,1-1,5 грн за литр. По данным консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, средние розничные цены на топливо выросли до отметок: А-92 - 25,08 грн/л, А-95 - 25,86 грн/л, А-95+ - 26,84 грн/л, ДТ- 23,14 грн/л и ДТ+ - 24,48 грн/л.

По словам аналитика компании UPECO Александра Сиренко, рост цен обусловлен увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, по ценовым индикаторам которого работает украинский рынок.

На уходящей неделе на подорожание бензина отреагировал Антимонопольный комитет, который заявил, что, вероятнее всего, стоимость топлива растет по иной причине – из-за антиконкурентных согласованных действиях операторов, о чем свидетельствует синхронное повышение розничных цен на бензин и дизтопливо. В связи с этим АМКУ приступил к исследованию ситуации на этом рынке.

В комитете сообщили, что направлены запросы в Фискальную службу для получения информации об объемах и стоимости нефтепродуктов, их наличии или отсутствии, а также о дефиците на рынке, в Минэкономразвития - об изменениях спроса и предложения на рынке топлива, в Минэнергоугля - о прогнозированных ценах на топливо и причинах их изменений.

Также направлен запрос компаниям, у которых самый высокий уровень цен, о предоставлении информации и объяснений причин повышения розничной стоимости топлива.

По уверению АМКУ, в случае обнаружения признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции будут приняты соответствующие меры.

Прощание с летом

После затяжного «бабьего лета» в Украину пришла настоящая осень - с резким снижением температуры воздуха. В правительстве уже заявили, что, судя по прогнозу погоды, не исключено, что отопительный сезон стартует раньше, чем планировалось, и активизировали подготовку к новому отопительному сезону.

«Речь идет о жилом секторе, подготовке паспортов к подключению тепла к домам, детским садам, школам, больницам, а также котельным, которые будут подавать тепло», - пояснил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По его словам, волноваться по этому поводу не стоит - состояние технической готовности страны к отопительному сезону составляет 97,6%.

Между тем, для столичных жителей есть причина для беспокойства - в энергогенерирующей компании «Киевэнерго» сообщили, что готовность к отопительному сезону в столице составляет лишь 52%.

«В зоне обслуживания «Киевэнерго» на сегодня только 52% жилых домов готовы к отопительному сезону. Это означает, что они должным образом выполнили требования по подготовке оборудования теплопунктов и домовых сетей к подаче теплоносителя. Лучше динамика подготовки к зиме среди столичных заведений соцсферы: акты готовности получили 69% лечебных учреждений, 76% детсадов, 73% школ», - говорится в сообщении.

Остается только надеяться, что в ближайшее время все недостатки будут устранены, и столичные жители встретят холода в теплых квартирах. До наступления календарной зимы остается еще два месяца, но морозы могут прийти и не по календарю.

Следующая неделя будет не менее насыщена важными новостями. Главные из них ожидаются из парламента, который заработает в пленарном режиме. Народные депутаты, наконец-то, должны поставить точку в рассмотрении судебной реформы, и решить судьбу пенсионной, от чего зависит выделение очередного транша МВФ.

Елизавета Корчемаха