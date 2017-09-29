АМКУ устроил "договорняк" за спиной ГФС, сорвав закупку сканеров для таможни - СМИ

Тендер на закупку стационарных сканеров для таможни был сорван коллегией Антимонопольного комитета Украины в интересах компаний-прокладок, которые раньше «кормились» на закупках Государственной фискальной службы. Об этом пишет «Деловая столица».

Сообщается, что в ГФС решили закупить для таможенных пунктов пропуска стационарные весовые и сканирующие системы, которые позволят значительно сократить контрабанду. Из-за отсутствия контроля за ввозом товаров грузовым автотранспортом Украина ежегодно теряет около 25 млрд грн. Оборудование сканерами основных пунктов пропуска позволит направить эти деньги в бюджет.

Сканеры на ходу просвечивают проезжающий через них транспорт, выводя на экран содержимое контейнеров. По снимкам можно определить характер груза и выявить тайники, которые контрабандисты оборудуют в автомобилях. В 2017 году ГФС собиралась установить сканеры на шести пунктах пропуска на западной границе. Для этого было выделено около 700 млн грн и организовано два тендера.

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Первый конкурс оказался заблокирован в системе «Прозорро». В финал второго вышли два представителя известных мировых производителей: ООО «Ватек» и ООО «МКТ-Комюникейшн». Остальные претенденты не соответствовали квалификационным условиям – не имели необходимых лицензий или материально-технической базы.

По мнению участников конкурса, требования к претендентам были составлены грамотно. «Если раньше тендеры на сканирующие системы были заточены под оборудование конкретного производителя, то в этот раз под требования заказчика подходили многие. Это видно по списку поставщиков, предложивших свои товары. Я считаю, что заказчик в лице ГФС поступил корректно. Тендерная документация была сделана грамотно, чтобы могли зайти все основные мировые производители. Исходные данные были нацелены на честную игру», - отметил гендиректор «МКТ-Комюникейшн» Федор Летяго.

«Деловая столица» отмечает, что второй тендер был сорван АМКУ по жалобе компании Arempa, которая связана с предприятием «Скан Систем», ранее зарабатывавшим на тендерах ГФС. Несмотря на абсурдность претензий, АМКУ дисквалифицировал одного из двух финалистов конкурса – компанию «МКТ-Комюникейшн», что сделало проведение торгов невозможным.

«Представителем интересов Arempa при рассмотрении жалоб в АМКУ оказался руководитель компании «Скан Систем», которая в 2014-2015 годах получила от фискальной службы более миллиона гривен на обслуживание и ремонт мобильных сканеров. Заявленный Arempa сервисный центр расположен по тому же адресу, что и «Скан Систем». Говорят, что «Скан Систем» была достаточно тесно связана с прежним руководством ведомства», - говорится в статье.

Отмечается, что срыв тендера организовал глава коллегии АМКУ Андрей Вовк, а глава ведомства дистанцировался от закупки сканеров.

«В АМКУ говорят, что к организации блокады конкурса якобы могут иметь отношение люди в коллегии АМКУ. В частности, достаточно настойчиво называется имя Андрея Вовка. Впрочем, так это или нет - наверное, должны разбираться компетентные органы», - пишет «Деловая столица».

По информации издания, здесь совпали интересы нынешних чиновников, контролирующих госзакупки, и старых поставщиков для таможни, которые стоят за Arempa. Поэтому провести тендеры на закупку сканеров без вмешательства первых лиц страны не удастся.

«Сейчас ГФС пытается решить проблему блокирования конкурса в судах. Но уже очевидно, что без политической воли тех, к кому прислушиваются в коллегии АМКУ, все попытки разблокировать конкурс будут наталкиваться на все тот же чиновничий саботаж. Удастся ли провести повторный тендер – большой вопрос. И явно уже не к фискальной службе», - резюмирует «Деловая столица».

Как сообщалось, 18 августа премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил увольнением главе Антимонопольного комитета Украины Юрию Терентьеву, обвинив его в «сговоре» с контрабандистами. Поводом для такого резкого заявления стало решение АМКУ об отмене тендера на закупку сканеров для таможни, которое глава правительства назвал «преступлением против государства».