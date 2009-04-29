Янукович: для коалиции между ПР и БЮТ нет возможностей

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что пока не видит возможностей для создания коалиции между возглавляемой им политической силой и Блоком Юлии Тимошенко.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил вчера вечером в интервью «5-у каналу».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО встречается «постоянно и уже много времени».

В то же время, он отметил, что в переговорах с БЮТ «есть много разногласий, которые невозможно преодолеть».

«Пока я не вижу возможностей, как эти разногласия преодолеть. И дело не во мне лично. Я, например, говорю: вы признайте те ошибки, которые вы сделали, и скажите правду сегодня Украине, людям, что произошло со страной за это время», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что «дискуссии, которые у нас проходят иногда, – я не скажу, что на постоянной основе – они меня убедили в том, что надежды практически никакой нет».

«Я не хочу делать никаких официальных сообщений. Потому что мы не принимали ни одного официального решения. Я скажу, что не может быть две правды. Правда есть одна. Мы ее должны признать, что сейчас очень сложная ситуация в стране. Есть объективные причины – это мировой финансовый кризис. И субъективные – наши внутренние вопросы», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, лидер Партии регионов не исключил, что «теоретически возможно создать и сейчас новую коалицию».

«Теоретически это возможно при условии, если произойдет понимание, которого нет», - сказал лидер Партии регионов.

Говоря об основаниях для роспуска правительства, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «их, оснований, больше, чем достаточно: нет коалиции в парламенте, и правительство не работает эффективно».