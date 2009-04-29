Янукович: ПР готова отвечать за ситуацию в стране

Партия регионов готова взять на себя ответственность за ситуацию в государстве, в частности, реализацию антикризисной программы, если ее представители будут составлять “скелет” правительства.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в эфире “5-го канала”.

“Мы, безусловно, хотели помочь сейчас стране, правительству, гражданам. Мы не просим, мы требуем включить наши требования в антикризисную программу”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что в Партии регионов мало верят, что нынешний состав правительства способен реализовать любую программу.

По убеждению политика, поддерживать антикризисную программу – значит прийти во власть. “Если они скажут, что “мы поднимаем руки, мы не можем дальше работать в таких условиях”, Партия регионов будет рассматривать такую позицию”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он отметил, что Партия регионов готова взять на себя ответственность за ситуацию в государстве, если ее представители будут составлять “скелет” правительства.

“Мы показали путь, по которому надо идти: надо менять парламент, менять правительство, менять Президента”, - заявил лидер Партии регионов, добавив, что “украинский народ должен выразить свою точку зрения в отношении тех или других политиков или политических сил, и на этом необходимо заканчивать разговоры, надо действовать”.

Он также отметил, что техническая коалиция в канун выборов ничего не решит.

“Чем скорее будет изменена власть, тем нам скорее удастся преодолеть кризис”, - убежден В.ЯНУКОВИЧ.