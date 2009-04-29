ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» в материале «Что спасет украинский химпром во время кризиса?» пишет о том, что падение конкурентоспособности украинских химических предприятий на мировых рынках - всего лишь временный тренд. В любом случае эти активы останутся привлекательными. Владельцы химпрома в данной ситуации могут продать бизнес или просить помощи у государства...

http://delo.ua/news/105609/

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Также «Дело» в статье «Брендам кризис не помеха» подает рейтинге BrandZ, составленный консалтинговым агентством Millward Brown. Цена 100 самых дорогих торговых марок составляет почти 2 триллиона долларов, что на 0,62% больше, чем годом ранее. «Потребители винят компании и руководителей в текущих проблемах, а не бренды», - поясняет гендиректор Millward Brown Джоанна Седдон…

http://delo.ua/news/105681/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Пищевая отрасль насытилась кризисом» пишет о том, что экономический кризис уже начал менять структуру промышленного производства – выручка предприятий металлургии и машиностроения в I квартале снизилась на 33-44%, тогда как пищевой и энергетической отраслей – выросла на 10-35%. По мнению экспертов, увеличение продаж в этих сегментах продолжится, что утвердит их инвестиционную привлекательность…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1163392

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Также «Коммерсантъ «Украина» в материале «Юлия Тимошенко назначила день расплаты» пишет о том, что местные органы власти получили возможность вернуть НАК "Нафтогаз Украины" 4 млрд грн. долга за газ, накопившегося за последний отопительный сезон. Кабинет министров разрешил регионам привлечь беззалоговые кредиты на срок до трех лет. Как и в аналогичной схеме с "Киевэнерго", кредитное бремя с ними разделит госбюджет. Без помощи Нацбанка реализовать предложенный правительством механизм будет сложно, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1163373

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Издание «Экономические известия» в материале «Ахметов не рассчитался с долгами» пишет о том, что ПУМБ, которому в течение 12 месяцев необходимо погасить до 900 млн. долл. внешних обязательств, не выплатил компании Cargill 10 млн. долл. После этого акционеры банка могут отказаться от выплат по основному долгу банка и ходатайствовать о рекапитализации. Таким же путем могут пойти и другие банки…

http://www.eizvestia.com/state/full/4179024

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Также «Экономические известия» в статье «Вещатели возьмут цифру в свои руки» пишут о том, что борьба за контроль над переходом Украины на цифровое вещание между Министерством транспорта и связи и Национальным советом по телерадиовещанию, в результате которой с завидной регулярностью срываются все ранее установленные сроки этого перехода, ставит под угрозу возможность нашей страны соблюсти международные договоренности и перейти на цифру в установленные сроки. Сами вещатели выступают за создание единого профильного общественно-государственного органа…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4179018

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Газета «Сегодня» публикует материал «Литвин: антикризисная программа Тимошенко уже никому не нужна», в котором пишет - спикер парламента Владимир Литвин заявил, что на следующей пленарной неделе антикризисную программу правительства рассматривать не будут…

http://www.segodnya.ua/news/14048324.html

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«Газета по-киевски» в материале «Чем заняться на майские праздники» дает советы тем, кто еще не определился, где провести выходные дни, предлагая анонс событий…

http://mycityua.com/articles/travels/2009/04/29/093537.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Рубль попутал» пишет о том, что единственным крупным российским банком, получившим убыток по МСФО за 2008 г., может оказаться Газпромбанк: на срочных валютных сделках и переоценке ценных бумаг в IV квартале он потерял 80 млрд рублей...

http://www.vedomosti.ru/

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Издание «Известия» публикует материал «В столице закончились деньги для безработных», в котором пишет, что ситуация с безработицей выходит из-под контроля - даже в относительно благополучной в этом смысле Москве. Как выяснилось во вторник на заседании столичного правительства, в городской службе занятости закончились деньги на выплату пособий по безработице. Средства на это выделяются из федерального бюджета. Однако Москва за четыре месяца израсходовала то, что было отпущено ей на год…

http://www.izvestia.ru/economic/article3127898/

(УНИАН)