Товарооборот между Украиной и Россией растет

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН считает позитивным тот факт, что, несмотря на кризис, товарооборот между Украиной и Россией продолжает расти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Москве в узком составе делегаций, принимающих участие в заседании комитета по вопросам экономического сотрудничества в украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Несмотря на все сложности мировой экономики, в последнем квартале прошлого года и в начале этого, тем не менее, торговый оборот у нас вырос, и вырос значительно. Мы подошли к планке 40 млрд. долл. Это хороший показатель», - сказал В.ПУТИН.

При этом российский премьер отметил укрепление кооперации между отдельными «весьма чувствительными и важными отраслями» и отдельными предприятиями. «Это все наши положительные заделы, и наша задача заключается в том, чтобы все эти положительные тенденции поддержать», – сказал он.

Премьер подчеркнул, что работа сегодняшней комиссии будет направлена на то, чтобы развивать существующую между государствами кооперацию.

Кроме того, В.ПУТИН высказал удовлетворение тем, что премьерам двух стран «наконец удалось встретиться». «Надеюсь, мы сегодня будем обсуждать проблемы, связанные не только с энергетикой, у нас много других вопросов», - отметил он.