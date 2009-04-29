ГЛАВНОЕ на 29 апреля (день)

Хроника дня

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Политика/Экономика

Товарооборот между Украиной и Россией растет Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН считает позитивным тот факт, что, несмотря на кризис, товарооборот между Украиной и Россией продолжает расти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Москве в узком составе делегаций, принимающих участие в заседании комитета по вопросам экономического сотрудничества в украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Несмотря на все сложности мировой экономики, в последнем квартале прошлого года и в начале этого, тем не менее, торговый оборот у нас вырос, и вырос значительно. Мы подошли к планке 40 млрд. долл. Это хороший показатель», - сказал В.ПУТИН.

При этом российский премьер отметил укрепление кооперации между отдельными «весьма чувствительными и важными отраслями» и отдельными предприятиями. «Это все наши положительные заделы, и наша задача заключается в том, чтобы все эти положительные тенденции поддержать», – сказал он.

Премьер подчеркнул, что работа сегодняшней комиссии будет направлена на то, чтобы развивать существующую между государствами кооперацию.

Кроме того, В.ПУТИН высказал удовлетворение тем, что премьерам двух стран «наконец удалось встретиться». «Надеюсь, мы сегодня будем обсуждать проблемы, связанные не только с энергетикой, у нас много других вопросов», - отметил он.

ТЭК

Россия согласна снизить поставки газа Украине

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала благодарность премьер-министру Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ за то, что Россия соглашается с января 2009 года на сокращение запланированных поставок газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе встречи с В.ПУТИНЫМ в Москве в составе делегации, принимающей участие в заседании комитета по вопросам экономического сотрудничества в украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Я также хочу выразить благодарность за то, что мы находим взаимопонимание по тем пунктам контракта, которые говорят о том, что мы должны брать заказанный объем газа, но мы сегодня берем столько, сколько позволяет кризис, и оплачиваем в полном объеме. Важно, что такие договоренности есть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она отметила позитивную динамику в вопросах, касающимся ядерного топлива. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что подписаны договора на 2009 год, и на сегодняшний день ситуация свидетельствует о том, что времена, «когда чувствовалась некоторая конфронтация» уходят в прошлое. Она отметила, что на сегодняшний день между правительствами Украины и России ведется конструктивная работа.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила важность сегодняшней встречи, и одним из важных назвала рассмотрение договора о специальном режиме кооперационных поставок.

В свою очередь, премьер-министр России В.ПУТИН также отметил важность кооперационного сотрудничества во многих сферах экономической деятельности.

Как сообщал УНИАН, в I квартале 2009 года потребление импортного газа Украиной держалось на уровне немногим более 50% законтрактованных объемов, притом что по контракту с “Газпромом” “Нафтогаз” должен брать 80%. В частности, на январь “Нафтогаз Украины” законтрактовал 1 млрд. куб. м газа, но отобрал лишь 549 млн. куб. м, в феврале — около 1,1 млрд. куб. м из планировавшихся 2 млрд. куб. м.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

В апреле т.г. НАК «Нафтогаз Украины» планирует импортировать около 2,3 млрд. куб. м российского газа.

Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.

Компания "Тект-Трейд" приобрела 26,98% акций «Львовоблэнерго»

Компания «ТЕКТ-Трейд» сегодня на фондовых торгах приобрела 26,98% акций «Львовоблэнерго» за 197 млн. 852 тыс. 283,72 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе торгов, проходивших сегодня на фондовой бирже «ИННЭКС» (Киев), начальная цена пакета была увеличена на один шаг (один шаг равнялся 50 копейкам за акцию) или на 26 млн. 170 тыс. 937 грн.

Как уточнил журналистам после торгов директор «ТЕКТ-Трейда» Сергей ЛИХОДИД, компания является портфельным инвестором.

Финансы

«УкрСиббанк» в I квартале получил 852 млн. грн. убытка

«УкрСиббанк» в I квартале 2009 года получил убыток 851,822 млн. грн., по сравнению с 70,841 млн. грн. чистой прибыли в первом квартале 2008 г.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» №№78-79.

Согласно предоставленной информации, за январь-март активы банка уменьшились на 6% и на 1 апреля 2009 года составили 52,371 млрд. грн., обязательства – на 5% – до 48,351 млрд. грн., собственный капитал – 17% - 4,02 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка в І квартале не изменялся и на 1 апреля 2009 года составил 4,005 млрд. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года его основными акционерами являлись BNP Paribas – 51% и ЗАО «Украинская металлургическая компания» – 39,49754%. Также украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ опосредованно владеет 19,7495% акций банка.

VISA возобновила обслуживание Со вчерашнего дня

Международная платежная система VISA 28 апреля в полном объеме возобновила обслуживание платежных карт ОАО «Родовид Банк», которое было прекращено в связи с ухудшением финансового состояния банка и введением в него временной администрации.

Как сказано в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН, со вчерашнего дня держатели платежных карт VISA «Родовид Банка» могут снимать наличные и осуществлять операции во всех торговых точках в рамках действующих лимитов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел временную администрацию в ОАО «Родовид Банк». Временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года. Временным администратором назначен член правления Нацбанка, исполнительный директор по вопросам платежных систем и расчетов Виктор КРАВЕЦ.

Президентом «Родовид Банка» является Сергей БУБКА.

Акционеры ОАО «Родовид Банк» приняли решение об участии государства в капитале банка с долей не менее 50% плюс 1 акция.

Валютный рынок

На межбанке вчера было продано 162 млн. долларов

Вчера, 28 апреля, на валютном межбанке было продал 162,07 млн. долл. США по средневзвешенному курсу за день 7,9817 грн./долл. (27 апреля - 7,9769 грн./долл.), сообщает Национальный банк Украины.

Куплено – 152,634 млн. долл. по курсу 7,9731 грн./долл.

Продано 66,914 млн. евро по средневзвешенному курсу за день 10,5161 грн./евро, куплено 61,047 млн. евро по курсу 10,4838 грн./евро.

Объем продаж рублей составил 408,917 млн. по средневзвешенному курсу за день 0,24 грн./рубль, куплено – 521,285 млн. рублей по курсу 0,238 грн./рубль.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,01 грн., продают – по 8,07 грн. По сравнению с 28 апреля курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,051 грн., по продаже – 8,059-8,08 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,44 грн., курс покупки немного увеличился по сравнению с 28 апреля; продают по 10,68 грн. - на 0,5% дороже. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,25-10,59 грн., по продаже – в пределах 10,58-10,72 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня немного увеличился, по сравнению с 28 апреля, и составляет в среднем 0,2227 грн., продажи – незначительно уменьшился – до 0,245 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,235 грн., по продаже – 0,235-0,26 грн.

Комбанки в Киеве покупают доллары в среднем по 8,03 грн., продают – по 8,07 грн. (курсы не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,49 грн., на 0,6% дороже, чем 28 апреля, продажи – 10,68 грн., на 0,5% дороже.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 1,2%, по сравнению с 28 апреля, и составляет 0,2232 грн., курс продажи немного понизился - до 0,2472 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 29 апреля, составляет: гривни к доллару США - 7,70, к евро – 10,00384, к российскому рублю – 0,22949.

Рынки

Плата за телефон вырастет Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) 28 апреля приняла решение о повышении тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

«С целью сокращения перекрестного субсидирования услуг местной телефонной связи за счет других услуг, приближения тарифов на услуги местной связи к уровню себестоимости, НКРС принято решение об изменении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги», - отмечается в сообщении.

Как сообщил корреспонденту УНИАН член НКРС Владимир ОЛИЙНЫК, комиссия на своем вчерашнем заседании «приняла окончательное решение» по изменению предельных тарифов, проект которых был утвержден НКРС еще 29 января 2009 года. Он отметил, что проект был согласован с профсоюзами, и принятое на вчерашнем заседании решение НКРС отправлено на госрегистрацию в Минюст.

Как сообщал УНИАН, проект Предельных тарифов предусматривал изменение отдельных позиций прейскуранта, в частности повышение размера абонентной платы за пользование телефонным аппаратом в городах и райцентрах: для населения и учреждений бюджетной сферы с поминутной оплатой разговоров - на 20%; для населения и учреждений бюджетной сферы без поминутной оплаты разговоров - на 15%; для других категорий пользователей - на 10%. В селах и поселках городского типа (для всех категорий пользователей) планировалось поднять абонентную плату на 10%.

При этом, по данным НКРС, существенной особенностью предложенных изменений к тарифам является то, что они предусматривают не только повышение тарифов, но и дают возможность абонентам выбирать выгодные для них условия оплаты, которые позволят им регулировать свои расходы, поскольку предусматривается дифференциация размера абонентной платы и стоимости секунд разговора сверх установленного лимита для абонентов городов и райцентров с повременным учетом местных разговоров в зависимости от объема нетарифицированного времени.

В настоящее время месячная абонентная плата за пользование основным телефонным аппаратом в городах и райцентрах составляет: для населения и бюджетных организаций – 19,58 грн. без поминутной оплаты разговоров и 13,70 грн. с поминутной оплатой; для других организаций – 30,74 грн. без поминутной оплаты и 21,52 грн. с поминутной оплатой.

Месячная абонентная плата за пользование основным телефонным аппаратом в селах и поселках городского типа составляет: для населения и бюджетных организаций – 9,10 грн. без поминутной оплаты разговоров и 7,96 грн. с поминутной оплатой; для других организаций – 14,30 грн. без поминутной оплаты и 12,52 грн. с поминутной оплатой.

Первичное жилье будут продавать после сдачи домов

Министерство регионального развития и строительства выступает за реализацию жилья на первичном рынке после ввода домов в эксплуатацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО.

По его словам, на сегодня министерство разрабатывает новый законопроект, который предусматривает такой механизм реализации жилья.

«Мы к маю месяцу будем разрабатывать новую стратегию жилищного строительства. И думаю, что используя опыт других стран, будем переходить на систему продажи жилья после ввода в эксплуатацию. Потому что никакие кредитно-финансовые механизмы, никакие ФОНы и ФФСы не спасают потребителя от рисков», - сказал замминистра.

Д.ИСАЕНКО считает, что кредитно-финансовые механизмы и вся система по привлечению средств инвесторов – «слаборабочая схема».

По его мнению, необходимо давать возможность застройщикам закончить объект за собственные или кредитные средства, а потом продавать жилье.

При этом Д.ИСАЕНКО отметил, что обязать строителя сначала закончить строительство объекта, а потом продавать жилье – «ситуация не для кризиса», а для стабильного рынка. «Но об этом нужно думать сейчас. Потому что кризис показал, что проблемы есть – все стройки стали, народ проплатил деньги, а забрать свои квартиры не может», - добавил он.

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http://economics.unian.net/rus/detail/10517