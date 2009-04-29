Тимошенко и Путин беседуют тет-а-тет
15:07, 29 апреля 2009Разное
0
Формат не планировался?..
В данный момент премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН проводят встречу в формате тет-а-тет.
Об этом УНИАН сообщили представители украинской и российской делегаций.
Встреча началась после заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества в украинско-российской межгосударственной комиссии в узком кругу.
Ранее встреча в таком формате не планировалась, однако возможность ее проведения по желанию сторон не исключалась.
Ожидается, что после этой встречи пройдет заседание Комитета в расширенном составе.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня находится с однодневным рабочим визитом в России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter