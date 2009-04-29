Ущерб правообладателей ПО в Украине составил 1,9 млн. грн.

Сумма ущерба правообладателей программного обеспечения (ПО), входящих в состав Ассоциации производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA), за первый квартал 2009 года составила 1,9 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского представительства BSA.

По данным пресс-службы, в течение января-марта 2009 года правоохранительные органы Украины провели 81 проверку предприятий и организаций различных форм собственности на предмет соблюдения законодательства в сфере интеллектуальной собственности. В результате проверок сотрудники милиции задокументировали 73 факта использования нелицензионных копий программного обеспечения компаний-членов Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA).

«По состоянию на сегодняшний день на рассмотрении в украинских судах находится 15 уголовных дел по факту нарушения авторских прав компаний-членов BSA. При этом общая зарегистрированная в I квартале 2009 года сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила 1,9 млн. гривен», - отметил юридический представитель BSA в Украине Владислав ШАПОВАЛ.

Результаты проверок предприятий в январе-марте 2009 году подтвердили высокий уровень использования нелицензионного программного обеспечения на различных предприятиях сферы услуг Украины. В частности, наиболее крупные нарушения зафиксированы в области дизайна мебели.

Справка УНИАН. Ассоциация производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA) – ведущая организация, выступающая в поддержку безопасного и легального использования программного обеспечения в цифровом мире. Ассоциация действует в интересах своих участников – международных производителей программного обеспечения и партнеров – производителей компьютерной техники, выражая эти интересы в работе с государственными органами и на международных рынках.

Участники Ассоциации представляют одну из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Программы BSA направлены на развитие инновационных технологий посредством инициатив в области образования и государственной политики, поддерживающих защиту авторского права, информационную безопасность, торговлю и электронную коммерцию.

Участниками BSA являются такие компании, как Adobe Systems Inc., Altium, Apple, Autodesk, Bentley Systems, Corel, CyberLink, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, Embarcadero, Famatech, FrontRange Solutions, Mamut, Materialise Software, Microsoft, Mindjet, NedGraphics, O&O Software, Quark, Ringler-Informatik, Scalable Software, Siemens, Staff & Line, Symantec, Tekla и The MathWorks.

Свою деятельность в Украине Business Software Alliance начала в 2008 году.